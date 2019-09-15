Максим Лагашкин: «Не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать»

На видеосервисе START продолжается показ киносериала режиссера Бориса Хлебникова «Шторм», в центре повествования которого два друга – следователь убойного отдела Юрий Осокин и борющийся с коррупцией Сергей Градов, которому придется поступиться принципами ради спасения любимой женщины. Роль двух друзей сыграли Александр Робак (Градов) и Максим Лагашкин (Осокин), которые много лет дружат и в жизни. Мы поговорили с Максимом Лагашкиным о том, насколько дружба с Робаком повлияла на актерский состав «Шторма», какую роль «Аритмия» все того же Хлебникова сыграла в его актерской карьере.
фото: пресс-служба видео сервиса START / Максим Лагашкин с женой
Можно ли Бориса Хлебникова назвать вашим главным режиссером в жизни? Или это место занимает все-таки Александр Велединский, у которого вы снимались, кажется, во всех фильмах?
Велединский, конечно же, сыграл большую роль в моей актерской карьере и не только – мы с Саней Робаком продюсировали его первый полнометражный фильм «Русское». Недавно на экраны вышел его новый фильм «В Кейптаунском порту», который создавался еще три года назад. Там я играл небольшую эпизодическую роль, долго, кстати, от нее отказывался, потому что он обещал мне главную, и даже отказался, но через секунду Саша мне перезвонил и сказал, что не может без меня. После такого, конечно, отказаться уже было невозможно. Велединского я очень люблю и рекомендую посмотреть «В Кейптаунском порту». Это очень необычный фильм, у нас, конечно, боятся прокатывать такие фильмы, делать им рекламу и промо, это картина абсолютно мирового уровня. Жалко, что ее не стали продвигать на какие-то крупнейшие фестивали.
Если говорить про Борю Хлебникова, то для меня работа с ним – это какая-то отдельная вселенная. Я даже не знаю, как это описать словами, потому что я получаю неимоверное удовольствие, когда снимаюсь в его фильмах. В «Пока ночь не разлучит» у меня было всего три ночных смены, не особо большая роль, но он тогда как-то так со мной поговорил, что отказаться было просто невозможно.
Причем тогда же вы все работали бесплатно, фильм создавался по инновационной схеме краудсорсинга.
Да, бесплатно, я сначала напрягся, а потом он меня убедил в искренности этой истории, и я с удовольствием вспоминаю те смены, которые мы снимали в ресторане на Кузнецком мосту. Потом были «Озабоченные», где мы в одной серии снялись с Саней (Робаком – прим. ред). Эти работы у меня по ощущениям остались в прошлой жизни, а потом большой подъем для меня лично, как для артиста, случился после участия в фильме «Аритмия». Тогда я прочитал сценарий и сразу понял, как делать этого героя. Я прилетал с другой картины, не спал вообще, но мы так легко снимали, что я даже не заметил, как пролетела 12-часовая смена. Боря – очень тонкий человек. Он не из тех, кто много говорит. Когда сыграл дубль, он подходит и просто каким-то жестом, прищуром все объясняет и в конце добавляет: «Понимаешь меня?» И вообще всё понятно сразу становится! Происходит такая магия.
И что самое главное – у него уникальная способность собрать вокруг себя такую группу, где все настоящие личности, которые любят то, что они делают, и горят этим делом. И «Аритмию», и «Шторм» мы снимали вместе с продакшн-компанией «Глобус» – это невероятные люди, которым я очень благодарен. Четкие, чуткие, у них все организованно как по маслу, что, в принципе, должно быть всегда, чтобы не отвлекало от съемок, но бывает, к сожалению, не на всех площадках.
Работать с такой командой – удовольствие. Мы снимали драму, но все равно всегда это сопровождается шутками, историями, все варятся в одном котле и нет никакой паршивой овцы, которая бы все испортила. В самый первый день съемок в особняке под Питером я сказал Боре, чтобы партнер, которого я по сюжету прогоняю, чуть попозже стучал в дверь. И в этот момент меня поразил уровень второго режиссера Вероники Аниськиной, которая стояла аккуратно рядом, не влезая в наш разговор, услышала, что я говорю, и в следующий дубль это было сделано, она успела все разрулить. И так во всём! Или оператор Алишер Хамидходжаев, который погружен в материал так, что знает тексты артистов, всегда готов «подбросить» реплику, да еще в пять утра завтрак на всех готовит.
Сразу ли Борис предложил вам именно роль Осокина?
Примерно во время премьерных показов «Аритмии» он мне сказал, что пишет сценарий на меня и на Сашу Робака, что привело меня в дикий восторг. Прошел почти год, Боря мне позвонил и сказал, что они не исчезли, а дорабатывают сценарий вместе с Наташей Мещаниновой. Я звоню агенту, рассказываю, чтобы она имела в виду. Потом Боря опять пропал на какое-то время, затем позвонил и сказал, что нас должны вызвать на пробы, хотя они ему, в общем-то не нужны, у него все в голове сложилось, но это такая продюсерская этика что ли. И через несколько недель нас действительно вызвали на эти пробы, мы вчетвером там встретились, а знакомы мы все давно – я, Саша Робак, Аня Михалкова, Аня Котова-Дерябина. Сыграли по сцене, Боря говорит: «Ну вот зачем вас вызывал, мне и так все было понятно». Процесс создания фильма с Борисом – непрерывный, мы даже ночью можем созвониться, если пришла какая-то мысль. На других проектах бывает так – снялись, разъехались, а здесь все время мы находимся в процессе. С Борей работать – счастье, и, конечно, он является для меня одним из ключевых режиссеров в моей карьере.
фото: пресс-служба видео сервиса START
Есть как раз ощущение, что после «Аритмии» вы стали появляться практически везде.
Я три года жил в Европе, где у меня учился старший ребенок, и от случая к случаю прилетал в Москву на какие-то съемки. Очень мучился по этому поводу, потому что было дико неудобно, но куда деться – семья есть семья. Потом мы вернулись, и всё пошло-поехало. «Аритмия» была очень резонансной картиной, которая, действительно, дала мне второе дыхание, и мне из-за нее начали очень много интересного предлагать.
На пресс-конференции в преддверии премьеры «Шторма» вы сказали, что любите драму, тем не менее роли у вас чаще комедийные. В недавнем сериале «БиХэппи», например, ваш Гапочкин, пожалуй, единственный такой герой.
Да, он отличается там от всех страдальцев. Но если говорить про «БиХэппи», то мне нравится, как создатели этого сериала определили его жанр – драматическая комедия. Это же и есть жизнь. Нет плохих или хороших, нет только смешного или только серьезного. И в драме юмор тоже не должен исчезать. Вообще я сторонник «всех жанров, кроме скучного», как говорил мой мастер Андрей Гончаров. Драму можно подать скучно, а можно сделать так, что ты глаз не оторвешь, и мы знаем такие примеры в зарубежных сериалах – таких, как «Настоящий детектив», «Фарго». И у Бори в «Шторме» драма, на мой взгляд, подается для зрителя легко. Зритель видит, что с персонажами происходят тяжелые вещи, но все равно ему хочется следить за ними. Это все же кино, а его нужно смотреть, а не переключать из-за того, что ты в депрессняке вместе с героями тонешь. Да, я люблю драму, но вот сейчас еще вышел проект «Жуки» – просто чистейшая комедия, чистый энтертеймент, там есть какие-то моменты, которые, может, щеманут, но даже они сделаны в комедийном ключе. В «Шторме», конечно, драма, но я бы не исключал в ней ситуации, где зритель все же может улыбнуться.
Было ли что-то, когда вы еще читали сценарий, что вас в вашем Осокине удивило?
Я, может быть, отвечу на этот вопрос непопулярно. Когда я читаю сценарий, меня не удивляет герой, я должен сделать так, чтобы герой удивлял зрителя. Соответственно – читаю сценарий, как человек, который уже впрыгнул в эту историю, которого зовут Юрий Осокин, уже как персонаж. А когда сценарий написан круто, как в «Шторме», то ты сразу в него погружаешься. Тем более я всецело доверяю Боре. В какой-то момент меня спросили, не пугают ли меня постельные сцены – там есть у меня такие. Я пошутил тогда, что как надо делать какой-то трюк, каскадеров не вызывают, а как в постель ложиться, так сразу дублера предлагают. Я отказался от дублера, потому что у меня полное доверие к Боре, я знаю, что он сделает это не пошло. Мы просто проговорили с ним, привели примеры – один я, кстати, привел из его же фильма, но он сказал, что «сделаем все аккуратно». Там не красивая сцена секса, а естественная. Он же чувствует всех актеров и героев и понимает, как условный Осокин выглядит в такой сцене. Не так, как Микки Рурк в «9,5 недель». Если я буду играть так, то это будет очень смешно. Кстати, хорошая идея. (смеется)
фото: пресс-служба видео сервиса START
Еще на пресс-конференции по «Шторму» Борис Хлебников затронул классную тему про возраст героев. Если раньше всем на экране было лет по 20-25, то сейчас все больше стало появляться героев, которым 30-40, а иногда и больше. Как вы думаете, с чем это связано, и нравится ли вам это как актеру?
Я очень рад, что мы наконец к этому пришли, поскольку это самый интересный возраст. Как Аня Михалкова сказала на той же пресс-конференции, что в этом возрасте мы уже с каким-то приобретенным опытом и багажом, у нас не возникает вопроса, как ту или иную сцену играть. Мы все разговариваем на одном языке, всё понятно интуитивно. Настолько сундучок пополнился, что это делает свое дело в кадре. И это интересные герои для кино. у них много что произошло, они через многое прошли, присутствует и доля цинизма, и юмор, и самоирония. Мне кажется, что гораздо интереснее смотреть кино про людей такого возраста, чем только про подростков, хотя и они сейчас такие интересные, что порой смотришь и думаешь: боже мой, через сколько ты уже прошел. На телике, конечно, немного боятся выйти из своего фарватера. Я уже шестой год слышу про разные каналы, что они готовят суперинтересные проекты, не свойственные их формату, но эти проекты все не выходят, а каналы продолжают сидеть на своем коньке. Может быть, есть страх потерять свою аудиторию. Но не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать, зритель, я уже много раз с этим сталкивается, все прекрасно понимает, а ему растягивают эту малину. Понятно, что каждая серия стоит денег, и на канале приятнее продать вместо четырех серий 12. Мне кажется большим прорывом то, что появились – и Start, и Premier, они дают огромные возможности. И дело не в том, что можно ругаться матом, пить и курить на экране, это не главное, видеосервисы расширяют горизонт так, что наши фильмы, наши идеи выходят за рамки России, их можно увидеть за рубежом. Интернет – это единое арт-пространство, где пора бы уже и России со всеми объединиться. Мы от этого будем только расти.
В «Шторме» вы играете вместе с Александром Робаком, с которым, как я понимаю, вы дружите.
Мы близкие друзья уже лет сто.
Могли бы вы представить в своих отношениях с ним ситуацию, подобную той, что происходит в сериале.
Нет, такую ситуацию я представлять не хочу. Конечно, для Бори наши отношения играли ключевую роль и, думаю, в первую очередь выбор пал на нас именно поэтому. У нас много разных с Саней было моментов в жизни, скажу честно, экстремальных. Они были не похожи на то, что в сериале, но метафорически по градусу могло произойти нечто подобное. Но мы до си пор дружим и шагаем рука об руку, и дети наши дружат. Мы это как багаж, как какой-то загашничек доставали и брали, и Боре даже рассказывали, который иногда на съемках говорил, что сейчас вот та история очень к месту.
Будете ли вы дальше продолжать свою продюсерскую деятельность, которую также вели вместе с Робаком, или все-таки пока сконцентрировались на актерской карьере?
Есть несколько идей. Если снимать фильм, продюсеру надо там присутствовать, а дистанционно это не работает. А поскольку я параллельно снимаюсь в трех картинах, в силу занятости просто не могу сейчас это себе позволить, но потихоньку к этому подбираюсь. У нас раньше было так, что если есть возможность у меня по времени, то я занимаюсь проектом, если есть у Саши – он. В обозримом будущем такого проекта, который бы мы вместе делали как продюсеры нет. И если вдруг он возникнет, и мы подмигнем друг другу. тогда и сделаем.