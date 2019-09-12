Виктория Полторак: «В нашем фильме не было ряженых»

На канале «Домашний» 16 сентября выходит сериал «Цыганка». В центре сюжета – любовь, зародившаяся еще в 90-е годы, а отважную героиню, «вольную птицу», играет Виктория Полторак, в прямом смысле способная остановить коня на скаку. Она появлялась уже более чем в пятидесяти проектах и умеет за неделю выучить роль на турецком или освоить мотоцикл, а также преобразиться во Фриду Кало или бойца спецподразделения «Омега».
Тяжело ли вам было работать на проекте?!
График был не простой: в кадре и кони, и козы, и мотоциклы, и курица, и трюки с водой, но, по-моему, у нас не было ни одной переработки - настолько был слаженный, дружный, творческий, самоотверженный коллектив. Я даже не могу вспомнить ни одной серьезной заминки, чтобы система дала сбой. Поэтому я думаю, что отдача должна быть равна тем силам, которые мы в нее вложили.
Вам самой приходилось скакать на лошади, ездить на мотоцикле, или привлекались каскадеры?
Обычно мне на проектах не разрешают делать самостоятельно подобные вещи. Доснять проект до конца и беречь свое здоровье - это входит в обязанности любого артиста. Просто на съемках «Цыганки» огромную роль играли эмоции. Когда на дворе ночь, туман стелется сладкой ватой по полю, снимается сцена признания Рады, что она выйдет замуж за Баро, кровь начинает кипеть в венах, очень сложно себя сдерживать, так и хочется броситься верхом на лошади в самую дымку и попробовать убежать от того, что испытала моя Рада. Поэтому я всегда говорила нашему второму режиссеру: «Не бойтесь за меня. Если я пойму, что точно не справлюсь, я вам сообщу». И мне разрешали многое.
Даже при съемках в воде?
Конечно. Мы с Димой Пчелой
должны были снимать сцену прощания Рады и Максима на берегу реки, но прямо перед командой «Мотор!», мы с режиссером проекта Алексндром Тименко
решили, что лучше будет, если Рада от того горя, которое ее переполняет, бросится в воду, а мой Максим должен будет удержать ее, вытащить из воды. На эту сцену у нас был всего один дубль, мы справились, но было невероятно тяжело, вода была ледяная, когда мы услышали «Стоп! Снято», то буквально выползли на берег и лежали с Димой без сил.
А где проходили съемки?
Мы снимали в деревне Корюковка, что на границе с Белоруссией, это удивительной красоты места. Все артисты с огромным удовольствием ехали в экспедицию, потому что там природа невероятная, воздух аж звенит, а еще не ловит мобильная связь, никто не дергал, не отвлекал и можно было полностью погрузиться в работу. И работали все, каждый член съемочной группы, как целый оркестр, в котором солирует каждый, но вместе все сливается в невероятную музыку об истории любви наших героев.
На съемочной площадке можно многое попробовать впервые. Легко ли вы справляетесь?
Я такой человек, который заходит в предлагаемые обстоятельства и всему учится в процессе. Не в теории, а на практике. Вот, например, в «Цыганке» я впервые села на тырчик (улыбается). Это такой маленький мотоцикл, так называл его мой кинопапа Игорь Крикунов
, руководитель театра «Романс». С тех пор я увлеклась мотоездой и вот уже год занимаюсь с инструктором. А однажды мне позвонили и сказали: «Вика, мы очень хотим видеть тебя на съемочной площадке, но твой персонаж должен говорить на турецком языке». Это был фильм Кати Шагаловой
«Однажды в провинции
». Я говорю: «А сколько дней до съемок?» - «Девять». Я: «Ну, тогда я говорю на турецком». А за этой фразой последовало 9 бессонных ночей и дней. Я себя потом ругала – ну зачем это нужно?! Просыпалась, зубрила, причем у меня нет способности к языкам. И то же самое – когда мне звонят и говорят, что моя героиня должна ездить на мопеде, я спрашиваю, через сколько дней начинаем снимать?
Вы работали инструктором по фитнесу. Это было до актерской карьеры или в процессе?
В спортзал я пришла в 15 лет. А я во всех отношениях страстный человек в жизни. И я в течение очень быстрого времени добилась хороших результатов. И начала потихонечку помогать приходящим людям, а потом в Ульяновске вести групповые занятия в спортзале. Параллельно с этим я училась и работала в театре. Потом я закончила Ульяновский государственный университет и приехала в Москву, где, конечно меня никто не ждал с распростертыми объятиями. Нужно было пустить корни, осмотреться и жить. Нужны были деньги, и да, я продолжила свою карьеру фитнес-тренера в Москве.
А родители помогали?
У меня мама секретарь, папа монтажник. И, честно говоря, я считаю, что после 18 лет человек должен отправиться в свободное плавание. У меня не обеспеченная семья, и деньгами мне никто никогда не помогал. Даже карманных денег никогда не было. И вопрос помощи во взрослой жизни я никогда не ставила. Лет в 25 я сама начала помогать родителям и продолжаю это по сей день. Я считаю, что это правильно. Мне помогали родители тем, что, когда я уехала в Москву, я на полтора года оставила свою маленькую дочь с мамой. Это огромная, колоссальная помощь. И она продолжает мне помогать с детьми. Одной из моих дочек 16 лет, другой скоро десять, и у нас только один год была няня, а все остальное время мы менялись с мамой и занимались детьми самостоятельно.
Как первое сентября, вернее, второе девочки провели?
Получилось, что младшая дочь не попала на 1 сентября, так как сейчас снимаюсь в сериале «Вспышка
» с Иваном Охлобыстиным
. Прилетела со съемок и опять улетаю. И я никак не могу организовать этот процесс, но со следующей недели мы обязательно войдем в рабочий режим. Ну а старшая уже учится в колледже, поэтому как она? Куда-то ушла, пришла со списком, что ей нужно. Отправились в магазин, все купили.
Я вас помню по собирательному образу полицейской в детективах, по Фриде Кало в «Троцком», в театре вы играли Шекспира и Брехта. Как к мелодраме в «Цыганке» переходили?
Я все делаю всегда, как в первый раз. Мне очень интересно быть всегда разной. Даже если ты играешь следователя на службе в трех проектах, это должно быть три разных человека. От кого-то ушел муж, и теперь она мужчин не любит. А от кого-то тоже ушел муж, но она, наоборот, ему благодарна, потому что она начала больше учиться вопреки всему. Зачастую в наших сценариях это не прописано, и очень легко скатиться к тому, когда ты везде одинаковая. Я, честно говоря, не понимаю артистов, которые не используют возможность, потому что у нас есть шанс прожить даже не девять жизней, а гораздо больше. И это интересно, потому что мы можем пройти все ошибки и знания получить через своего персонажа. Проиграть это все со своим партнером. Выместить боль не на близких людях, а на площадке. И прийти домой очищенной, белым листом, уставшей и отдохнувшей в то же время. Высказавшейся, проявившейся.
В романе «Театр» Моэма есть отрывок: Джулия Ламберт, наоборот, на сцене слишком многое выкладывает из того, что она переживает. А ей супруг, режиссер, сказал, что она переигрывает.
Она видит ситуацию изнутри, а он видит всю картину снаружи. Она делала ровно то, что переживала в жизни. Может, ее муж не хотел видеть эту боль. Ему было неприятно все осознавать. Когда я играю драматического персонажа, я же играю отношения со своими мужчинами, свою боль, что-то несбывшееся. У меня был тоже случай, когда я встречалась с одним молодым человеком, и через один из проектов сказала то, что не могла ему сказать. Ему было жутко неприятно это слышать. Он тоже сказал, что это перебор. Я говорю: «Перебор для чего? Вот у меня такое количество боли. Если я улыбаюсь, не кричу и не устраиваю скандалы, это не значит, что мне не больно».
Про цыган снято очень много фильмов и сериалов. Чем ваша «Цыганка» отличается от остальных?
Из того, что я видела… А я всегда с интересом, поскольку во мне есть немного цыганской крови, смотрела, как играют цыган. Можно надеть костюм, можно спеть какую-нибудь песню и станцевать, но цыган играть невозможно – ими нужно быть. Наш отличается от остальных тем, что те люди, которые играют цыганскую семью – настоящие цыгане. Артисты киевского театра «Романс». С ними играть ничего не пришлось. Их обмануть нельзя. В нашем фильме не было ряженых. Так что у нас поют и танцуют цыгане, делают это хорошо, с их колоритом, традициями, уникальным тембром голоса.
И на скрипке без дублеров играют?
На скрипке папа с дублером играл.
А вы так и сказали: папа.
Потому что я считаю его папой! Моего папы не стало три года назад. То, как он меня принял – Игорь Крикунов… Когда я уезжала, он сказал: «Теперь это твой дом, и ты моя дочь». Я недавно выложила пост: «Мой любимый папа Игорь Крикунов». А ЕГО дочка, Жанна Крикунова, написала: «И мой тоже, сестра». Она называет меня сестрой, Людмила Крикунова называет меня дочей, и папа тоже называет меня дочей. Но они меня настолько приняли – это шло от них. Вообще это огромная ответственность, перед целым народом, сыграть одну из них. Я от них получила признание, и для меня это самое ценное.
Смотрите сериал «Цыганка
» с 16 сентября
на телеканале «Домашний».