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Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»

интервью >>
16 сентября 2019
16 сентября на канале «Домашний» начинается показ сериала «Цыганка». Герои мелодрамы сталкиваются с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, одни страдают, другие добиваются высокого положение в обществе и богатства. Дмитрий Пчела рассказывает о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье.

Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»
фото: Екатерина Рябова

В 16 лет в вашей жизни была катастрофа: ваш автомобиль упал в воду, и вы с трудом выбрались из тонущей машины. Как с такими воспоминаниями вы играли в «Цыганке», в сцене, где прыгаете с моста и тонете в речке?

Это был не мой автомобиль, а моего друга. Ох и влетело же ему потом от родителей! Но, вообще, это совершенно разные ситуации. И прыгнуть с моста мне не разрешили: это сделал каскадер. Я только подбегал к мосту. Решили поберечь. А та история произошла со мной в 16 лет, я вылетел на машине с обрыва…

Но это ведь очень травматично психологически, особенно если мальчик живет на берегу моря?

Не то чтобы травматично. Конечно, как я сейчас понимаю, жизнь тогда находилась на волоске. Но, Бог уберёг, как говорится, видимо у него на меня были другие планы. Честно скажу: я достаточно долго после этого случая не садился за руль, обходил машины стороной. Боялся стоять рядом с обрывом. Но время лечит, и все это ушло. Страх воды и страх машин. Так что никакого дискомфорта я не испытывал. Я бы параллелей никаких не проводил, их нет. Прыгал каскадер.

Но после прыжка были съемки в бассейне, и там уж точно был не каскадер!

Вот это, конечно, были самые тяжелые смены. Мне кажется, еще нет у наших кинематографистов навыка таких сложных подводных съемок. Снимали сцену, где я тону. Я должен был медленно под водой, в пятиметровом бассейне, опускаться на дно, а как это можно сделать? Только выдохнув кислород перед этим. То есть, надо полностью выдохнуть весь воздух, и только тогда ты начинаешь потихонечку опускаться. И это было достаточно тяжело: насколько мне хватало даже не вдоха, а того кислорода, который оставался во мне? Буквально десять-пятнадцать секунд. Быстро снимали камеры, а потом приходилось снова всплывать. Там же, в бассейне, еще снимали сны моего персонажа, пригласили несколько девушек, которые играли русалок. И здесь было еще сложнее, потому что я, опять же, опускался на дно под водой, а они, плавали рядом, цепляясь за меня и не давали мне всплыть. Неприятное ощущение, скажу я вам. У меня, кстати, еще один был подобный случай с Толей Руденко на съемках сериала «Все только начинается». И тоже снимали сны персонажа. Мы с Толей в кадре, в воде по пояс дрались, потом по сюжету Толя начинал меня топить, снимали на каких-то озёрах, отрепетировали на мелководье, и вот съемка, естественно, всё пошло не так, я сделал шаг в сторону и понимаю, что больше не чувствую дна под ногами, а Толя с энтузиазмом продолжает меня топить, и не понимает, что мне реально уже нечем дышать, у меня кончился кислород, я уже начал подумывать о своём бесславном конце в сериале «Всё только начинается». Слава богу, режиссер через какое-то время крикнул: «Стоп, снято!»

Вы связаны с Эстонией, а сейчас живете в России…

Я родился в Таллинне и прожил там до восемнадцати лет. Но по национальности я русский. Мои родители родом из Брянской области, кстати это совсем недалеко от тех самых мест, где мы снимали «Цыганку».

Удалось побывать на родине предков?

Да, конечно. Я всегда чувствую себя там особенно хорошо. Это место силы.

Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»
фото: Пресс-служба ТК "Домашний"

До съемок вам приходилось сталкиваться с цыганами?

Было дело. Белорусский или Курский вокзал, уже не помню, в середине десятых годов цыган было много на вокзалах. Ходили, улыбались, гадали по руке. А я молодой был, мне было интересно, а что же они скажут. И да, вытащили деньжата какими-то поразительными способами. Как они это делают – непонятно. Собственно, это весь мой опыт общения с цыганами до съемок. Но тут были совершенно другие люди, артисты театра «Романс». Талантливые, весёлые. Очень много мы общались между собой, в частности – с Игорем Крикуновым, его женой Милой – родителями Рады по фильму. Прекраснейшие люди, гостеприимные. Виделись недавно.

Вы играете человека, собирающего фольклор. Самому близки подобные экспедиции?

Нет, я не могу сказать, что я увлекаюсь фольклором. Но в фильме я цитировал старые народные песни, древние плачи, какие-то кусочки мы проговаривали вместе с режиссером Александром Тименко. Как раз по поводу праздника Ивана Купала. Вот, собственно, и все.

Сюжетное начало «Цыганки» в 90-х годах. В это время вы росли. Чем запомнились те годы?

Если говорить о городе, то ничем. Разве что количеством использованных шприцов на нашей детской площадке. Вы понимаете, о чем я говорю?

Даже в Прибалтике?

Да. Как раз в Прибалтике все так и было. Не знаю, как в Москве и Питере. Но никакой яркой картинки и ярких воспоминаний городских о том времени нет. Отдушиной для меня были летние каникулы в деревне, в Брянской области, у деда и бабушки. Вот там была настоящая правда и сила. Мы с братом постоянно работали в поле, косили, пахали, убирали сено. Все самые яркие впечатления, только оттуда.

Ваш отец рыбак или моряк? Тут интернет в показаниях путается.

Отец служил в торговом флоте. Ходил в море. Побывал во многих городах Европы и Африки. В Таллинне у них была база, судоремонтный завод, и ему предложили там остаться. Перевез маму, там родились мой брат и я. Родители развелись, когда мне было три года.

Судя по вашей биографии, вы все время еще и учитесь самым разным профессиям в театре и кинематографе. Когда вы успеваете сниматься?

Это хороший вопрос. Первой и самой любимой была Школа-студия МХАТ, актерский факультет. Я поступил, ещё не закончив школу в Таллинне, мне оставался еще один год отучиться. Но меня взяли. Потом театральная режиссура, в «Щуке», у Хейфеца, заочно. Потом киношная у Хотиненко на ВКСР. В общей сложности, страшно подумать, почти 11 лет учебы. Профессии, конечно, кардинально разные, и я хотел со всех сторон попробовать понять и театр, и кино. Но, мне кажется, чем больше я учусь, тем меньше понимаю (смеется). Ну а съемки… Съемки, Слава Богу дают мне возможность жить и учиться.

Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»
фото: Екатерина Рябова

Получается, что с 2011 года, с «Катиной любви», вы все время играете главные роли, за редким исключением. И они, в основном, положительные. Вы в кино всегда надежный, прекрасный человек…

Это совсем не так. Начинал я с негодяев, даже в той же «Катиной любви». И вот вчера как раз я озвучивал свой новый проект «Выбирая себя» для канала «Домашний», и я там играю тихую, обаятельную, светлую тварь. Бескомпромиссную, без тени рефлексии и душевных терзаний. Я честно скажу, такого я ещё не делал никогда. Будет интересно посмотреть на результат.

Заметил странную закономерность, в один год я постоянно играю положительных персонажей, в другой наоборот. Конечно, отрицательного персонажа играть интереснее: в сценарии они всегда лучше прописаны, красивые, обаятельные, сильные. У них всегда есть четкая цель, им чего-то очень нужно добиться. А положительный герой в наших мелодрамах, это в основном жертва обстоятельств: на хорошего парня сваливаются какие-то неприятности, он в течение фильма из них выбирается. Вообще, герои и героини-жертвы у нас всё ещё на первом месте. Я сейчас говорю про наши сериалы. Может быть это как-то связано с нашим менталитетом. Мы все очень сердобольные и нам очень хочется кого-нибудь пожалеть. Если мы возьмем кинематограф американский, то там у любого героя, плохого или хорошего есть очень четкая и конкретная цель. Герои там деятельные. У нас герой - мученик.

Вы учились вместе с Шагиным, Матвеевым, Вилковой. Общаетесь сейчас?

Очень редко. Каждый пошёл в свое плавание, все артисты всегда сильно заняты. И встречаемся мы в основном только на съёмочной площадке. За исключением, наверное, самых близких друзей. Остаются социальные сети. Только так это сегодня можно делать.

Ваша семья бывает на съемочных площадках?

Смотря, где съёмочная площадка. В этом году у меня уже были и Минск, и Киев, сейчас снова Москва. Все время куда-то ездишь. Стараюсь, чтобы и семья приезжала на съемки, но это не всегда удобно. Семье надо уделять время, а на съемочной площадке надо работать и не отвлекаться от процесса. Мы уже привыкли к частым разлукам. Это наша актерская жизнь.

Вашей дочери скоро исполнится 5 лет. Она ваши сериалы смотрит?

Да, конечно. Говорит: папа, будет с тобой кино, включай телевизор. Еще пару лет и, наверное, можно будет попробовать ее в какой-нибудь небольшой роли. Она девочка смышленая.

Если бы была специальная группа, в которой вы преподавали актерское мастерство в сериале, с какой речью обратились бы к студентам?

Не надо ничего играть. Быть собой и жить в кадре. Ну и, конечно, быть искренним в первую очередь с собой и зрителем.

Смотрите сериал «Цыганка» с 16 сентября на телеканале «Домашний».


Полина Чурикова
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