Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми»

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18 сентября Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» Звезда испанского кино о триллере «Влечение» и желании поработать с Педро Альмодоваром

16 сентября Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее» Актер о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье

15 сентября Максим Лагашкин: «Не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать» Актер о дружбе с Александром Робаком и работе с Борисом Хлебниковым