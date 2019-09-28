Дарья Грацевич: «Феминизм - это в любой ситуации выбирать себя»

анонс

20 сентября Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми» Актер о роли детского писателя в фильме «Элефант», других предстоящих проектах, спорах режиссеров с продюсерами и европейских ценностях

18 сентября Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» Звезда испанского кино о триллере «Влечение» и желании поработать с Педро Альмодоваром

16 сентября Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее» Актер о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье