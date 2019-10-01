Джилл Калтон: «Чтобы все получилось, нужна магия»

3 октября в российский прокат выходит новый мультфильм студии DreamWorks «Эверест» – история про йети, который обладает волшебной силой и способен управлять природой. Среди прочего, фильм примечателен еще и тем, что это первый голливудский мультфильм, автором и режиссером которого стала женщина. Великолепная Джилл Калтон рассказала корреспонденту Кино-театр.ру Марии Терещенко, как ей удалось добиться таких высот.
фото: polygon.com
О вас говорят как о первой женщине-режиссере в голливудской анимации. Вы чувствуете себя Первой на Луне?
Думаю, это почетное звание принадлежит не только мне, а также нескольким моим сестрам. Женщин в анимации очень мало. Их было очень мало, когда я начинала свою карьеру 29 лет назад в студии Pixar на первой «Истории игрушек» в качестве аниматора. И их до сих пор остается немного. Среди первопроходцев в режиссерской профессии – Бренда Чепмен, которая как режиссер работала на «Храброй сердцем» и получила за свою работу премию «Оскар». И Дженнифер Ю – режиссер фильма «Кунг-Фу Панда 2». А еще Дженнифер Ли – сорежиссер «Холодного сердца». Я же – первая женщина в Голливуде, которая получила шанс стать не только режиссером, но и автором полнометражного мультфильма. И это, конечно, серьезная веха. Мы очень долго к этому шли. Я сама очень долго к этому шла.
Каковы были ступеньки, ведшие к этой вершине?
Как я уже сказала, моя карьера началась на студии Pixar. Там я поработала аниматором, потом художником-раскадровщиком, создала дизайн девочки-ковбоя Джесси для второй «Истории игрушек», возглавила работу над сценарием «Корпорации монстров»… Это был первый раз, когда я участвовала в разработке фильма с нуля, и это было невероятно увлекательно: придумывать мир монстров.
Затем я провела некоторое время в компании Industrial Light and Magic, потом была режиссером на первом анимационном фильме Sony Pictures («Сезон охоты») – это был мой первый режиссерский опыт. Я даже на «Монстрах на каникулах» пару лет поработала прежде, чем приступила к фильму «Эверест» в DreamWorks. Это было 7 лет назад.
Ничего себе карьера! Мало кто такой может похвастаться. А как сложилась история именно с «Эверестом»?
Изначально этот фильм планировалось делать в партнерстве с китайской компанией Pearl Studio. Так что они показали мне много разных идей – совсем коротких набросков - и меня больше всего заинтересовала история про йети, которая называлась «Эверест». На тот момент никаких других фильмов про йети даже в прогнозах не было. В общем, из всех проектов, которые мне представили и показали, этот мне понравился больше всего. Отчасти из-за моей любви к большим собакам, отчасти, потому что сразу вспоминались такие фильмы, как «Инопланетянин» и «Черный скакун» – истории, построенные вокруг невербального общения человека с иным, не владеющим речью, существом. Люди, у которых есть домашние животные, хорошо понимают, какая это интересная тема – невербальное общение: оно может быть очень ясным и в то же время очень тонким.
Плюс мне хотелось сделать главной героиней сильную девочку. Потому что в детстве я была сорванцом: я была серфером, скейтером, лазала по деревьям. Я коротко стригла волосы, ходила в одних и тех же дырявых джинсах, вечно в грязи… В общем, в отличие от своей сестры, я не была типичной маленькой девочкой. Но фильмы мне показывали только про принцесс, и никакой подходящей для себя ролевой модели на экране я не видела.
Ну, сейчас-то вы очень даже похожи на принцессу.
О, ужасно мило, что вы так считаете. На самом деле это студия постаралась, чтобы сегодня я так выглядела. В общем, одним словом, мне очень хотелось, чтобы моя героиня была независимой. Человеком, который кидается во все с головой и без оглядки, и поэтому время от времени попадает в неприятности, иногда спасая мир. У нее огромное сердце, но при этом она может быть жутко упрямой. Думаю, женщина, которая пытается работать в анимационной индустрии, такой и должна быть.
Расскажите, пожалуйста, еще немного про разработку идеи.
Она начинается с тритмента (подробного пересказа истории – ред.) длиной от 3 до 10 страниц. Сделав тритмент, я показала его главе студии – тогда это был Джеффри Катценберг. Ему очень понравилась идея, и я уговорила его позволить мне написать историю целиком. У руководства были другие кандидаты – «оскароносные сценаристы» - целый список, ну, сами понимаете, это большая голливудская студия. Но я сказала, что хочу попробовать написать сама, потому что мне хочется вложить в фильм определенную интонацию. Так что мне разрешили написать первый черновой сценарий, он им очень понравился, и мне позволили продолжить.
Работа над фильмом шла много лет. На студии многое за это время изменилось: ушел Джеффри, работа над «Эверестом» на некоторое время прервалась, а потом появился шанс ее возобновить, и у нас было 18 месяцев на производство. Это очень мало. Обычно производство занимает куда дольше, но у меня была лучшая в DreamWorks команда, и мы сказали: давайте это сделаем.
фото: пресс-служба UPI
Придумывались ли для фильма какие-то инновационные решения?
Мы придумали, что наш герой – йети – способен управлять природой. И сказать-то это легко, но дальше нужно было создать эту магию, претворить ее в жизнь на экране. А это очень непросто, скажу я вам – сделать все это в CG (компьютерной графике). И технически, и творчески это была огромная работа, так что визуально у нас много причудливых, сумасшедших и красивых моментов. Когда Эверест использует свой дар, все переворачивается с ног на голову, приходит в движение, меняется в размерах. Чтобы воплотить в жизнь эту магию понадобилась команда очень-очень опытных профессионалов и специалистов: над фильмом работало более 350 человек. И дело ведь не только в количестве, ведь чтобы получилось хорошо, всем нужно было быть на одной волне, иметь одно видение… Та еще задачка, тоже почти магия. Но эта работа делалась с любовью, поэтому у нас все получилось.
Есть ли какой-то магический секрет? Как вам удалось справиться с такой командой?
Знаете, работа над этим фильмом была организована иначе, чем на других в моей практике. Обычно команда разделена на разные департаменты, которые каждый живет своей жизнью. Сценарный отдел, монтаж, аниматоры, специалисты по спецэффектам. А режиссер – единственный, кто вовлечен во все процессы и как дирижер он говорит: так будут звучать струнные, а вот так ударные. Остальные же специалисты из разных подразделений вообще друг с другом почти не общаются.
Но на «Эвересте» у нас было слишком мало времени, поэтому я собирала руководителей всех подразделений, и мы вместе проводили мозговые штурмы. За столом сидело 30 человек, и я говорила: давайте придумаем, как будет работать его магия. Как это будет визуально выглядеть? Какие спецэффекты мы можем сделать? Как это все впишется в историю? Художники, мастера по спецэффектам и раскадровщики вместе это обсуждали, складывали свои идеи – так формировались элементы истории.
Этот новый алгоритм работы оказался не только очень эффективным, но и куда более радостным, чем привычный. Все получали огромное удовольствие, люди начали общаться между собой. В результате 350 человек работали на фильме как один департамент. Думаю, что я и впредь буду так вести работу над фильмом.
Вы описываете работу над фильмом как чистое удовольствие. Но наверняка же были и трудные моменты.
Конечно, трудностей было много. Главная из них – в том, что мы делали фильм очень быстро. И работать приходилось очень много. Я возвращалась домой в 11 вечера, полгода работала вообще без выходных. И не только я, многим приходилось сидеть до ночи.
Но главная трудность не в этом. Дело в том, что фильм похож на карточный домик, который ты как режиссер собираешь. И бывают моменты, когда вдруг какая-нибудь карта, лежащая в основании этого домика, оказывается под вопросом. Кто-нибудь начинает сомневаться, нужна ли она, потому что не все члены команды видят общую картину – ее видит только режиссер. И мне приходилось иногда отчаянно бороться за то, чтобы сохранить эту целостность. Ведь если одну карту выдернуть, рухнет все. Это были очень тревожные моменты.
Знаете, почему не все фильмы хороши? Потому что хорошо рассказать хорошую историю по-настоящему трудно. Провести все линии, удержать эмоцию и вот это неподдельное живое чувство. Это всегда трудно.
Так удалось ли сохранить карточный домик?
Да. В этом фильме – да. Я очень счастлива по этому поводу. Потому что не всегда получается сделать то, что хотелось. Иногда все выходит из-под контроля. Но в этом фильме, мне кажется, все ключевые игроки очень меня поддерживали. Конечно, иногда карточный домик был на грани того, чтобы рухнуть, но все же сохранить его удалось.