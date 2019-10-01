Джилл Калтон: «Чтобы все получилось, нужна магия»

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28 сентября Дарья Грацевич: «Феминизм - это в любой ситуации выбирать себя» Сценарист и продюсер нового комедийного сериала «Триада» о сексуальности, феминизме, изменах и «Изменах»

20 сентября Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми» Актер о роли детского писателя в фильме «Элефант», других предстоящих проектах, спорах режиссеров с продюсерами и европейских ценностях

18 сентября Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» Звезда испанского кино о триллере «Влечение» и желании поработать с Педро Альмодоваром