Дарья Урсуляк: «Мне 30, и у меня есть психолог»

7 октября в 19:00 на СТС стартует комедийный сериал «Дылды», главную мужскую роль в котором сыграл с Павел Деревянко. Его герой - тренер женской сборной по волейболу Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем и к девушкам в том числе. Одну из центральных героинь - проректора ВУЗа - играет Дарья Урсуляк. Ее Ирина устрашающе неприятна, а как актрисе удалось справиться с такой ролью, а также о работе в «Сатириконе» и о своей звездной семье она рассказала нам в недавней беседе.
фото: Пресс-служба СТС
Перед началом съёмок драмеди СТС «Дылды» вы признавались, что комедия пугает и одновременно радует. Почему?
Потому что до этого мне не приходилось играть жанровую историю: проще говоря, комедийную. Это страшно, но очень интересно. Какое-то время я привыкала к новому способу существования, и мне здорово помогали адаптироваться мой потрясающий партнёр Паша Деревянко и режиссёр Сергей Сенцов.
Героиня вам досталась c характером?
Да, до этого я играла в основном роли мягких или травмированных женщин, а у Ирины много живых и узнаваемых отрицательных качеств, в ней даже есть заразительная агрессия (смеётся). Моя героиня — проректор, амбициозная девушка, которой кажется, что она знает, как улучшить институт. Она идеалист с трудным характером. В общем, я удивлена, что Серёжа доверил мне играть этот замес (смеётся). Но он говорит, что у меня скрытая энергетика учительницы (улыбается).
В отличие от ваших коллег, играющих волейболисток, вам не пришлось ходить на тренировки. Завидовали коллегам или, наоборот, думали: «Какое счастье, что не нужно»?
Посмотрите на мой рост и комплекцию: волейбол мне не грозит (улыбается). Хотя в школе я каким-то чудом оказалась в команде по пионерболу: получала травмы, носила лангетки, всё было серьёзно. На самом деле в этом проекте для меня всё непривычно: от жанра до очень далёкой от меня героини. Режиссёр, авторы настаивали, чтобы я была устрашающе неприятной, как завуч из наших детских кошмаров. Так что в волейбол все играли, а быть мерзкой должна была только я (смеётся).
А насколько вам было комфортно в одежде героини?
Ужасно неудобно! Юбка-карандаш и пиджаки — униформа моей героини. Когда после съёмок переодевалась в футболку, джинсы и кроссовки, сценаристы меня не узнавали. Казалось, я срослась с костюмом и каблуками. В течение съёмок я всё время думала, какой же это труд с утра делать себе причёску, макияж, надевать узкую юбку и каблуки и идти к семи-восьми утра в институт вести лекцию.
Кстати, ваша героиня преподаёт психологию. Вы интересовались этой наукой, быть может, ходили к психологу?
Мне тридцать: конечно, у меня есть психолог (смеётся). Но как наукой никогда не интересовалась. Моя героиня сапожник без сапог: понимает, как надо, при этом у неё в личной жизни бардак.
Вот вы напомнили про возраст: в этом году вы отметили тридцатилетие. Как встретили эту дату?
Если вы спрашиваете про сам день, я им довольна (улыбается). А вот атмосфера вокруг этой даты пугающая. Ты вроде как должен напрячься и почувствовать то, чего на самом деле не чувствуешь, — что-то упущенное, достигнутое или намеченное. Меня все устраивает сейчас: не тогда и не завтра, а именно в настоящий момент. Этого вполне достаточно.
фото: Пресс-служба СТС
В одном из ранних интервью вы говорили, что родители постоянно звонили, потому что переживали. Сейчас вы такая же беспокойная мама?
Да, у меня проблемы с контролем: я гиперответственная и тревожная. Здесь я должна передать привет моему психологу (смеётся). Всем этим я не сильно отличаюсь от своих родителей. Ну может в чём-то другом мне удастся изменить годами наработанную схему родительства. А пока: «Надень шапку, сними шапку, ты голодная, тебе жарко». Всё как у всех.
А вы берёте дочку Ульяну на съёмки? Или на папу можно спокойно оставить ребёнка?
Я однажды взяла дочь на съёмки: мы тогда несколько месяцев прожили в другом городе. А на папу оставлять страшно, но это опять же мои проблемы: им вдвоём прекрасно, так что оставляю (смеётся). Но есть и другие специально «обученные» для этого люди. Няня в первую очередь. Бабушки. Реже и в качестве экзотики — мой папа. (Прим. ред.: папа Дарьи — режиссёр Сергей Урсуляк).
Иногда смотришь на ребёнка и видишь, что он похож не на родителей, а на бабушек и дедушек. Это ваш случай?
Мама (Прим. ред.: мама Дарьи — актриса Лика Нифонтова) считает, что внучка — её копия. А мне кажется, что в Ульяне очень много от её папы. А вообще я сейчас отвечу как типичная мама: мне кажется, что дочь сама по себе, ни на кого не похожая.
Как-то вы сказали, что ваша мама хочет знать о вас всё, впрочем, как и все мамы. Есть какая-то сфера, куда вы её не пускаете?
Это как-то странно работает, но как только мама стала меньше интересоваться, я стала охотнее делиться. Что касается профессии, я не люблю праздное общение, но есть рабочая необходимость. Хорошо, когда на площадке между людьми есть контакт: это и делу помогает, и случаются невероятные человеческие приобретения. Здорово, когда это честный затратный энергетический обмен.
А как восполняете энергию?
Я самообновляющаяся. Желательно побыть одной. Провести месяц на даче я готова только потому, что до неё долго ехать. По пробкам: два-три часа наедине с собой.
Что читаете на даче?
Роман Ирины Мамаевой «С дебильным лицом». По-моему, очень кинематографическая современная проза. Узнаешь себя в ситуациях и во всех героях.
Знаю, что предпочитаете смотреть российские фильмы. Почему?
Я воспитана на российском кино и не могу высокомерно сказать: «Я как-то русское не очень». В конце концов, это общий кинопроцесс, я хочу понимать контекст, мне интересно. И я рада, когда мне нравится то, что вижу, а это происходит в последнее время всё чаще.
Константин Аркадьевич очень тактичный и деликатный партнёр. А когда он режиссёр… Кричит, добивается, взвивается под потолок и использует для этого весь свой темперамент, весь талант и все ресурсы. И я это бесконечно люблю, мне в принципе нравятся все формы проявлений Константина Аркадьевича. Вот. Чтоб я обо всех так трепетно отзывалась как о нём (смеётся).
Вы знаете «Сатирикон» с пелёнок. Есть любимый спектакль, который видели много раз?
У меня действительно детство, отрочество, юношество, а теперь и взрослая жизнь связаны с этим театром. И на всех этапах случались потрясения: «Великолепный рогоносец», «Макбет», ряд постановок Константина Аркадьевича, которые определяли «Сатирикон», «Такие свободные бабочки», «Ромео и Джульетта», спектакли 90-х, «Чайка», «Дон Жуан», которые сейчас идут. Это все важные для меня спектакли.
А в спектакле «Все оттенки голубого» Константин Аркадьевич не побоялся поднять непростую тему людей нетрадиционной ориентации.
Да, мне кажется, если Константину Аркадьевичу хочется на какую-то тему высказаться, он это делает. Казалось бы, почему должно быть иначе. Но сегодня для этого надо обладать определённым бесстрашием.
В сериале СТС также поднимается важная тема — равноправие женщин и мужчин.
Мне не хотелось бы говорить о какой-то острой социальной повестке. У нас другой жанр, поэтому некоторые темы облегчаются. Но тем не менее они есть, что уже хорошо. Наша история про женскую волейбольную команду, а женщины-героини — не главный приз для героя, как обычно это бывает в сериалах. Наши с Пашей Деревянко персонажи всё время соревнуются, транслируют свои принципы или (в случае Паши) свою беспринципность. Насколько Ирина уверена, что женщина имеет право, настолько Михаил шовинист, который не уважает женское мнение. И такое отношение к себе в работе моей героине приходится преодолевать.
фото: Пресс-служба СТС
А эта несправедливость чувствуется в вашей работе, если говорить про те же гонорары?
Может, так исторически сложилось, что женских ролей меньше, чем мужских. Драматургия строится в основном на мужчинах. Даже в театральных институтах девочек всегда больше, а мальчики при этом нужнее. Не знаю, что это: биология, антропология, социальное развитие, ход истории. Тем не менее, мне кажется, в кино ситуация постепенно начинает меняться.
Можно сказать, что этот тренд заглянул к нам из Америки и Европы?
Наше кинопроизводство часто очень тенденциозно (улыбается). Главное, чтобы не во вред шло. То, что дело движется, видно и по программам кинофестивалей: появился интерес к женским темам, женщинам-протагонистам, женщинам в индустрии. Это действительно приятно: быть не просто подружкой главного героя, который спасает мир, и, если повезёт, женится на тебе в финале.
А в жизни как вы балансируете на жёрдочке «работа-семья»?
У меня нет этого баланса. Но я, как и моя героиня, могу здорово теоретизировать на тему баланса (смеётся).
Но бывают моменты, когда чувствуете себя плохой матерью или женой?