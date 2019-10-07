Дарья Урсуляк: «Мне 30, и у меня есть психолог»

анонс

Автор и режиссер анимационного фильма «Эверест» о творческом пути, любви к животным и работе в коллективе

Сценарист и продюсер нового комедийного сериала «Триада» о сексуальности, феминизме, изменах и «Изменах»

Дарья Грацевич: «Феминизм - это в любой ситуации выбирать себя»

20 сентября

Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми»

Актер о роли детского писателя в фильме «Элефант», других предстоящих проектах, спорах режиссеров с продюсерами и европейских ценностях