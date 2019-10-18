«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media

В новой образовательной рубрике рассказываем о тонкостях разных профессий, связанных с производством кино. В первом выпуске побеседовали с продюсером и преподавателем образовательной программы Московской школы кино «Продюсер digital media» Вадимом Левиным. За три месяца обучения в МШК обещают рассказать, как проектировать и создавать современный контент и разбираться в инструментах его аналитики. Мы попросили Вадима поразмышлять о том, как стать продюсером, что нужно для этого знать, что читать и какие фильмы смотреть.
Как стать продюсером
Все что я делал в детстве – это смотрел фильмы, много, десятки и сотни фильмов. Я смотрел как они сделаны, какие спецэффекты применяются. Тогда я еще не понимал многих технологических процессов, но мне уже было интересно, как все это создается. Я, конечно, не знал, кто такой продюсер, но видимо именно тогда, когда мне было 7 лет, я начал задумываться о том, что хочу делать кино, рассказывать истории на экране. Нет никакого способа стать продюсером, нужное просто хотеть создавать что-то новое, не зря producer – с английского переводится как создатель. То есть человек, который из ничего придумывает и реализует что-то, чего еще не было. На мой взгляд, это самое классное и удивительное в профессии продюсера. И, если не брать во внимание огромный пласт юридических и финансовых вопросов этой профессии, то это самая детская сторона в киноиндустрии. Не считая режиссуры.
Чем занимается продюсер в digital media
Продюсер — это непрерывная энергия! Не важно в какой именно системе дистрибьюции он работает. Сегодня цифровые медиа дают практически безграничные возможности для того, чтобы рассказать свою историю. Вы можете создавать истории для TikTok, для Instagram, для SnapChat, все что угодно! Нужно всего лишь ее придумать, собрать крутую команду на основе автора/режиссера - это супер важно! И вперед! Нет правил, нет границ!
На кого ориентироваться
Ориентиров очень много. Если вы посмотрите на запад и изучите продюсеров, которые получили награду Emmy’s в этом году за цифровые проекты, то увидите проекты в Twitch, Snapchat и для других соцсетей. Самую престижную телевизионную премию уже вручают и за цифровые проекты! В 15 лет я мечтал об Оскаре, но уже сегодня я могу получить Emmy’s и это не менее круто. У меня нет границ для реализации.
Что смотреть
Надо смотреть много всего. Кино, сериалы, влоги, контент, который создают блоггеры на разных платформах. Успешный и популярный контент – я буду использовать именно обезличенный термин. Он включает в себя все типы историй — и кино, и видео, и даже аудио, потому что за каждым контентом стоит автор и его голос. Я не верю в продюсера, который не знает ранние фильмы Брайана де Пальма
или самый первый фильм Стивена Спилберга
– «Бредущие
». Не нужно быть кино-гиком, нужно просто любить кино.
Что читать
Это будет очень простой и короткий ответ. Шекспир
, Кристи
и Чехов
. Все, что нужно продюсеру, у них есть, остальное – уникальный голос, чтобы пересказать их истории.
Где учиться
Я фанат обучения. Учусь всю жизнь. Я изучаю все, что может сделать меня лучше. Во-первых, это хорошая практика, тренировка – узнавать что-то новое. Во-вторых, любой навык, которым ты начинаешь владеть, качественно меняет твою жизнь. Я учился на проектах практически во всех частях света, кроме Японии. Наверное, такой опыт позволяет узнавать гигантское количество информации, которая трансформируется в знания и опыт. Когда меня пригласили в Московскую школу кино стать куратором интенсива «Продюсер digital media» и преподавателем других курсов, я сразу убедился, что это место, где опыт и знания решают все! Я не верю в теоретиков образования, я верю в практиков, которые умеют делиться опытом.
Советы начинающим
Не ждать идеального момента и уже сейчас что-то делать, создавать, сочинять. Нарабатывать связи, находить единомышленников и формировать свое профессиональное community. Интересоваться трендами не только цифровой среды, но и в целом креативных индустрий. Постоянно учиться и быть жадным до новых знаний и навыков. Только так, иначе в нашем бизнесе просто не выжить! А если что-то не получается, всегда помните, что даже самые успешные люди сталкиваются с трудностями. Вопрос только в том, как они их преодолевают.
Подробнее о программе «Продюсер digital media»
читайте на сайте Московской школы кино
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