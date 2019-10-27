Иван Охлобыстин: «Полярный» — это русский «Фарго»

Иван Охлобыстин спустя несколько лет возвращается на ТНТ. В новом комедийном сериале «Полярный» актер сыграл бандита по кличке Болт, правда его персонаж совершенно не похож на классического злодея. «Полярный» — это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника (Михаил Пореченков). Он обжился в современной Москве и занялся легальным бизнесом, но внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать за полярный круг — туда, где время как будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. В городке Полярный-17 Витя берет на себя роль Робин Гуда, помогает местным бороться с несправедливостью и встречает свою любовь.
фото: пресс-служба ТНТ / Иван Охлобыстин с дочерьми
Расскажите подробнее про вашего персонажа?
Его зовут Болт. Вообще, я не люблю жестких, категоричных кличек. Была бы моя воля я бы его более романтично назвал, но воли моей не было.
И в кого бы вы переименовали Болта?
Ну не знаю, у меня когда-то даже псевдоним был Леопольд Роскошный. Он нежный, по сути, но когда-то в 90-х, как и все энергичные мужички, злодействовал. Похоже, что с отсидкой. К нему в городе Полярный-17 приставлено два подельника, которые хотят быть Аль Капонами. Он вынужден придерживаться имиджа злодея, но таковым не является, поскольку безнадежно влюблен в бывшую стриптизершу Анжелу, мечтающую уехать в Москву. Он в Москву ехать боится, понимает, что у него там ничего нету, короче говоря, старикам здесь не место. Между ними трепетная любовь, но хватает и трогательных, и смешных моментов.
Сразу согласились на эту роль?
Прочитал и согласился. Хотя это было так давно, что я уже и не помню. До этого мы с Мишей [Пореченковым] вместе снимались в финальном сезоне «Интернов». Он как раз появляется в последних сериях и уводит у доктора Быкова жену. Я получил сценарий, узнал, что там играет Михаил и счел это промыслом божьим. Он — комфортный человек, хороший артист и не будет сниматься где попало. Я прочитал внимательно сценарий, он мне понравился, и я понял, что это похоже по стилистике на американский сериал «Лиллехаммер», где главного героя ссылают в одно забытое богом место по программе защиты свидетелей. И здесь, и там название сериала — это топоним, место, где развиваются события.
фото: пресс-служба ТНТ / Кадр из сериала "Полярный"
Как вам коллектив «Полярного»?
Прекрасный коллектив. Михаил Евгеньевич чарует, да и все остальные тоже. И режиссер Михаил Старчак — тоже прекрасный. Игорь Жижикин, который снимался со мной в «Соловье-разбойнике», Володька Епифанцев — вообще мой кум. Я крестный отец его младшего сына Орфея. Мы уже к этому возрасту все перероднились. Посмотрите на Володю, здоровый такой, прямо машина, ух! Хотя, он всегда был «Ух!» Но с годами стал еще здоровее.
А вы тоже «Ух!» В прекрасной форме. Ходите в зал?
Я вынужден, меня сейчас один из проектов обязывает. Я это «Ух!» за 3-4 месяца превращу в ничто, если заниматься перестану. А так, конечно, шестеро детей все-таки, надо быть «Ух!»
Он — прекрасен! В прошлом году он разбил голову на съемках «Полярного», когда мы снимали на Кольском полуострове. Поскользнулся во время массовой сцены. Мы летели с ним в Москву вместе, у него была перевязана вся голова, но он не терял присутствия духа. Вообще он дядька чудесный. В свои 82 года у него ясное суждение, прекрасная физическая форма.
Давайте вернемся к жанру. Вы говорите, что это трагикомедия?
Это как «Фарго», но с русским смешливо-сказочным колоритом. Здесь постоянно происходят необычные события, но как бы в обыденной обстановке. Получается стильная история, таких сейчас не хватает нашей масскультуре. Американцы и англичане всегда следят за тем, чтобы сериал, фильм четко выделялся своей стилистикой. И здесь это есть, я всем доволен.
Смотрите сериал «Полярный» в 20:00 на ТНТ c 28 октября.