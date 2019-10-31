Андрей Смирнов: «Черно-белое кино по тонкости превосходит цветное»

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Популярный актер и прекрасный семьянин - о своей роли в новом телесериале

Как популярный актер стал продюсером армянского фильма

Макар Запорожский: «Мне не хотелось быть приглашенной звездой»

18 октября

«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media

Преподаватель МШК Вадим Левин рассказывает, как стать продюсером и что для этого нужно