Андрей Смирнов: «Черно-белое кино по тонкости превосходит цветное»

В российский прокат 31 октября вышел фильм «Француз» – новая режиссерская работа автора легендарного «Белорусского вокзала» Андрея Смирнова. Действие картины развивается в 1957 году, когда французский студент Пьер Дюран, которого играет актер и популярный блогер Антуан Риваль, приезжает на стажировку в МГУ, знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским, погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей – не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х. Мы поговорили с Андреем Смирновым о погружении в другую эпоху, ценности черно-белых фильмов и отличиях советского и российского кинематографа.
фото: Андрей Смирнов
Расскажите, как возник замысел «Француза» – появилась сначала история Татищева или Пьера?
Все начиналось с фигуры, из которой затем вырос образ Татищева. По ходу разработки сюжета стало ясно, что нужен какой-то непредвзятый взгляд человека из другой среды, с другим воспитанием. И поэтому естественным образом появились стажеры, которые действительно были в МГУ в конце 1950-х. Из них выросли выдающиеся слависты – такие как Жорж Нива, как покойный Луи Мартинез. Всё это органически сложилось в тот сюжет, который есть фильме.
Один из эпизодических героев при этом начинающий режиссер, который учится во ВГИКе и которого играет ваш сын Алексей. Он участвует в одной из самых ярких сцен картины. Это автобиографичный герой?
Сцена встречи Нового года, о которой вы говорите, воспроизводит мою молодую компанию, где были люди из консерватории, из ВГИКа, из медицины. Такая была компания, где мужики пили разбавленный спирт, а девушки – шампанское. Примерно ее мы и воспроизвели.
фото: Антон Риваль и Андрей Смирнов
В Facebook у вашего сына как раз читала, что именно он посоветовал вам взять на роль француза Антуана Риваля, с которым был хорошо знаком, теперь известного блогера.
Это не совсем так. Когда мы начали кастинг, Антуан еще не был известным блогером, но мы быстро на него набрели при поиске актера. Я сразу понимал, что француза у меня будет играть только француз, а у Антуана – русская мама, папа-француз, сам он вырос в Париже. Мы нашли его, он пришел на пробы и был впоследствии утвержден на главную роль.
С его блогерским творчеством вы знакомы?
Что-то мне сын показывал, но я интернетом пользуюсь очень специфически. У меня нет ни Facebook, ни WhatsApp, да их и не хочется. Мне вполне хватает книг, которые стоят у меня на полке.
Другой главный герой ленты – Татищев в исполнении Александра Балуева – профессиональный математик. А у вас какие отношения с точными науками?
В школе проблем не было, учился на «пятерки», в десятом классе даже решил, что идти в артисты несерьезно и засел в библиотеку, где решал сборник задач по высшей математике, уже такого институтского уровня. И сказал школьному учителю математики – у нас в старших классах вел ее старик, у которого было три образования, интеллигент, с глубоко мрачным, пессимистическим взглядом на жизнь, – что думаю поступать на мехмат. Он сказал фразу, которая меня тогда потрясла: «У тебя светлая голова, для поступления годится, но с твоим характером туда ни за что». Меня это поразило, я все думал, что же такого он увидел в моем характере, но в итоге поставил тот задачник обратно на библиотечную полку и больше никогда его не касался.
фото: Фото с презентации фильма «Француз»
Почему же тогда Татищев именно математик?
В первую очередь он артиллерист, оканчивал Михайловское юнкерское училище, а артиллерист – это обязательно математик, и в фильме говорится о том, что он был первым по занятиям математикой в училище и продолжал их всю жизнь. Уже ближе к концу работы над сценарием родилась идея того, что он занялся математическим доказательством бытия божия. Уже не помню, почему мне пришла такая идея, но я сразу заглянул в историю, и оказалось, что действительно ряд выдающихся математиков XX века занимались этим. В том числе академик Борис Викторович Раушенбах, один из создателей нашей космической отрасли. А дальше я, естественно, обратился к профессиональным математикам. В частности, у меня был консультант Александр Хелемский – мой большой друг, всемирно известный математик. И он вместе с еще несколькими специалистами помог мне составить текст, который говорит Балуев, так что он выверен у математиков, тут я отвечаю за каждое слово.
Можно ли, на ваш взгляд, с таким точным математическим подходом исследовать российскую историю?
Я не могу об этом судить. Мои знания математики слишком скудны. Но не один математик занимался российской историей, и будет заниматься и в дальнейшем.
фото: Пресс-служба компании WDSSPR
Почему вы выбрали для своей картины черно-белое изображение? Связано ли это решение с финансированием ленты.
Сейчас это не имеет никакого отношения к деньгам, потому что пленки уже нет. Мы с художником и оператором сразу решили, что фильм будет черно-белым, потому что такое изображение лучше передает ту эпоху. На мой взгляд, по цветовой градации, по тонкости черно-белое кино превосходит цветное, в нем такое количество оттенков серого, черного и белого. И я доволен результатом, особенно главной сценой – разговора отца с сыном в доме культуры в Переславле. В ней такая тонкость изображения, что я наслаждаюсь этой сценой каждый раз, когда смотрю фильм. Великолепная работа художника Владимира Гудилина и оператора Юрия Шайгарданова.
Фильм «Француз» закрывал «Кинотавр», при этом фестиваль открывала лента Валерия Тодоровского «Одесса», которая отправляет зрителей в 1970-й. И в программе самого фестиваля тоже почти не было фильмов непосредственно о сегодняшнем дне. Почему, на ваш взгляд, российские режиссеры почти не снимают кино о современности?
Я, честно говоря, не знаю. Сам я могу снимать только про прошлое, нынешнюю реальность я воспроизвести не в состоянии, уже плохо понимаю даже жаргон молодого поколения. У меня четверо детей – от 50 до 30 лет, они уже взрослые люди, но и в их реалиях я слабо ориентируюсь, что естественно – мне через два года будет уже 80 лет.
фото: Премьера фильма «Француз»
Несмотря на то, что сейчас выходит ваша режиссерская работа, вы еще работаете и как актер, в последние годы даже кажется, что вы очень активно снимаетесь.
Как артист я зарабатываю свой хлеб больше 30 лет, в последнее время бывает по-разному, но да, был, например, сериал «Динозавр», у которого очень хорошие зрительские цифры.
Вы комфортнее себя ощущаете как артист или как режиссер?
Я как-то об этом не задумывался. Актерским ремеслом я занимался еще во ВГИКе, да даже раньше – в школе ставил спектакли как режиссер и сам сыграл в них кучу ролей, до Шексира разве что не добрался, не успел, потому что пошел учиться во ВГИК. Так что актерское ремесло – то, чем я занимаюсь почти все время. Так же, как и режиссурой, хотя я не снимал 30 лет кино, надоело с цензурой иметь дело.
Кстати, про цензуру, у вас в фильме много курят, что сейчас тоже не всеми поощряется.
На это я плевать хотел. В жизни тоже курят и пьют.
фото: Пресс-служба компании WDSSPR
В целом, как вам кажется, сейчас в российском кино ситуация лучше или хуже, чем в советском?
Мне смешно слышать вздохи и ностальгию по советскому кино. Вот я – осколок советского кино, воспитанный и проработавший большую часть жизни при советской власти. Даже сравнивать нельзя сегодняшний российский кинематограф и советский. Потому что шедевры того времени – это ничтожная часть того, что было. 150 полнометражных фильмов производили только для киноэкранов, еще 150 делало телевидение. Среди них зритель смотрел четыре-пять. Редкий год, когда одновременно выходила и комедия Рязанова, и комедия Гайдая, что обеспечивало зрительский успех. Так же, как редкий случай был выхода в один год картины Тарковского и Иоселиани – для тех, кто любит изысканное кино. А вот эти 150 производимых тогда картин – где они? От этой промышленности и тени не осталось. Для кого они делались? Для самих производителей и для престарелых членов политбюро и их тещ, которые очень часто и были главными оценщиками картин на даче. А посмотрите на сегодняшний уровень кинематографа, в первую очередь сериалов. Только за последний год вышли «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест», «Обычная женщина» – картины высокого художественного и профессионального уровня. Сейчас в один год выходит минимум 5-7 сериалов очень высокого уровня, о таком и речи не шло в советской время. При этом российский кинематограф только становится на ноги. Конечно, есть цензура телеканалов, есть цензура, исходящая от денежных продюсеров, но государственной цензуры действительно нет. Борис Хлебников или Жора Крыжовников – это первое поколение российских режиссеров, которые реально работают в условиях отсутствия цензуры. Так надо, чтобы хотя бы еще два-три поколения прожили нормально, тогда и выяснится подлинная мощь российского кино. У нас масса талантливых молодых ребят, прекрасное поколение новых молодых актеров и актрис. Только начинает расти естественная поросль нашего кино, но для того чтобы начал расти лес, нужно время.