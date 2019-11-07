Юлия Снигирь: «Мне захотелось попрыгать с гитарой и в кожаных штанах»

С 7 ноября в прокат выходит новый фильм Павла Руминова «Успех», в котором снялись Юлия Снигирь, Роман Курцын, Мария Лобанова и Алексей Чадов. Это история бывших рок-н-рольщиков, которые стали родителями и в связи с этим испытывают внутренние противоречия. Мы побеседовали с исполнительницей роли мамы Юлией Снигирь о том, как сменить парики на кожаные штаны, состоянии отечественного сериала, творческом методе Павла Руминова и ее участии в «Молодом папе».
фото: Megogo distribution
Юлия, скажите, вы сама в душе рок-н-рольщик? Близка ли вам героиня, которая готова всё положить на алтарь музыки и своей мечты?
Я иногда сама задаю себе такие вопросы. Я человек увлекающийся, достаточно быстро что-то хватаю и адаптируюсь под разные жизненные ситуации, поэтому иногда впадаю в крайности: то у меня ЗОЖ, то наоборот. Я и сама никак не могу определиться: рок-н-рольщик я или нет. Смотря, наверное, что под этим иметь ввиду.
Павел Руминов говорит, что есть рок-н-рольщик по жизни, который всегда хардкорит, а есть рок-н-рольщик в профессии, который готов выложиться по полной, пока максимум не отдаст – домой не уйдет.
Паша вообще прекрасно говорит, он же мастер слова. А я в этом очень неопределившийся человек. Иногда я буду работать до упора, пока всю себя не отдам, никуда не уйду. А иногда вдруг включается принцип, что вообще-то я тут на работе, и в 18-00 у меня рабочий день закончился. Наверное, это зависит от мотивации в каждом конкретном случае: насколько я заряжена историей. Если мотивация сильная, то любой человек может быть рок-н-рольщиком, если нет, то наоборот.
Прагматичным домоседом?
На этих съёмках, мне кажется, у меня получилось ненадолго стать рок-н-рольщиком. В какой-то момент это включилось: я сижу на полу, ем сэндвичи, запиваю их кока-колой и гогочу как гопник над шутками Паши Руминова и Ромы Курцына. Я саму себя тогда не узнала. У меня был шок от того, что я себя в этом моменте вдруг обнаружила.
То есть, ребята, играющие в переходах, Nirvana на плакате, группа Cure на подкорке – это не ваша эстетика?
Я ничего про это не знаю, но с уважением к этому отношусь. Когда Паша мне предложил эту историю, сначала я отказывалась, потому что это не моё и я пыталась его в этом убедить, а потом поняла, что кроме Паши мне никто и никогда такое не предложит. Именно потому, что это не моё и это очевидно.
Если Рому Курцына скорее всего заманила возможность надеть красивый парик и сыграть вокруг фамилии и имени Курта Кобейна, то что в этой роли зацепило вас?
Я так устала от этих исторических нарядов, от этих буклей на голове, мне захотелось попрыгать с гитарой в кожаных штанах. Неизвестно, повторится ли это когда-нибудь. Понимаю, что в жизни мне это уже не реализовать, это просто невозможно.
фото: Megogo distribution
Некоторые актёры совмещают две профессии.
Совмещают, и я знаю таких людей, но они это делают на протяжении многих лет, с раннего возраста увлекаются этим. А я не люблю, когда очень громко, я не хожу в ночные клубы. А здесь я поняла, что такое проораться на сцене, выплеснуть всю энергию, когда ты приходишь домой действительно измождённый, потому что даже в театре это не совсем так. Театр часто даже требует сдержанности.
Творческий метод Руминова – это выкрутить тумблер на полную. А знакомы ли вы с его предыдущим фильмами и на что похожа работа с ним?
Я всегда с уважением относилась к Паше как к творцу, к художнику. Мне кажется, что у него есть свой почерк, что он действительно автор. Его кино узнаваемое, даже несмотря на то, что все фильмы у него абсолютно разные: «Я буду рядом» и «Статус: свободен». Мне ближе фильм «Я буду рядом». Когда я его посмотрела, то была удивлена, что у нас возможно снять такое. Оно и авторское, и немножко фестивальное, но при этом нескучное и жизненной. А «Статус: Свободен» мне не очень понятен. Паша утверждает, что он пытался соединить в «Успехе» предыдущие свои работы.
«Успех» - это финальная часть трилогии?
Маша Шалаева на премьере сказала, что она прекрасно понимает, о чём говорит Паша, что она с ним согласна и что это соединение первых двух фильмов. А мне показалось, что это немного винегрет, но в какой-то момент это будет любопытно зрителю, потому что вышло насыщенно.
Винегрет – в смысле жанрового и эстетического разнообразия, что Паша так свободно с этим обращается?
Мне кажется, да. Там есть моменты, которые мне, например, очень нравятся, словно это из одного знакомого фильма. А потом хоп, тут же рядом появляется другое кино. Я Пашу сразу предупредила, что я не та актриса, которая придёт и будет придумывать как будет смешно. На что они мне ответил, что моя функция – это драматическая линия. Начало фильма очень стремительное, схематичное. Познакомились, якобы очень круто отыграли концерт, и сразу суперуспех. Наверное, чтобы показать действительно успех рок-группы нужен бюджет хотя бы «Шрэка». Паша как мог показал это как факт, что есть успешная группа, что они только-только стали подниматься на вершину, и вдруг ребёнок. Еще мне кажется, что там очень интересна история отца и дочери, как они живут, как у них быт происходит. Мне показалось, что и Лёша Чадов очень симпатичный в этом фильме.
фото: Megogo distribution
Очень хорошая роль, по крайней мере из его комедийных - лучшая.
Удивительно, что вообще нигде не звучит, никто не выпячивает, что в этом фильме есть Алексей Чадов. Мы сейчас пойдем на «Вечерний Ургант» с Ромой вдвоём, без Лёши. И Маша Лобанова видимо не идёт, хотя мне кажется, что у неё большой путь в кино, она очень техничная актриса. При том, что у неё очень маленький опыт, насколько я понимаю.
Ваша героиня делает выбор в пользу карьеры. Насколько это понятная коллизия? В кинематографе людям сразу приходит в голову «Ла-Ла Лэнд».
Мне сложно было понять Лизу и ее «моя жизнь — это музыка». Но, наверное, это распространённая история, когда творческий человек, действительно фанатичный, не приспособлен к быту. Много раз такое видела: невозможно сохранять равновесие в творчестве. Либо ты на стороне света, либо на стороне тьмы. Всегда существует некий перевес. Как только ты начинаешь задумываться о ремонте, о ботинках – всё. Ты склоняешься в эту сторону. Если у кого-то есть рецепт – я за этого человека счастлива, но у меня его нет, меня всё время туда-сюда бросает. Я наблюдаю за людьми в своем круге, за коллегами. Если ты согласился на работу, которая тебя раздражает, чтобы заработать денег, то ты продал частичку себя в этот момент. И мы этим занимаемся бесконечно. Я понимаю, что если у меня ремонт, то этот сериал – это стены, пол… Так, на окна пока не хватило (смеется).
Вы раздали много комплиментов коллегам. А как работать с Ромой Курцыным? Могли бы выйти дуэтом против пятитысячного зала?
Сначала у меня было ощущение, что мы настолько разных групп крови, что не сочетаемся никак и это невозможно. Но с Ромой весело, он очень лёгкий и весёлый человек. В первый съёмочный день мы пришли на площадку, и Паша говорит, мол, вы втроем, семьёй, просто походите по улицам, делайте, что хотите, в магазин сходите. А с вами потихонечку походит камера. Нам тогда это очень помогло найти общий язык. Рома всё время что-то придумывал, фонтанировал. Это было очень к месту, всё это легло. Меня тогда удивило, что Рома предлагал «давайте это сделаем», «давайте то». Он какого-то бездомного встретил и подарил ему свои ботинки. Оказалось, что это игровые ботинки, костюмеры были в ужасе. Потом меняли, он отдал свои.
У вас ещё одна большая премьера в этом году – «Конец сезона». Насколько верно, что там стоит искать чеховские мотивы, или это видение Павла Худякова?
Это мало имеет отношение к Чехову, разве что, там и правда три сестры. Причем они сами по этому поводу иронизируют, что нас, как нарочно, три, и все хотим мы в Москву. Это своеобразная ностальгия по советскому кино. Участие в «Хождении по мукам» для меня было не столько тем, что я снимаюсь в экранизации Толстого, а в большей степени, что это снимает Константин Павлович Худяков. Человек, который снял мой любимый фильм «Успех» (1984). Забавная параллель. И вот сейчас мы снова поработали вместе. Это было по умолчанию, позвонил Константин Павлович и сказал, что есть история, и я, конечно, сказала «да». Ни у меня, ни у Ани Чиповской не было вариантов отказаться.
фото: Megogo distribution
К вам ещё присоединилась Юлия Пересильд, у вас там, наверное, торнадо было? Актёрский мячик перекидывали друг другу всё время?
Такие съемки – это вообще большая редкость. Мы снимали в Сестрорецке в одном доме, а жили по соседству. Иногда прямо в костюме уходили домой, приходили в нём уже, не переодеваясь. Мы в этой истории существовали постоянно.
Вы сказали, что устали от платьев, но истерия по Екатерине не заканчивается. Следите ли за работами коллег, которые тоже работают над этим персонажем?
Я с большим уважением к этому отношусь. Ждала, что история с Хелен Миррен закроет этот вопрос раз и навсегда, и у нас не возникнет желания ещё в этом направлении думать. Я не претендую на авторитетность своего мнения, но не только у меня в итоге масса вопросов. Для себя я эту книгу закрыла и с трудом представляю, что вернусь. Моя любимая Екатерина — это Светлана Крючкова в фильме «Царская охота». Ещё Наталья Гундарева – тоже прекрасная.
Это история Ангарского маньяка. Сценаристы ездили к этому человеку, брали у него интервью. Название «Хороший человек» не просто так: он так сам себя называет. Он говорит, что у него дочь, он её кормит и обеспечивает, все деньги ей отсылает, потому что он хороший человек. Посмотрим, как это сложится, мне кажется, в этом проекте нужен определенный ритм. Я недавно посмотрела, наверное, последней «Большую маленькую ложь». Вот как они это делают?
Как вы попали к Соррентино в «Молодого папу»? Что это за ощущение?
Я жду, когда он выйдет, премьера запланирована на январь. Для меня действительно чудо и магия, что это случилось в моей жизни. Как бы так сформулировать, чтобы не раскрыть: моя героиня просит о чуде у Ленни Белардо (главный герой сериала в исполнении Джуда Лоу - прим. ред.), и он в какой-то момент говорит «я не совершаю чудеса». После триумфальной премьеры в Венеции, когда я посмотрела две серии в том числе со своим участием, я ощутила, что такое успех. Я стояла перед полным венецианским залом, который долго аплодировал и кричал «браво». Люди подходили в слезах и говорили, что они абсолютно раздавлены и потрясены. Я тогда выставила в инстаграме фотографию дорожки, где мы стоим с Соррентино, и написала «спасибо, Паоло, это вы совершаете чудеса». Он был для меня чем-то недосягаемым. Я помню, как я посмотрела впервые «Великую красоту». Вышла с сеанса и начала искать кто этот человек. Мне показалось, что это должен быть режиссёр лет восьмидесяти, который всё повидал в этой жизни. Я была удивлена, что ему сильно меньше. Он не говорит много, он вообще лишних слов не произносит, как-то всё очень по делу, быстро и понятно.