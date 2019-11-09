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«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital

интервью >>
9 ноября 2019
Куратор интенсива Московской школы кино «Монтаж в Digital» и режиссёр монтажа Андрей Дейч за свою карьеру поработал над многими ТВ проектами и сотрудничал с известными режиссерами, например, с Ридли Скоттом, Кристофером Ноланом и Тимуром Бекмамбетовым. В интервью для Кино-Театр.Ру он рассказывает о том, с чего нужно начинать, где учиться и где черпать вдохновение.

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
фото: Андрей Дейч / Пресс-служба МШК

Что за профессия и как к ней прийти

Монтажер – это человек, который, с одной стороны, принял решение оставаться за кадром большой истории, а с другой – получил полный контроль над вниманием и пониманием зрителя. Как осознать, что вам хочется заниматься именно этим? Конечно, нужно просто попробовать. Начать можно с простого: сейчас практически у всех есть смартфоны, что-то снять может почти каждый, так рассказать историю при помощи монтажа этого видео станет отличным первым опытом. Приложений для телефона сейчас предостаточно, поэтому первым проявлением вашего желания будет пройти простой процесс установки такой программы для того, чтобы что-то порезать и склеить. Если терпения не хватит, то скорее всего это не для вас. Но нужно понимать, что пока вы делаете для себя – это скорее эксперименты, а в профессии вы уже должны на постоянной основе предлагать работающие монтажные решения, которые в соединении друг с другом дадут необходимый эффект и степень воздействия на зрителя. Здесь главной вашей отличительной чертой на рынке станет собственный “bag of tricks”, так называемый сундучок с накопленными и проверенными монтажными решениями.

Из личного опыта

Сначала, как все, я хотел быть космонавтом, военным, даже писал свои истории про индейцев, мечтая стать автором повести. Нет универсального ответа на вопрос, на каком этапе нужно начинать заниматься монтажом. Для всех это собственный путь и, совершенно точно, личный ответ «когда». Для меня освоение монтажа началось с первой версией Final Cut Pro, тогда в него только-только встроили DV формат, и я, ремонтируя компьютер в дизайн студии, увидел человека, работающего в нем. Я просто залип и поставил себе цель освоить эту штуковину. Для того чтобы прийти в любую профессию необходимо желание, труд и настойчивость, я тут вряд ли скажу что-то новое. Конечно, очень важно найти своего “тайного” мастера, чтобы на первых этапах вам было проще сделать первые шаги, только не нужно сейчас все бросать и идти его искать! Для меня такими учителями становились фильмы, которые я затирал до дыр, книги, которые я заказывал, или очень редкие в те времена лекции, на которые удавалось попасть. В итоге даже получилось поработать в голливудских проектах. Отличия между нашим и их рынками есть: к процессу съемки фильма там относятся, как к бизнесу. Строят планы и стратегии его запуска и реализации с самого начала.

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
фото: Андрей Дейч / Пресс-служба МШК

Чем занимается монтажер в digital media?

Монтажер занимается все тем же, просто его фундаментальные знания адаптируются под особенности новых медиа, а именно изменения в восприятии контента зрителем: гораздо меньше экран, намного больше конкурентного материала, время контакта сокращается. Но есть и плюсы – можно увидеть реакцию зрителя, комментарии, изучить, как твое видео смотрели: где его выключают и что нужно изменить в монтаже или в сценарии, чтобы ролик досматривали до конца. Монтажер должен дополнить свои знания пониманием инструментов, которые могут помочь ему в проведении работы над ошибками. Повышается нагрузка и стресс, так как дедлайны сокращаются, а плотность монтажа увеличивается.

На кого ориентироваться?

Я никогда не привязывался к одному ориентиру, моя цель состояла в том, чтобы понять почему в одном фильме эта сцена решена так, а в другом похожий эпизод сделан совсем иным образом. Старался найти, как мне больше нравится, и, если была возможность, – сделать свой вариант. Я стараюсь больше смотреть мейнстрим, подмечаю что меняется в восприятии зрителя, как меняется подход в монтаже, динамика, длина кадров.

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
фото: Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Что смотреть?

Список фильмов, в которых каждый раз я нахожу новые детали, нюансыи смыслы: «Назад в будущее», «Карты, деньги, два ствола», «Бойцовский клуб», «Джеки Браун», «Криминальное чтиво» и «Темный рыцарь».

Что читать

Если вы хотите в эту профессию, вам обязательно стоит почитать про то, как работает зрение и внимание. Из очень простых и понятных книг для новичков я бы посоветовал следующее: «О режиссуре фильма» Дэвида Мамета, «Как устроено кино» Эдварда Росса, «In the Blink of an Eye» Уолтера Мерча, «99 способов рассказать историю» Мэтта Мэддена, « Rebel without a crew» Роберта Родригеса.

Где учиться

Когда я начинал, то учился сам, тогда было просто негде. На меня с маком в руках смотрели с подозрением и скепсисом. Уогда я говорил о монтаже, часто отправляли монтировать ролики и домашние видео. Сейчас многое изменилось. Интернет – это огромный кладезь знаний, изучать можно все что угодно, платно или бесплатно. Теперь даже поучиться в топовых западных школах можно не вставая с дивана. А когда-то мною заказанные книжки с Амазон выглядели контрабандой для таможни. Из очных платных курсов есть интересный проект в Московской школе кино, в которой я тоже преподаю.

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
фото: Андрей Дейч / Пресс-служба МШК

Советы начинающим

Нужно научиться пользоваться интернетом и уметь искать. Обязательно нужно учить английский, чтобы можно было разбирать западные примеры. Фильмы смотреть без перевода, можно с субтитрами. Лучше всего сразу же поставить самую простую программу и начать ее осваивать. Сделать свой первый монтаж, пусть он будет хоть про вашу собаку. Главное не монтировать непонятные примеры, а попробовать решить конкретную собственную задачу, смонтировать историю о чем-то интересном именно вам.

Подробнее о программе «Монтаж в Digital» читайте на сайте Московской школы кино.

Владимир Гнездилов
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