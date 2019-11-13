Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа»

На онлайн-платформе Premier 14 ноября состоится премьера сериала «Эпидемия» по мотивам популярного романа Яны Вагнер «Вонгозеро». Одну из главных ролей в истории и группе людей, которая пытается убежать от неизвестного вируса, охватившего всю страну, сыграла Марьяна Спивак, звезда фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и сериала «Шифр». Мы поговорили с актрисой о ее стремительной актерской карьере, героине «Эпидемии» и работе с режиссерами-лауреатами самых главных международных кинофестивалей.
фото: Кадр из сериала «Эпидемия»
Сериал «Эпидемия» существенно отличается от книги «Вонгозеро». Читали ли вы ее до того, как в вашей жизни возник этот проект?
Про книгу Яны Вагнер мне рассказала мама еще задолго до начала съемок, советовала ее прочитать – так она ей понравилась. Но у меня всё не было времени, и я в итоге про нее забыла. Спустя время мне прислали сценарий «Эпидемии», и я сразу же рассказала о нем маме, говорила, какая замечательная история, что будет бомба, и очень хочется сниматься в этом проекте. И тут мама говорит: «Какой-то знакомый сюжет». И мы вдруг понимаем, что это сценарий как раз по той самой книге «Вонгозеро». Когда начали снимать пилот, в продаже книги уже не было, я скачала ее в интернете и читала во время съемок, во время ночных сцен, проглотила ее буквально за два дня. Очень она меня захватила. Причем когда мы снимали пилот, сценария всех восьми серий еще не было, и мне было безумно интересно, как наши сценаристы вырулят, чем всё это закончится. Сериал действительно отличается от книги, это особо стоящая история, но при этом она не менее закрученная, интересная, с неожиданными поворотами сюжета. Единственное, что мне было жалко, что пропала собака, которая есть в книге и которая там давала какую-то, как ни парадоксально, человеческую нотку. Но, к сожалению, было бы очень сложно в условиях наших съемок ее таскать, хотя наш автор Роман Кантор в одной из версий сценария пытался ее ввести, но по производственным пунктам это было очень тяжело осуществить. Но и без этих нюансов сценарий, на мой взгляд, получился очень закрученным. Так что думаю, зрители, читавшие книгу, не пожалеют.
Вы в «Эпидемии» играете бывшую жену героя Кирилла Кяро – Ирину, и в книге как раз у нее, в общем, нет никакой истории кроме того, что ее бросил муж.
Да, книга написана от лица Ани. В нашем сериале ее играет Вика Исакова, но так как в «Эпидемии» нет этого книжного повествования от первого лица, то у каждого персонажа есть свой характер и свое развитие, они, в отличие от книги, не воспринимаются через призму Ани.
фото: Актерский состав сериала «Эпидемия» на премьере
Характер Ирины вы разрабатывали вместе со сценаристом Романом Кантором? Или получили уже готовый текст, под который адаптировались?
Мы говорили и с Романом, и с режиссером Пашей Костомаровым. Здесь Ирина – абсолютно полноценный герой со своей историей. Она неплохо прописана и не было никакой сложности ее играть, не нужно было что-то придумывать от себя, все получалось органично, без каких-либо проблем.
Ваша актерская карьера стремительно развивается. Вы успели поработать с каннским лауреатом Андреем Звягинцевым, сейчас – с лауреатом Берлинале Павлом Костомаровым, хотя у него приз за операторскую работу. Отличается ли его подход к режиссуре, есть ли у него какая-то особая оптика?
Паша – визуализатор, документалист, и, конечно, этот бэкграунд ему очень многое дает в смысле картинки. Он именно с визуальной точки зрения подходит к тому, что хочет сказать. А в работе он совершенно прекрасный, очень тонкий, душевный, с ним было очень легко работать, я бы с ним в огонь и в воду дальше пошла.
Я вот слышала, что он очень требовательный.
А режиссер и должен быть таким. Мы же не отдыхать приехали, а работать. Рассказанная в «Эпидемии» история сложная, на грани человеческих возможностей, соответственно и артисты должны в такой же ситуации быть. Так что какие-то экстремальные условия работы, о которых вы, возможно, слышали, наоборот нам помогали. Более того – только в таких условиях и мог получиться этот фильм.
Сейчас вы уже можете сказать, что Павел Костомаров, как когда-то Звягинцев, сыграл какую-то важную роль в вашей актерской карьере?
Не только в актерской работе, но и по-человечески. Вообще я очень большие надежды возлагаю на этот проект, мне кажется, это одна из достойных работ, которой можно по праву гордиться, при том, что полностью сериал я еще не видела и буду смотреть вместе со зрителями. Но от тех эпизодов, которые я видела, я получила большое удовольствие.
фото: Кадр из сериала «Эпидемия»
Для вас этот сериал в первую очередь о чем?
Это история о том, как в экстремальном голоде не начать есть друг друга и оставаться человеком.
Осталось ли в сериале женское противостояние Ани и Ирины, на котором строится книга?
Безусловно, ситуация сама по себе диктует – бывшая жена и нынешняя жена оказываются в одних обстоятельствах, в одном пространстве – по-любому будут какие-то терки.
Я, честно говоря, вообще вас не представляла в этой роли, в отличие от Виктории Исаковой, которая сразу же у меня ассоциировалась с Аней.
Вика все время билась за то, чтобы быть Ириной. Она всегда говорила: «Паша, опять ты делаешь из меня какую-то дуру, почему опять я – крайняя». У меня в этом смысле как раз все было ровно, хотя я хотела еще большей жести, просила об этом режиссера, но он был непреклонен.
Вообще все ваши героини непохожи друг на друга.
Круто, если так.
В «Нелюбви», «Эпидемии», «Шифре» совершенно разные женщины.
Конечно, интересно играть разных персонажей. Самая большая опасность, когда ты получаешь какой-то штамп и едешь на нем. Наверное, самый большой актерский страх, когда тебя начинают использовать в одном амплуа, и ты из картины в картину переходишь, не меняясь. Такого мне, конечно, не хочется, и я рада, если получается играть разных героинь. Меня еще в институте мастера учили, что если соглашаться на съемки, то надо соглашаться на те проекты, которые хотелось бы смотреть самим. И я придерживаюсь этого принципа.
Он был изначально или все-таки «Нелюбовь» сыграла в этом свою роль?
Да, изначально. Так меня воспитывали родители и мастера курса.
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