Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа»

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Новый «женский доктор» – о формате сериала телеканала Dомашний, отношении к своему телу и актерской профессии

Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость»

9 ноября

«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital

Преподаватель МШК Андрей Дейч рассказывает, как стать монтажером в digital и что для этого нужно