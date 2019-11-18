Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным»

На телеканале Dомашний продолжается показ сериала «Женский доктор-4». В новом сезоне к своей роли коварного доктора Чернова вернулся актер Тарас Кузьмин. Мы поговорили с ним о странном обаянии его персонажа, отношениях с новыми артистами и непростом совмещении работы в кино и театре.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
В новом сезоне команда «Женского доктора» значительно изменилась, однако вы с вашим доктором Черновым остались. Расскажите, как вы вообще попали в этот сериал.
Еще несколько лет назад я познакомился в Москве с продюсером и главным сценаристом «Женского доктора» Юлией Мищенко – она запускала большой проект для другого канала, я снялся в «пилоте», мы с ней подружились и через какое-то время она пригласила меня на съемки нового проекта – уже в Киев. Потом спустя еще года три Юля вновь вспомнила обо мне и сказала, что пишет Чернова, главного отрицательного героя «Женского доктора», – под меня. У меня тогда был сложный период в театре, мне казалось, что я сыграл все, что мог и уперся в потолок. Поэтому решил попробовать. Оказалось, что вполне возможно работать в театре, а я продолжал играть спектакли, и одновременно сниматься в таком большом сериале. В марте, например, уже когда снимался четвертый сезон, я даже успел поставить как режиссер два спектакля в двух театрах, параллельно летая на съемки в Киев.
Как удается всё это совмещать?
Каким-то чудом! Конечно, от многого приходится отказываться, нереально брать какие-то параллельные проекты, но пока получается совмещать, несмотря на то что много времени тратится на дорогу. Пока мне это даже доставляет удовольствие и радость – все время находишься в тонусе в таком режиме нон-стоп.
Все-таки больше нравится работать в театре или в кино – это же актерски абсолютно разные вещи?
Да, в кино нет оперативной обратной связи, а в театре ты выходишь на поклон и сразу видишь лица людей, получаешь огромный энергетический отклик, реакцию на то, что ты делаешь. Это незабываемые вещи, которые, наверное, мало что может заменить. К кино раньше я относился как к заработку, а сейчас мне стало гораздо интереснее и даже такой длинный марафон в 40 серий, как на «Женском докторе», дает очень большую школу актерского мастерства, когда нужно держать в голове огромное количество серий и сюжетов, ориентироваться в сценах и включаться сразу, по секунде. Сложность в том, что на протяжении 40 серий эту историю нужно держать, разворачивать, чтобы образ получился целостный.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
А что более энергозатратно? Отыграть марафон спектаклей или сняться в таком длинном проекте?
Кино все-таки связано с большими паузами. Ты что-то сыграл, а потом сидишь и ждешь следующую сцену, куда сразу же надо «войти». Такие ускорения через паузы отнимают много сил. Спектакль мне гораздо проще отыграть, когда я 2,5 часа не схожу со сцены. Но в театре усталость после спектакля оправдана во многом благодаря тому, что сразу же получаешь обратную связь от зрителей, энергия восполняется. А в кино я нашел для себя выход. По театральной привычке провоцирую реакцию группы с помощью неожиданных импровизаций, чтобы получить желаемую отдачу сразу на месте (улыбается).
Судя по съемочной площадке, вы как раз душа группы.
Я надеюсь на это. Мне кажется, что атмосфера, которая есть на площадке, передается фильму. Можно мастерски все снять, но если на проекте была сложная атмосфера, дрязги и неприятности, то все равно это вылезает на энергетическом уровне, и зритель, несмотря на идеально выстроенную картинку, эмоции, все равно это чувствует и видит. Поэтому я стараюсь делать все возможное, чтобы на площадке было легко и интересно.
В этом сезоне у вас новые партнеры – Петр Рыков, Дарья Егоркина. На третьем сезоне и вы были на месте «новичка». Что вы почерпнули из того опыта, чтобы на съемках четвертого сезона как-то адаптировать этих новичков?
На третьем сезоне группа была та же, что и на первых двух, но актерский состав сменился почти весь – кроме Ильи Носкова, который отработал два сезона проекта. Так что все актеры были примерно в равных условиях. Так что если вдруг возникает какое-то напряжение, я старался снимать его неловкой шуткой или песенкой. И это помогает.
Это абсолютно разный контакт, но у них разные школы, манера съемки, отношение к деталям. Прошлый сезон, кстати, снимали вообще четыре режиссера, но вот такой разницы я не замечал. А сейчас мне очень любопытно наблюдать за результатом, Аня и Андрей даже по жанру делают разное – у Ани получается что-то ближе к комедии, у Андрея – к драме. Очень интересно посмотреть, что из этого выйдет.
Почему, как вам кажется, тебя позвали именно на роль Чернова, видят такого злодея, хотя внешность же – классический Руслан из «Руслана и Людмилы».
В театре у меня более разнообразный репертуар: Онегин, Базаров, Хлестаков, Кречинский, да что там! Играю много! А когда мужские роли заканчиваются, надеваю платье и играю Донну Люцию в спектакле «Здравствуйте, я ваша тетя» (улыбается). В кино почему-то да, бывает, что вызывают на пробы главного положительного персонажа, а потом говорят – будешь главным отрицательным. Я не знаю, почему так происходит.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
А сами вы как относитесь к своему Чернову?
Как говорит наш консультант, Чернов получается более узнаваемым типажом – за счет цинизма, который ему присущ, за счет того, что он много думает о деньгах, выгоде. Но я пытаюсь сделать его глубоким, интересным, в чем-то, может быть, даже смешным, чтобы это не было жестокое зло. Поэтому, наверное, он получил свое обаяние, которое вызывает симпатию у зрителей.
Кстати, повлиял ли успех «Женского доктора» на заполняемость театра, в котором вы работаете?
Сложно сказать – из зала не кричат «Чернов! Чернов!», но очень многие узнают. Не только в России, но и в Украине, даже в Польше. Мамы подходят с детьми, в друзья добавляются во «ВКонтакте», сообщения пишут. Как только вижу, что соцсети мои оживились – приходит много сообщений, зрители добавляются в друзья – значит точно где-то показывают повтор «Женского доктора».
Проконсультировать не просят?
К сожалению, нет, такого пока не было, хотя некоторые действительно серьезно воспринимают сериал. Мне как Чернову писали какие-то проклятья и практически угрозы, но в основном все с понимаем и даже симпатией относятся к этому парню, и это меня впечатляет.
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний
Вы сам как зритель чаще ходите в кино, в театр, смотрите сериалы?
Чаще всего я хожу в театр. Во время съемок в Киеве я все свои свободные выходные проводил в театре. И если смена заканчивалась раньше, тоже бежал в первую очередь туда. Мой любимый – Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Вообще я нахожу очень много соприкосновений Киев-Тверь, часто встречаю знакомых. Например, одноклассник моей знакомой из Твери оказался дядей нашего доктора Седельникова из «Женского доктора».
А театр в таком случае в приоритете классический или экспериментальный?
Я ставил несколько экспериментальных спектаклей на разных площадках города. Первый по рассказу Набокова «Хват», потом «#Любовь#Война#Бред». И он был об информационных войнах. Декорации и костюмы главных героев были сделаны из газет, на героев падали информационные радио бомбы из смешанных новостей, за окном революции и беспорядки, а они спорят о бытовых пустяках, – главное, чтобы их не трогали и дали вовремя занять позицию победителей: в одном из моментов, не зная кто победил, они поют песню «Казак молодой» под музыку гимна США. По странному стечению обстоятельств, каждый раз, когда мы играли этот спектакль, в мире происходили катаклизмы, беспорядки и теракты. Мы решили спасти планету и перестали играть этот спектакль. А самый масштабный мой проект, это, наверное, «Контрабас» по Зюскинду. В этом спектакле у меня был занят целый оркестр. Хороший еще «Ионеско». Так что новая драма мне в этом смысле близка.
В кино нет ли желания самому заняться режиссурой?
Актёр создаёт мир внутри себя, режиссёр создаёт миры снаружи, и руководит ими. Мне это всё ближе и интереснее. Про режиссуру кино ещё серьёзно не думал, но уверен, там можно найти много интересного. В театре на своих спектаклях я не только занимаюсь режиссурой, но и пишу для них музыку, придумываю художественное решение, а иногда и костюмы. Спектр творческой реализации шире и объёмнее, чем в актёрской профессии. В кино мой опыт гораздо скромнее, – из-за большой занятости в театре приходилось от многого отказываться, агента у меня нет, на пробы попадал редко. Поэтому кино я изучаю пока на уровне азбуки, подглядываю за режиссёрами, учусь и когда почувствую, что опять в профессии «упёрся в потолок» , возможно, буду «пробивать» его режиссурой.
Есть ли какие-то в таком случае режиссерские ориентиры?