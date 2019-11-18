Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным»

анонс

13 ноября Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа» Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах

11 ноября Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость» Новый «женский доктор» – о формате сериала телеканала Dомашний, отношении к своему телу и актерской профессии

9 ноября «Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital Преподаватель МШК Андрей Дейч рассказывает, как стать монтажером в digital и что для этого нужно