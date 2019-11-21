Питер Дель Вечо: «Если вы собрали правильную команду, они могут взять плохую идею и сделать из нее нечто потрясающее»

Накануне выхода в прокат долгожданного мультфильма «Холодное сердце 2» продюсер фильма Питер Дель Вечо рассказал корреспонденту Кино-Театр.Ру Марии Терещенко о том, как удается студии Disney создавать анимационные блокбастеры.
фото: PR-служба Disney
Как люди становятся продюсерами в компании Disney? Какими качествами должен обладать человек, чтобы попасть на такую должность?
Чтобы сделать фильм вроде «Холодного сердца», нужно много людей. Ни один человек сам по себе такое кино сделать не может. И первое, что необходимо людям для работы над фильмом, - это умение быть частью коллектива.
Что касается моего личного профессионального пути, то он начался в театре. 15 лет я работал в театре, во многом над классическими пьесами, но также на большом количестве мюзиклов и еще - с современными драматургами, вникая в то, как создается хорошая история. Думаю, именно это оценило руководство Disney в моей кандидатуре: опыт работы с классической драматургией, опыт работы с современной драматургией и опыт работы с мюзиклами. И, начав работать в компании Disney, я конечно, привнес в анимацию свой театральный опыт. В сущности, эти два вида искусства очень близки. Оба они построены на коллаборации, и для анимации, так же, как для театральной постановки, самое важное – это хорошая история. Я имею в виду «история» в широком смысле слова: выбор правильного персонажа, его разработка, создание правдоподобного мира, не то чтобы реалистичного, но такого мира, чтобы у зрителя, посмотревшего фильм, осталось ощущение, будто увиденное им место действительно где-то существует.
А вообще, мне очень повезло. Несмотря на то, что я работаю в Disney уже 22 года, я до сих пор не могу поверить в свое счастье. Думаю, так чувствуют себя все, кто работает в Disney. Когда входишь в эти двери и осознаешь, какое огромное наследие скрывается за ними, невозможно чувствовать иначе.
Сейчас в голливудской анимации все время звучит словосочетание «хорошая история». Но как распознать эту самую «хорошую историю»? По каким признакам вы для себя определяете, что вот эта история хороша, за нее стоит браться.
Когда-то я думал, что самое важное – идея. Но постепенно мы осознали, что самое важное – люди. Если вы собрали правильную команду, команду единомышленников, если между ними есть химия, и они беззаветно работают над тем, чтобы сделать фильм, они могут взять плохую идею и сделать из нее нечто потрясающее. А неправильная команда даже из великолепной идеи может сделать не очень хорошее кино.
Сейчас я верю, что все зависит от команды людей, которыми ты себя окружил. Если есть хорошая команда единомышленников, она распознает, когда что-то в идее или истории не работает, и заставит это работать. В работе над «Холодном сердце» были ужасные моменты, когда мы понимали, что фильм получается плохим. И это нормально. Это часть процесса. Вопрос в том, что с этим делать. Как это исправить.
Но однажды наступает момент, когда фильм сам диктует тебе, каким он должен быть. Что-то тебя в сделанном материале воодушевляет, и это приводит к новым идеям и еще, и еще. И ты как будто бежишь за фильмом – и в этот момент ты понимаешь, что у тебя на руках нечто особенное.
фото: PR-служба Disney
Вы сейчас описали процесс так, будто он организуется сам. Тем не менее, наверняка есть точки, в которых принимаются ключевые решения: вот наш синопсис, и мы по нему делаем фильм…
Решения принимаются постоянно. На самых важных этапах мы тестируем идеи.
Каждые три месяца мы устраиваем показы и приглашаем на них всех режиссеров и сценаристов студии, тех наших коллег, которые не работают конкретно на нашем фильме. И получаем от них обратную связь: они делают замечания, дают комментарии и советы.
А если обратная связь негативная? Как вы справляетесь?
Обратная связь часто негативная. И проходить через такие сессии очень непросто. Ведь хочется, чтобы твой фильм нравился с первых эскизов. Но задача других режиссеров говорить правду. И слушать ее очень непросто. Каждый раз, устраивая такие сессии, мы предупреждаем режиссеров, что им не нужно здесь защищать свои выборы и решения. Только слушать. И иногда, выходя из комнаты, приходится собирать себя по частям, не говоря уже о кино. Каждый раз нам приходится разрывать фильм на части и собирать его снова, держа в голове те замечания и комментарии, которые мы получили. За время создания фильма мы делаем это 5-7 раз.
При этом мы, конечно, далеко не всегда следуем всем комментариям и советам. Но если все указывают нам на проблемы (пусть даже разные) в одной части фильма, то мы понимаем, что, вероятно, нужно еще над ней подумать. Так что мы переосмысляем ее и находим иногда совершенно иное решение, чем те, которые нам предлагали.
Разумеется, для того, чтобы участвовать в таких сессиях, нужно быть достаточно гибким и толстокожим. Но мы ведь тоже комментируем их фильмы. Пройдя через весь круг несколько раз, понимаешь, как важны такие сессии.
Чтобы сделать по-настоящему хороший фильм, такой фильм, который будут смотреть и принимать люди по всему миру, приходится очень усердно работать.
С чего начиналась работа над историей конкретно «Холодного сердца 2»?
Мы начали с того, что вновь изучили наших главных героев: Анну, Эльзу и Кристофа, - спросили себя, что они думают, что чувствуют. Что Анна и Эльза чувствуют по поводу смерти своих родителей. И по поводу того, что они снова вместе – после стольких лет. И начали думать о том, что дальше с ними может происходить. Довольно быстро мы поняли, чем мы хотим фильм закончить. Но как прийти к этому финалу? – этого мы не знали. Разными способами мы пытались раскрыть воображение. Например, отправлялись в исследовательские путешествия - два режиссера, я, главный сценарист, глава производства и глава девелопмента. Погружались в интенсивные обсуждения истории, когда мы неделями говорили и думали только об истории. И так постепенно формировался сюжет фильма.
фото: PR-служба Disney
Остается ощущение, что этот фильм чуть больше про Эльзу, чем про Анну. Она, конечно, была важна для первого фильма, но все-таки было ощущение, что первый фильм чуть больше про Анну, а этот – чуть больше про Эльзу.
Вы правы, в первом фильме мы смотрели на происходящее с точки зрения Анны, а в этой истории мы идем за Эльзой: это она слышит зов, поэтому естественным образом возникает чувство, что ведущая роль принадлежит ей. Но Анна никуда не исчезает. Она рядом, и иногда ей приходится брать все в свои руки, чтобы защитить Эльзу. Чтобы она не зашла слишком далеко. При этом Анна во втором фильме немного изменилась. В первом она была бесстрашной, потому что ей нечего было терять. Здесь у нее есть много чего терять. У нее есть Кристоф и она вернула сестру, и теперь она боится потерять ее снова. В общем, как в первом фильме у нас было две главных героини, так и здесь у нас, в сущности, то же самое.
Анна – персонаж сказочный, а Эльза – мифологичный. Более серьезный и драматичный. Отдавая ей лидирующую роль, не боялись ли вы, что фильм получится слишком серьезным и эмоциональным?
Я думаю, что фильм и получился очень эмоциональным. Но, мне кажется, что и первый фильм тоже был очень эмоциональным. Вы просто забыли. Вспомните, какие события там разворачиваются: Эльзу обвиняют в убийстве сестры, ее должны казнить – и все идет к трагичной развязке, пока Анна не привносит сказочный финал.
Что было самым трудным и что было самым приятным в процессе работы над второй частью?
Самое сложное всегда – это история. Как сделать ее важной, эпичной, но в то же время наполнить юмором, комедией и простыми человеческими эмоциями? Это очень трудно. И, наверное, самым приятным становится момент, когда понимаешь, что история удалась. Что все сложилось, как паззл, и фильм уже сам начинает тебе диктовать и подсказывать какие-то детали и повороты. В этот момент ты чувствуешь, что все твои предыдущие усилия, наконец, вознаграждены.