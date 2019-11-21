Питер Дель Вечо: «Если вы собрали правильную команду, они могут взять плохую идею и сделать из нее нечто потрясающее»

анонс

18 ноября Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным» Главный отрицательный герой «Женского доктора» – об обаянии Чернова, работе с новыми актерами и соотношении кино и театра

13 ноября Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа» Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах

11 ноября Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость» Новый «женский доктор» – о формате сериала телеканала Dомашний, отношении к своему телу и актерской профессии