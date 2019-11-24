Алексей Чадов: «Невозможно стать полноценным человеком без духовной скрепы»

С 21 ноября в прокате футуристический экшн Аванпост, в котором действие разворачивается в милитаризированной Москве 2030 года. Одну из главных ролей в картине сыграл Алексей Чадов. Его герой Олег — бывалый десантник, брат которого погиб в Сирии и стал для него иконой. Олег вместе с другими людьми защищает территорию России от непонятной угрозы из внешнего мира, а параллельно помогает нам ответить на философский вопрос, что же такое человек. Мы пообщались с Алексеем во время премьеры картины и узнали, что для него самого значит духовное воспитание, дисциплина, героизм и армия.
фото: PR-служба телеканала ТВ-3
«Аванпост» выносит достаточно неутешительный приговор человечеству. Человек — это прежде всего жестокий убийца, эгоист, которым движут свои собственные интересы?
Мне очень нравится финал картины, главный философский вывод которого в том, что мы все-таки люди. Прежде всего, у нас есть сострадание. Знаете, один философ говорил, что «человек становится человеком, когда умирает». Только пройдя путь до конца, он становится человеком. Я часто на эту тему размышляю — да, действительно, люди постоянно друг друга убивают, и в этом плане смысл не меняется, меняется только форма войны.
Катарсис финальной сцены — это утверждение христианской морали. Да, человек –животное, но за счет усвоенных этических норм он возвышается над первородным грехом и становится добродетельным, по крайней мере, старается таковым быть.
Это можно по-разному понять. Я предполагаю, что вообще стать полноценным человеком без духовной скрепы, без духовного воспитания, невозможно. Ни одно государство не существует без религии. Знаете, как сказал Н.В. Гоголь, «если бы не вероисповедание, мы бы до сих пор ели друг друга на завтрак». В этом и состоит вся философия [финала], мне кажется. При этом неважно, к какой из авраамических религий вы принадлежите. Бог один.
В «Матрице» Вачовски призывали нас выступить против системы, взять судьбу в собственные руки. А здесь наоборот — такой посыл оглянуться, посмотреть на свою жизнь и задуматься о том, как ты ее живешь…
Да я думаю, с этого вообще надо начинать каждый день. Каждый человек — часть этого мира. Если ты живешь, ты соучастник. Ты — материал, с которым тебе лично надо работать. Это не зависит от того, успешный ты или безвестный, бедный или богатый, везет тебе или нет.
фото: PR-служба телеканала ТВ-3
В фильме герой Петра Федорова неоднократно намекает, что война помогла ему раскрыться — в отличие от монотонной «мирной» жизни, причем раскрыться, миновав какие-то этические ограничения. Можно ли считать, что логика фильма оправдывает, например, поступок его героя?
В условиях войны - другая система координат. Но если говорить о герое Петра, я до конца не понял, что им движет. Есть ли у него какие-то страшные комплексы или он просто такой негодяй, антагонист? Конечно, один из его «скелетов в шкафу» мы видим — это его тяжело больная мама и озлобленность, которой он отвечает на это. В сериале («Аванпост» выйдет в расширенной версии 6-серийного сериала - прим.ред.) все эти образы будут раскрыты гораздо глубже. Там, в частности, будет много сцен с мамой. Там вы больше узнаете и о Петином персонаже, и о моем.
Откуда у вашего персонажа этот эдипов комплекс, смешанный с комплексом неполноценности? Почему он убежден, что никогда не сможет «дотянуть» до брата, погибшего в Сирии? Он же тоже военный и тоже идет на войну.
Это тоже станет гораздо понятнее в сериале. Он чуть-чуть «маменькин сынок».
Он инфантильный?
Брат его был героем без особого усилия, а он (Олег) не особо стремился соответствовать традиции героизма, существующей в его семье. И учиться он в итоге пошел, только чтобы доказать отцу, что «я тоже пацан» — ну и что из этого получилось в итоге?
А что вы имеете в виду под героизмом? Пойти на войну, прыгнуть на амбразуру?
Есть люди, которые просто не хотят воевать.
фото: PR-служба телеканала ТВ-3
И в этом нет ничего плохого.
Да, в этом ничего плохого нет, даже много чего хорошего. Вот Олег — не защитник по натуре своей. Не воин. Но поскольку у него все-таки есть характер, он доказал, что при желании он тоже может быть героем. Что он мужчина. Хотя он менее талантлив как воин, чем, например, персонаж Пети, Юра — тот абсолютно человек войны.
В фильме очень много эстетизации армии, любования милитаристской эстетикой. Насколько это когерентно пацифистскому, в сущности, посылу, который считывается в финале?
Я тут недавно побывал в воинской части города Дзержинск. И знаете, я любовался современной армией. Тем, как они одеты, — с иголочки, как они говорят, отдают приказы, какая там четкая, подчеркнутая дисциплина. Я не думаю, что они занимались самолюбованием — просто военная наука требует такой выправки. Посмотрите, все сильные армии мира харизматичные. В военной эстетике вообще очень много красивого, особенно в военной технике — в ней очень много грации. Вот к чему в Советском Союзе был вкус, так это к военной науке, хотя потом и с этим были проблемы.
У вас есть какой-то любимый род войск, который вам нравится? Авиация, ВМФ?
Я люблю спецвойска. Во-первых, там люди уже постарше, с опытом. При этом все очень разные — такой коллектив разноплановых бойцов. Но хотя я и во флоте послужил бы с удовольствием. Сейчас флот возродился, когда я был призывником, от флота практически ничего не осталось.
Не возникало ностальгии по фильму «Война» во время этих съемок?
Конечно. У меня всегда возникает ностальгия по фильму «Война». Это крутое кино моего учителя Алексея Балабанова. Там абсолютно понятно, что с героем происходит. «Седой мальчик». А армия в «Аванпосте» — это армия недалекого будущего. Это не фантастика. Вы знаете, вот когда я сел в «Тайфун» — это новый бронеавтомобиль десанта, — я сел в него как в «Феррари». То же самое — самолеты, ПАК ФА (Су-57), например. Очень красивый, совершенный истребитель 5-го поколения. Это будущее, но которое можно потрогать руками уже сегодня.