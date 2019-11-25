Уолт Дорн: «Во многом «Тролли» - это фильм о том, как получать удовольствие от жизни»

Сиквелы стали уже привычной частью анимационной жизни. Вот и полюбившаяся многим франшиза «Тролли» готовит вторую часть – «Тролли. Мировой тур». Релиз нового мультфильма состоится в марте 2020, а на минувшей неделе вышел трейлер, который позволяет оценить музыкальный размах новой истории. О том, каким будет сиквел «Троллей» и как проходила над ним работа, корреспонденту Кино-Театр.Ру Марии Терещенко рассказал режиссер фильма Уолт Дорн.
фото: UPI Россия
Как получилось, что вы стали режиссером «Троллей»? Сначала сорежиссером первого фильма, а теперь уже единоличным режиссером второго – «Тролли. Мировой тур»?
Я много лет работал на студии DreamWorks - на фильмах про Шрэка – где режиссером был Майк Митчелл. И в какой-то момент на студии возникла идея сделать фильм по игрушкам троллей, которые были популярны в 1970-е годы. Нужна была история, вселенная, персонажи. И нам дали шанс разрабатывать этот мир. Так и получилось, что мы с Майком Митчеллом вместе как режиссеры сделали первых «Троллей». После чего Майк ушел делать «Легофильм 2», а мы с продюсером Джиной Шэй начали обсуждать идею сиквела. И мне предложили стать на нем режиссером, чему я был очень рад.
Вы и писатель, и художник раскадровщик, и актер дубляжа, и режиссер: как вам удается преуспевать в таком количестве творческих профессий одновременно?
На самом деле все эти профессии примерно про одно и то же. Они все – про то, чтобы рассказывать историю наиболее прозрачным и увлекательным образом. Пишешь ли ты сценарий, работаешь ли в команде сторибордистов или озвучиваешь персонажа. Ты все равно занимаешься тем, что развлекаешь зрителя, пытаясь максимально внятно рассказать историю.
Почему в «Троллях» такое место было отдано музыке? Это не просто мюзикл, но еще и фильм про музыку…
В моей собственной жизни музыка играет огромную роль. И мне кажется, что рассказывать историю с помощью музыки – это очень здорово, потому что музыка и сама по себе взаимодействует с эмоциями людей самым прямым и непосредственным образом, влияет на наши глубочайшие чувства, а будучи вплетенной в историю, она очень усиливает воздействие от нее.
«Тролли. Мировой тур» делались быстрее, чем первый фильм?
Нет, мне показалось, что примерно столько же по времени, хотя сложно сказать. Моя работа начинается до производства. Я около года работал со сценарием – прежде, чем мы перешли к раскадровке. Потом раскадровка… в общем, мне кажется, что фильм делался примерно столько же времени, что и первый – примерно 3-4 года.
Отличалась ли работа над «Троллями» от того же «Шрэка»?
Да, конечно, была своя специфика, поскольку музыка здесь неразрывно связана с историей. И очень многое было завязано на выбор песен, поиск исполнителей. Еще важнейшим пунктом стала обработка музыки. Так как мы использовали в том числе старые песни, нужно было придать им более современное звучание. Все это было очень увлекательно, но и очень непросто в то же время.
Как вы выбирали конкретные песни и исполнителей для фильма? Странно увидеть в одних титрах Оззи Осборна и Джастина Тимберлейка…
В фильме фигурируют разные музыкальные жанры, и нам хотелось, чтобы все это звучало аутентично. Так что если у нас рок, и тролль рока, то кто может быть лучше, чем Оззи Осборн, на песнях которого я вырос. И с ним было очень интересно работать. И таким же очевидным для нас решением было позвать Джорджа Клинтона на роль тролля фанка, и поработать с ним было большой честью для нас. Одним словом, мы выбирали музыкантов, аутентичных для каждого из жанров. И, к счастью, все они оказывались к тому же веселыми и интересными людьми.
А сами жанры музыкальные – как выбирались они? Я так понимаю, что во вторых «Троллях» представлено 6 основных музыкальных направлений…
На самом деле музыкальных стилей в фильме фигурирует куда больше. Мы старались подобрать как можно более разнообразную музыку. Но при этом для истории нам нужно было выделить несколько основных направлений. И поначалу было сложно выбрать именно 6. Мы работали с музыкальным коллажистом и задались вопросом: каковы 6 музыкальных стилей, которые представлены в мире наиболее широко. И остановились на 6 жанрах: поп, фанк, классика, техно, рок и кантри. А затем добавили уже множество поджанров, настолько много, сколько влезло. Таких как smooth jazz и HipHop.
Какое из этих направлений предпочитаете лично вы?
Мне нравятся все направления. В связи с фильмом я начал слушать кантри, которую до этого слушал редко. Но так вообще я люблю очнь разную музыку. В глубине души, думаю, ближе всего мне Pop. The Beatles, The Beach Boys. Но и другая музыка тоже, вплоть до абстрактной.
фото: UPI Россия
Что вы слушаете сейчас?
Сейчас я с воодушевлением предвкушаю новый альбом Бека. А все лето провел с новым альбомом группы Vampire Weekend. Ну и старую музыку тоже много слушаю.
Изменились ли ваши герои со времен первого фильма? И изменилось ли ваше к ним отношение за это время?
Да, надеюсь, что изменились. В сиквеле мы больше узнаем про мир троллей в целом и про характеры главных героев. И я думаю, что, да, они изменились. Например, Цветан, который в конце первого фильма столкнулся с новыми для себя чувствами и эмоциями, здесь уже куда больше с ними освоился. Вообще, конечно, герои сохранили самое важное, что нам в них нравится, но при этом повзрослели, выросли, чему-то новому научились, точно так же, как повзрослели и выросли мы сами за это время.
По фильму сделан сериал. Вы принимаете участие в его создании?
Не то чтобы сильно. Я знаю ребят, которые делают сериал. Читал сценарии. Мы немного поговорили. И так как я озвучиваю одного из персонажей фильма (Смидж. – ред.), то и на сериале я тоже работаю как актер озвучания. Но на самом деле сериал – это особая вселенная, там свои правила, свои обычаи… в общем, фильм и сериал – это не одно и тоже, скорее их можно назвать кузенами, каждый из которых живет собственной жизнью.
Нравится ли вам быть режиссером голливудского мультфильма? Это для вас больше изматывающая работа или удовольствие?
Работать, конечно, приходится очень-очень много. И это огромная ответственность, потому что ты работаешь с большой командой, и студия тратит на фильм большие деньги, а от тебя и от твоих решений во многом зависит качество фильма и его успех. Но в то же время это и невероятная радость. Пожалуй, никогда работа не была для меня таким удовольствием, как на этом фильме, где собралась такая потрясающая команда. И я надеюсь, что нам удалось перенести на экран ту замечательную атмосферу радости и веселья, которая царила в нашем рабочем процессе. Во многом «Тролли» - это фильм о том, как получать удовольствие от жизни. И мы определенно получали огромное удовольствие, работая над ним.