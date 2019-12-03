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Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»

интервью >>
3 декабря 2019
2 декабря начался показ нового комедийного сериала «Кухня. Война за отель» с хорошо знакомыми зрителям героями. Это не просто продолжение популярного шоу телеканала СТС, а обновленный проект, в котором действие развернется уже на совершенно другой кухне и в другом отеле. Пользуясь случаем, мы поговорили с исполнительницей роли Элеоноры Галановой Еленой Ксенофонтовой, которая рассказала Кино-Театр.Ру о том, чем привлекательна ее героиня, почему она никогда не решилась бы открыть свой бизнес и о любви к елочным игрушкам.

Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»
фото: PR-служба СТС

«Кухня» заходит на седьмой сезон. Чем объясняете успех сериала?

Сложно ответить однозначно. Здесь все сошлось: лица прекрасные, картинка вкусная (действительно, на пустой желудок лучше не смотреть), сюжет оригинальный, незамыленный.

Элеонора Галанова появилась в вашей жизни 4 года назад. Вы пришли в уже сложившуюся команду. Сложно было встроиться?

Нет. Во-первых, там было очень много друзей, с которыми я работала на других проектах: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев и многие другие. Во-вторых, я была не единственной новенькой. Вместе со мной пришел Гриша Сиятвинда. И не забывайте, я же не первый год в профессии (улыбается).

Трудно играть одного персонажа на протяжении четырех лет, или наоборот он становится почти родным?

Предыдущая история закончилась три года назад. Сегодня это абсолютно новый проект. К тому же Элеонора довольно легко мне далась. Я люблю свою Элеонору. Скорее были трудности иного характера: мне не хотелось, чтобы моя героиня превратилась просто в функцию или выполняла роль эдакого свадебного генерала. Мне кажется, в новом сезоне нам это удалось. Она мне очень нравится.

Что в ней вас привлекает?

Во многом она лучше меня. Умеет держать удар, сохранять лицо в любой ситуации, она всегда эффектно выглядит, даже во сне (смеется). Да, она заносчива, амбициозна, но и это не всегда плохо. В какой-то степени, Элеонора – это женщина-мечта. Сложно поверить, что такую можно встретить в реальности, хотя…

Для вашей героини, судя по всему, на войне все средства хороши. Думаете, она права?

Нет. Но все, что она делает, она делает просто виртуозно.

Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»
фото: из личного архива Елены Ксенофонтовой, фотограф Лариса Двоеглазова

В новом сезоне Галанова мстит своему бывшему возлюбленному. На ваш взгляд, месть — это конструктивно?

Лично я против мести. Мне кажется, это совершенно бессмысленное занятие, от которого практически невозможно получить удовольствие. И у нас в сериале это в очередной раз доказывается. Еще неизвестно, кто кому мстит.

Элеонора – довольно авантюрный человек. При этом она всегда полна оптимизма. Вы сами всегда верите в успех?

К сожалению, нет.

Кого из героев «Кухни» и «Отеля Элеон», помимо Элеоноры Андреевны, вы больше всего любите?

Сложно сказать. Я их всех очень люблю. У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда, где каждый прекрасен по-своему. Хотя… Я очень люблю героя Гриши Сиятвинды. Для меня он самый обаятельный, самый родной.

Ваша героиня управляет довольно большим коллективом. Сегодня женщина в бизнесе — не редкость. В чем, на ваш взгляд, заключаются плюсы и минусы?

Мне кажется, главный минус заключается в том, что очень сложно сохранить в себе женщину. По природе своей женщина – существо слабое. А в этом мире нужно включать самые жесткие качества.

Вам самой никогда не хотелось попробовать себя в бизнесе?

Бизнес – это не мое. Я слишком мягкий для этого человек. Совершенно не умею говорить «нет». Так что это абсолютно не моя история.

Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»
фото: из личного архива Елены Ксенофонтовой, фотограф Лариса Двоеглазова

У вас сегодня три театральных проекта: «Председатели земного шара», «В Бореньке чего-то нет», «Птица Люба». Какой из них самый любимый?

Не могу ответить на этот вопрос. Все. Сейчас я еще репетирую два спектакля, готовимся к выпуску. Только что предложили еще один проект. Так что буквально через три месяца спектаклей станет шесть.

Чего ждать зрителям?

Мне бы пока не хотелось раскрывать карты.

Расскажите про работу с «Квартетом И». Как началось ваше сотрудничество?

Это мои друзья. А сотрудничество началось со звонка Максима Виторгана. Мне очень нравится команда, задействованная в спектакле. Плюс, конечно, история. Мне есть, что играть. С моей стороны там – настоящая любовь.

У вас очень популярный Instagram. Вы решили вести блог из профессиональной необходимости или вам правда нравится общаться с поклонниками?

Изначально меня в соцсети затащил опять-таки Максим Виторган. Началось все со странички в Facebook. Потом уже я зарегистрировалась и в Instagram, и во Vkontakte, и в Одноклассниках. Узнала про огромное количество фейковых аккаунтов, люди вели страницы, используя мое имя. И чтобы с этим как-то бороться, я вынуждена была сама активизироваться в социальных сетях.

Публичность вам в тягость или в радость?

В тягость, конечно.

Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»
фото: PR-служба СТС

А к критике в свой адрес как относитесь?

Особой критики я не замечаю. В целом – спокойно, если она конструктивная.

Вы прослужили 14 лет в репертуарном театре, не скучаете?

Нисколько. Мне сейчас очень хорошо. Профессионального голода я не испытываю. Я очень много работаю, остальное – неважно. К тому же, семьи в театре для меня никогда не существовало. Я в это вообще не очень верю. Моя точка зрения такова: людей должно объединять дело, а не чувства. Чувства обычно только мешают.

То есть вам ближе проектная система?

Сегодня - да.

Раньше было иначе?

Да, я была безусловно предана репертуарному театру.

Почему перестали?

Повзрослела (смеется).

Скоро Новый год. Знаю, что у вас огромная коллекция елочных игрушек. Как пришли к собирательству и почему именно новогодние игрушки?

Трудно сказать. Просто так случилось. Я всегда очень любила кукол, играла чуть ли не до десятого класса, потом начала их коллекционировать. Что касается новогодних игрушек, то мне всегда казалось странным из года в год одинаково наряжать елку. Затем, вероятно, мне понравилась какая-то конкретная игрушка. Так и началось.

На вашей страничке опубликованы очень красивые фото наряженных елок. На каждый год - свой дизайн? Как придумываете?

Все зависит от настроения. Я всегда наряжаю около пятнадцати елок. В этом году буду украшать еще и нескольким моим друзьям.

Не было мысли организовать агентство, которое бы занималась новогодними украшениями?

Подобные предложения я часто слышу от друзей. Пока еще не решаюсь.

Главное: чего ждете от Нового года?

Получить определенную роль.


Смотрите сериал «Кухня. Война за отель» на СТС в 19:00 со 2 декабря


Ксения Позднякова
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Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда» фотографии
Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда» фотографии
Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда» фотографии
Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда» фотографии
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