Елена Ксенофонтова: «У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда»

2 декабря начался показ нового комедийного сериала «Кухня. Война за отель» с хорошо знакомыми зрителям героями. Это не просто продолжение популярного шоу телеканала СТС, а обновленный проект, в котором действие развернется уже на совершенно другой кухне и в другом отеле. Пользуясь случаем, мы поговорили с исполнительницей роли Элеоноры Галановой Еленой Ксенофонтовой, которая рассказала Кино-Театр.Ру о том, чем привлекательна ее героиня, почему она никогда не решилась бы открыть свой бизнес и о любви к елочным игрушкам.
фото: PR-служба СТС
«Кухня» заходит на седьмой сезон. Чем объясняете успех сериала?
Сложно ответить однозначно. Здесь все сошлось: лица прекрасные, картинка вкусная (действительно, на пустой желудок лучше не смотреть), сюжет оригинальный, незамыленный.
Элеонора Галанова появилась в вашей жизни 4 года назад. Вы пришли в уже сложившуюся команду. Сложно было встроиться?
Нет. Во-первых, там было очень много друзей, с которыми я работала на других проектах: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев и многие другие. Во-вторых, я была не единственной новенькой. Вместе со мной пришел Гриша Сиятвинда. И не забывайте, я же не первый год в профессии (улыбается).
Трудно играть одного персонажа на протяжении четырех лет, или наоборот он становится почти родным?
Предыдущая история закончилась три года назад. Сегодня это абсолютно новый проект. К тому же Элеонора довольно легко мне далась. Я люблю свою Элеонору. Скорее были трудности иного характера: мне не хотелось, чтобы моя героиня превратилась просто в функцию или выполняла роль эдакого свадебного генерала. Мне кажется, в новом сезоне нам это удалось. Она мне очень нравится.
Что в ней вас привлекает?
Во многом она лучше меня. Умеет держать удар, сохранять лицо в любой ситуации, она всегда эффектно выглядит, даже во сне (смеется). Да, она заносчива, амбициозна, но и это не всегда плохо. В какой-то степени, Элеонора – это женщина-мечта. Сложно поверить, что такую можно встретить в реальности, хотя…
Для вашей героини, судя по всему, на войне все средства хороши. Думаете, она права?
Нет. Но все, что она делает, она делает просто виртуозно.
фото: из личного архива Елены Ксенофонтовой, фотограф Лариса Двоеглазова
В новом сезоне Галанова мстит своему бывшему возлюбленному. На ваш взгляд, месть — это конструктивно?
Лично я против мести. Мне кажется, это совершенно бессмысленное занятие, от которого практически невозможно получить удовольствие. И у нас в сериале это в очередной раз доказывается. Еще неизвестно, кто кому мстит.
Элеонора – довольно авантюрный человек. При этом она всегда полна оптимизма. Вы сами всегда верите в успех?
К сожалению, нет.
Кого из героев «Кухни» и «Отеля Элеон», помимо Элеоноры Андреевны, вы больше всего любите?
Сложно сказать. Я их всех очень люблю. У нас на «Кухне» собралась потрясающая команда, где каждый прекрасен по-своему. Хотя… Я очень люблю героя Гриши Сиятвинды. Для меня он самый обаятельный, самый родной.
Ваша героиня управляет довольно большим коллективом. Сегодня женщина в бизнесе — не редкость. В чем, на ваш взгляд, заключаются плюсы и минусы?
Мне кажется, главный минус заключается в том, что очень сложно сохранить в себе женщину. По природе своей женщина – существо слабое. А в этом мире нужно включать самые жесткие качества.
Вам самой никогда не хотелось попробовать себя в бизнесе?
Бизнес – это не мое. Я слишком мягкий для этого человек. Совершенно не умею говорить «нет». Так что это абсолютно не моя история.
фото: из личного архива Елены Ксенофонтовой, фотограф Лариса Двоеглазова
У вас сегодня три театральных проекта: «Председатели земного шара», «В Бореньке чего-то нет», «Птица Люба». Какой из них самый любимый?
Не могу ответить на этот вопрос. Все. Сейчас я еще репетирую два спектакля, готовимся к выпуску. Только что предложили еще один проект. Так что буквально через три месяца спектаклей станет шесть.
Чего ждать зрителям?
Мне бы пока не хотелось раскрывать карты.
Расскажите про работу с «Квартетом И». Как началось ваше сотрудничество?
Это мои друзья. А сотрудничество началось со звонка Максима Виторгана. Мне очень нравится команда, задействованная в спектакле. Плюс, конечно, история. Мне есть, что играть. С моей стороны там – настоящая любовь.
У вас очень популярный Instagram. Вы решили вести блог из профессиональной необходимости или вам правда нравится общаться с поклонниками?
Изначально меня в соцсети затащил опять-таки Максим Виторган. Началось все со странички в Facebook. Потом уже я зарегистрировалась и в Instagram, и во Vkontakte, и в Одноклассниках. Узнала про огромное количество фейковых аккаунтов, люди вели страницы, используя мое имя. И чтобы с этим как-то бороться, я вынуждена была сама активизироваться в социальных сетях.
Публичность вам в тягость или в радость?
В тягость, конечно.
фото: PR-служба СТС
А к критике в свой адрес как относитесь?
Особой критики я не замечаю. В целом – спокойно, если она конструктивная.
Вы прослужили 14 лет в репертуарном театре, не скучаете?
Нисколько. Мне сейчас очень хорошо. Профессионального голода я не испытываю. Я очень много работаю, остальное – неважно. К тому же, семьи в театре для меня никогда не существовало. Я в это вообще не очень верю. Моя точка зрения такова: людей должно объединять дело, а не чувства. Чувства обычно только мешают.
То есть вам ближе проектная система?
Сегодня - да.
Раньше было иначе?
Да, я была безусловно предана репертуарному театру.
Почему перестали?
Повзрослела (смеется).
Скоро Новый год. Знаю, что у вас огромная коллекция елочных игрушек. Как пришли к собирательству и почему именно новогодние игрушки?
Трудно сказать. Просто так случилось. Я всегда очень любила кукол, играла чуть ли не до десятого класса, потом начала их коллекционировать. Что касается новогодних игрушек, то мне всегда казалось странным из года в год одинаково наряжать елку. Затем, вероятно, мне понравилась какая-то конкретная игрушка. Так и началось.
На вашей страничке опубликованы очень красивые фото наряженных елок. На каждый год - свой дизайн? Как придумываете?
Все зависит от настроения. Я всегда наряжаю около пятнадцати елок. В этом году буду украшать еще и нескольким моим друзьям.
Не было мысли организовать агентство, которое бы занималась новогодними украшениями?
Подобные предложения я часто слышу от друзей. Пока еще не решаюсь.