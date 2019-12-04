Наталья Назарова: «Профессиональная судьба человека зависит от учителя»

5 декабря в прокат выходит фильм «Простой карандаш», рассказывающий историю художницы, уезжающей в глубинку к отбывающему наказание в местной колонии мужу и устраивающейся в ближайшем населенном пункте учителем рисования. Режиссер фильма Наталья Назарова в интервью Кино-Театр.Ру рассказала о том, как создавался фильм и каким должен быть настоящий педагог.
фото: Кадр из фильма «Простой карандаш»
Почему вы не снимали полных метров после фильма «Дочь»?
Мне просто не давали денег. Я же никак не могу запуститься с многострадальным «Светлячком». У меня есть короткий метр «Светлячок», а это уже полный. Мы с ним подавались, а с коротким метром взяли много призов. В итоге я поменяла сценарий на «Простой карандаш», и нас поставили в резерв в Минкульте. Резерв продолжался год, на следующий год нам дали денег, а в промежутке я снимала короткие.
Сколько прошло времени от того момента, как вы задумали «Простой карандаш», до того, когда начали снимать?
Три года.
А были какие-то коммерческие режиссерские предложения за это время?
Нет, нет. Были только сериалы, но я как-то не очень чувствую пока этот формат, думаю, он совсем меня вырвет из педагогики. Сериалы это история на полгода как минимум.
Как вообще пришла идея «Карандаша»? История очень не надуманная, а это важно.
Сначала был образ карандаша, человек-карандаш. Девочка или женщина, которая куда-то едет. Была фактура, которая меня тревожила. А дальше это естественным образом склеилось с моей педагогикой. У меня всегда были очень хорошие учителя, и эта благодарность тянется и тянется. Во многом профессиональная судьба человека зависит именно от учителя. Повезло ли ему, встретился ли какой-то талантливый человек на его дороге. Я считаю, что все дети талантливые, просто надо найти специфический талант каждого из них.
фото: Кадр из фильма «Простой карандаш»
А Антонина для вас человек прошлого, и поэтому она не может прижиться? Или наоборот, она настолько современна и настолько по-европейски смотрит на вещи, выводя, например, детей рисовать на пленэр, что именно поэтому она не уживается в этом мире?
Она не от мира сего и не от этого социума. Она человек несовременный. И сначала у нас в сценарии были 70-е годы. Это была история из тех лет. От нас поэтому сбежал один художник, он нам не простил такой смены вводных. Но у нас были дебютные деньги. Мы бы просто не смогли все это снимать. Костюмный ретро-фильм. Вторая причина. Когда я задумывала фильм, не было еще такого количества ретро-сериалов и я решила, что я одна такая передовая (смеется). А потом пошел вал сериалов и может быть и к лучшему, что не было денег на ретро.
В чем для вас основная идея «Простого карандаша»? Фильм замечателен тем, что его можно по-разному трактовать. В том числе и политически, в связи с определенными сегодняшними событиями и настроениями.
Несмотря на прогрессирующую в фильме политическую тему, «Карандаш» все же не о политике, а о том, что одиночка может многое. При видимой неудаче, при видимом поражении, Антонина на самом деле совершает тектонические изменения в социуме. В рамках фильма вы можете этого не увидеть, но тот маленький кружочек детей, который вокруг нее организовался, эти дети изменят этот город. Такие изменения невозможно иногда проследить в контексте одной судьбы. Это касается поколений. И если говорить о политике, то это то же самое. Очень часто и в политике побеждают такие сумасшедшие люди. Девочка Грета Тунберг, например. Половина думает, что она с диагнозом, и то, что она произносит – бред сивой кобылы, но дело не в этом. Факт в том, что девочка действительно что-то изменила, и этим взбудоражила людей. А начиналось все действительно как акция неуравновешенного человека. И здесь то же самое. Приходит один человек, что-то делает, когда вокруг все говорят – невозможно. А он берет и меняет. Я тоже уверена, что мир меняют сумасшедшие одиночки, вокруг которых уже потом образуются коллективы, и все думают, что это массовое явление. Но вот, например, тот же Форрест Гамп, за которым бежит толпа.
фото: Кадр из фильма «Простой карандаш»
Первый кто-то всегда один.
Да, и поэтому «Карандаш» такой гимн одиночкам.
Долго проходил кастинг на роль Антонины?
Нет, под Надежду Горелову был написан сценарий, она моя однокурсница, кстати. Если помните был такой фильм Александра Касаткина «Слушая тишину». И сценарий «Карандаша» уже был написан тогда. Она очень глубокая, нежная. Такая же в жизни, как и ее героиня. Вы же знаете, что доброту сыграть нельзя. А поскольку в «Слушая тишину» она не попала, взяли другую актрису, меня очень волновал этот незавершенный гештальт.
А на роль мальчика, антагониста?
Мне просто повезло. У нас не было денег, чтоб везти детей из Москвы. И мы с Денисом решили, что всех детей надо найти в Сегеже. Задача нелегкая, там 300 человек живет. И в самый последний день подготовки нам приводят парня, который жил в детдоме, и приводит его женщина, которая уже была утверждена на роль учительницы английского. А она работала воспитателем как раз в этом детдоме. Мальчик мне так понравился, он был очень расслаблен, по-хорошему нагл, и, что самое важное, был «здесь и сейчас», есть у нас такой театральный термин. Он не может наиграть, он может недоиграть. Берет ситуацию и существует в ней.
Как получилось с Володей Мишуковым, у которого очень маленькая роль в фильме. Ему так понравилась роль?
Ну, это очень просто. Володя – мой близкий друг и тоже однокурсник. И «Дочь» – это, по сути, фильм, который вернул его в профессию. Когда нужен человек на роль политического диссидента, конечно, Володя очень подходит. Он замечательный и фотограф, и художник, у него проходят выставки. Поэтому это идеальная фигура, чтобы поверить в нее. Это герой, который очень повлиял на героиню и стал для нее учителем. Роль была кстати, больше, но, как это бывает, при монтаже ушел целый блок, включая его сцены, которые были прекрасно сыграны.
фото: Кадр из фильма «Простой карандаш»
Да, сложно не заметить, что Антонина восхищается мужем по ходу фильма. Он ее вдохновляет.
Она его обожает. Если заметили, в одном из кадров появляется статья «Сила простых вещей», и это, в общем, тема фильма. Эту силу дал ей он. Это близко к японскому взгляду на жизнь. То что мы с Андреем Найденовым пытались уловить. У нас же была целая акция. Мы повезли детей на озеро. И думали, как же поймать в глазах детей зарождение интереса к этой красоте. И мы дважды туда ездили. Один раз на съемках, другой в выходной. Я все равно до сих пор не очень этим довольна. Потому что эта текстура почти неуловимая. Так же как когда мы снимали уроки, и наша главная героиня говорит: «Отложите карандаши и посмотрите друг на друга». Мы не предупреждали детей, о чем будет идти речь. Ни о пустоте, ни о чем. Просто будет живой урок, единственное условие – не смотрите в камеру.
Много дублей было?
Нет. Я отобрала очень способных детей, и они к концу съемок были уже готовыми артистами. Я говорила оператору, давай попробуем уловить момент, когда один ребенок смотрит на другого и у него меняется взгляд. И в фильме есть один такой эпизод с девочкой в классе. Конечно, возможно никто кроме меня этого не видит. (смеется) Но надеюсь, что мне удалось хоть немного. Очень сложно уловить это состояние.
Да, метафизика.
Именно. И я бы эти уроки снимала бы и снимала, чтобы эту метафизику обнаружить.
Это чисто документальный прием вообще.
Да, и с детьми мы и работали документально. Я говорила, ребят, текста нет, давала только направление конфликта и все.
А что вас вдохновляет? Фильмы, например, режиссеры?
Братья Дарденн, и очень люблю Тарковского, не могу от этого избавиться и ничего с собой поделать. И не буду! (смеется) С этим чувством я не сражаюсь. Меня вдохновляет философия. Может, я не все понимаю. Я очень люблю Алексея Лосева, Владимира Бибихина. Это огромный источник вдохновения. И педагогика, люблю иметь дело с творческой молодежью. Поэтому «Простой карандаш» отчасти и об этом. О счастье быть педагогом.
Да. Вот вашей героине Антонине, возможно, просто не повезло, потому что она была слишком хорошим педагогом и человеком в том месте, которое к этому не было готово.
Педагог не может быть плохим человеком, иначе дети не поверят ему. Ребенка обмануть невозможно. Наверное, есть такие злые педагоги, которые профессионально учат. Тем не менее, все равно есть момент, что человека будут с благодарностью вспоминать как того, кто дал профессиональные знания, но не будут вспоминать, как личность. Этическое у педагога должно быть равноценно профессиональному. Бывает холодное уважение, но не больше. А когда у человека меняется судьба, он сразу же забывает такого педагога. И он не может простить ему анти-этических поступков. Это предмет для наблюдения и размышления. Сердце человека тянется к безусловности фигуры учителя. Это неистребимо. Как ты можешь меня учить, если ты идешь вопреки словам? Как ты можешь восхищаться красотой, если завтра ты меня предашь? Тогда я тебе не верю.
Фигура Антонины мученическая. Несмотря на то, что ее любимый человек сидит за решеткой, она транслирует красоту. И как мне кажется, это очень сильный христианский образ.
Да, я это не скрываю. Это основано на мировоззренческом христианском фундаменте. Для того, чтобы что-то свершилось, нужна жертва. «Дай кровь и стяжи Дух» – есть такое выражение. Другое дело, что это не сознательно, она непосредственно идет в это дело, не может иначе.
фото: Кадр из фильма «Простой карандаш»
А над чем вы сейчас работаете?
Почти закончила монтаж фильма «Райцентр» с Самал Еслямовой, она тоже наша ученица. Люблю снимать учеников и друзей. Но это уже история комедийная с элементами драмы.
А про что?
Мальчик, родителей которого лишают родительских прав, едет в райцентр к сестре, чтобы она взяла над ним и другими детьми из семьи опеку. И с ним происходят различные приключения. Там пять главных героев, структура для монтажа была тяжеловатая, но мы, кажется, справились.
Ранний Данелия, да. Очень люблю его. Лиризм и грусть.
Да, интересно, конечно посмотреть на Самал в новой работе, менее драматичной, чем в «Айке».
Да, если говорить о вдохновении, то Сергей Дворцевой для меня режиссер номер один. Потрясающая величина. Это что-то невероятное.
А что вы собираетесь дальше снимать? Есть сценарии?
Да. Меня очень интересуют истории межнациональные. Когда человек одной ногой находится в одной культуре, а второй в другой. Есть сценарий наполовину на узбекском, наполовину на русском. Про таксиста, который здесь живет и не понимает, кто он. Этот сценарий я написала после встречи с таксистом, он всю дорогу рассказывал о своей судьбе. И это совпало с тем, что меня волнует, стык культур. Он говорит, у меня отец узбек, а мать русская. И в доме библия и коран. И он до сих пор не может выбрать. Ну и «Светлячка» своего очень хочу снять.
И финальный вопрос, который волнует всех молодых сценаристов и режиссеров. Если у вас есть сценарий полного метра, как его запускать?
Надо просто найти продюсера и с ним подаваться на питчинг. А все хорошие продюсеры ищут хорошие сценарии.