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Алексей Кравченко: «Сидеть на однотипных ролях не интересно»

интервью >>
1 декабря 2019
28 ноября на экраны вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в постановке Василия Чигинского – о звезде советского футбола, известном на весь мир игроке московского «Динамо». Роль Яшина стала дебютной работой для актера Александра Фокина, которому пришлось работать рядом с известными артистами. Так, роль вратаря Алексея Хомича, предшественника Яшина, – выпало сыграть Алексею Кравченко, талантливому профессионалу с интересной актерской судьбой и обширной фильмографией. Мы поговорили с актером о том, как он выбирает проекты для работы, как относится к футболу и какую роль играет спорт в его жизни.

Алексей Кравченко: «Сидеть на однотипных ролях не интересно»
фото: "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

В фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вы исполнили роль вратаря «Динамо» Алексея Хомича. Как Вы оказались в этом проекте?

Этот вопрос в большей степени относится к продюсерам картины. Я могу сказать одно: я приехал на поле, продюсер спросил, играю ли я в футбол, и я ответил, что нет, разве что в детстве когда-то играл. Но признаюсь вам честно, что я вообще не фанат футбола, и также честно я тогда ответил продюсеру. Затем начались тренировки в воротах, и всё, что мне показывал профессиональный вратарь, я за ним, словно обезьяна, повторял.

Расскажите про подготовку к роли, собирали ли какую-то информацию о Хомиче?

Мой герой интересен тем, что про Алексея Петровича Хомича практически ничего не известно, уже почти нет тех людей, которые могли бы подробно о нем рассказать. То, что можно о нем найти в интернете, – это просто крупицы информации, которые не дают понять, каким он был человеком и как его сыграть. Однако ясно, что по характеру он был крепкий. Мне пришлось его лепить по каким-то отрывистым байкам других людей, состоящих буквально из нескольких слов: «какой был Хомич – да вот такой!». Но мне хотелось его исполнить положительно.

Футболом вы раньше вообще не интересовались?

Я больше хоккей люблю, если честно. Но в нашей профессии если глаз горит, работа клеится – тогда все получится.

Не родилась ли в вас любовь к футболу в процессе съемок?

(Смеется) Вы знаете, нет, увы! Да не обидятся на меня зрители и фанаты футбола!

Внешнее сходство с Хомичем повлияло на то, что именно вас выбрали на эту роль?

Да, я думаю, у нас типаж одинаковый, черты лица. Я смотрел фотографии Хомича, он такой весь из себя… матерый! Так что, может быть, действительно продюсер во мне узнал Хомича. А я старался не подвести.

Хотели бы в будущем исполнить роль какого-нибудь другого знаменитого спортсмена?

Для меня нет большой разницы, является ли мой персонаж спортсменом или кем-то еще. Мне интересно играть суть моего героя, его характер. Важно, был ли у него срыв и если был, то до какой степени. Самолюбие есть у каждого из нас, а когда оно надламывается, человек не может вернуться в свою зону комфорта. Мне важно, каким человек становится вне этой зоны, как он переживает своих демонов, как он вообще существует – вот это интересно передать.

Алексей Кравченко: «Сидеть на однотипных ролях не интересно»
фото: "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Как часто вы отказываетесь от ролей, которые вам предлагают?

Когда мне предлагается проект с материалом, подобным тому, что я уже много раз сыграл, – я, как правило, отказываюсь. Не всегда это люди понимают, иногда даже обижаются. Все почему-то считают, что я выбираю себе фильмы, где мой герой обязательно в погонах. Расскажу вам один случай: пришел я как-то на одну картину, и режиссер очень хотел одеть на меня военную форму, чтобы увидеть, как я в ней смотрюсь. Я сказал ему «спасибо большое..» – не пошло у нас с ним в общем.

А вот когда тебе попадает в руки предложение сыграть роль, о которой ты даже никогда не думал, не мечтал – вот это интересно. Я хочу развиваться, я хочу понять, на что я способен, пока у меня есть для этого силы, и сидеть на однотипных ролях не интересно.

В вашей фильмографии много известных картин: «Иди и смотри», «Девятая рота», «Звезда». Расскажите, какую роль считаете самой значимой, самой любимой.

«Иди и смотри». Хотя на самом деле все картины любимые. Я всегда вкладываю частичку себя в работу, не важно, полный ли это метр или сериал. В сериалах тоже, пускай это и телевидение, а не большой экран, все равно нужно стараться работать по-честному. Хотя, разница все же есть, потому что, когда снимаешься в полном метре, ты можешь на премьере от дыхания зала почувствовать, правильно ли ты отработал или неправильно. Видишь реакцию зрителя и, если зал реагирует правильно, так, как я задумывал, значит, я сыграл хорошо. И в этот момент мне возвращается обратно та энергия, которую я затратил во время съемок. А на телевидении этого не происходит: ты отработал, а что показывают, как правило, ты не смотришь. Сложно на самом деле выделить из ролей какую-то одну, но с «Иди и смотри» я начал, и я счастлив, что мне удалось поработать с таким гениальным режиссером, как Элем Климов, который научил меня всему: как работать в кино и как вообще относиться к профессии.

Есть ли у вас любимый актер, на чье творчество вы, возможно, ориентируетесь?

Мне нравятся многие актеры. Каждый по-своему. Но кумира у меня никогда не было. Есть совершенно гениальные актеры, я смотрю и удивляюсь, как они это делают, поражаюсь способностям некоторых актеров, но так, чтобы я на ком-то учился определенном, чтобы был у меня кумир – такого нет.

А любимая картина? Часто ли вообще ходите в кино?

Их тоже много. Не буду называть конкретные названия, потому что если назову, то все подумают: «Ах вот какие актеры ему нравятся». Мне нравится серьезное кино, мне нравится, когда ты не можешь предугадать актерский ход, когда чувствуешь настоящее погружение в роль. Вот тогда понимаешь, что это нельзя ни в коем случае в себе забывать. Актеру нельзя почивать на лаврах, нужно развиваться.

Алексей Кравченко: «Сидеть на однотипных ролях не интересно»
фото: "Отчий берег"

Над какими проектами сейчас работаете?

Есть планы, но я насчет этого даже полбуквы не скажу, я в этом плане мнительный, как и многие актеры. Все узнаете, работаем! Все по-взрослому, серьезно, да и рассказывать-то нельзя собственно. Потому что эта тайна не только моя. Если поделюсь – меня тогда на медвежат разорвут просто! (Смеется).

Вам недавно исполнилось 50 лет, но вы себя держите в отличной форме, ездите на мотоцикле, увлекаетесь музыкой, еще и семьей успеваете заниматься, и это все помимо работы. В чем ваш секрет сохранения жизненной энергии?

Даже знаю, это гены, наверное. Я поддерживаю себя в форме, хотя до размеров кентавра не хочу раскачиваться. Но так или иначе, физическую форму нужно поддерживать, иначе ты начинаешь потихоньку разваливаться. А чтобы не разваливаться, приходится бегать по утрам, смотреть, что ешь, что не ешь; вредных привычек я, кстати, тоже не имею – это нормально в наше время, по-моему. В зал я не хожу, у меня есть турник, отжимания… В общем ОФП постоянная.

То есть теоретически вечером в каком-нибудь московском дворе можно случайно увидеть Алексея Кравченко, занимающегося на турниках?

Многие видят и в Питере, и в Москве, что Кравченко ходит на турники. 40 минут занимается на брусьях, на турниках, потом куда-то убегает, через полтора часа прибегает – и счастливый! (Смеется)

Подходят люди фотографироваться, когда вас видят тренирующимся, отвлекают?

Бывает, но если по-человечески подходят, без хамства, то я всегда буду открыт, никогда не откажу в фотографии, даже если выполняю упражнение в этот момент. Вообще никаких проблем.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в прокате с 28 ноября.


Георгий Сульгин
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