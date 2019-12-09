Никита Панфилов: «Главный герой сериала - человек, а не собака»

9 декабря на телеканале НТВ стартует продолжение сериала «Пес». В четвертом сезоне полицейский Макс Максимов и его четвероногий напарник продолжат бороться с преступностью. Кино-Театр.Ру пообщался c исполнителем главной роли, актером Никитой Панфиловым.
фото: пресс-служба НТВ
В чем секрет «Пса»? Почему он, как теперь говорят, «зашел зрителю»?
Думаю, на успех работает сразу несколько факторов. Во-первых, смешение жанров. «Пес» – это и детектив, и комедия, и боевик. Плюс стопроцентное попадание актеров в образы. Ольга Олексий, Андрей Саминин, Михаил Жонин и Денис Роднянский — каждый на своем месте. И, конечно, собака. Все это делает сериал по-настоящему народным. В новом сезоне будет больше юмора, больше шуток. Опять же, сериал вертикальный, так что каждая серия – отдельная история со своим сюжетом. Надеюсь, зрителям будет интересно.
«Зритель любит детективные фильмы. Приятно смотреть картину, заранее зная, чем она кончится, и вообще, лестно чувствовать себя умнее авторов…», – утверждалось в комедии Рязанова «Берегись автомобиля». Как бы Вы ответили, почему люди любят детективы?
Мне кажется, людям нравится, что в детективе есть, о чем подумать. Всегда интересно, чем кончится дело, кто окажется убийцей. К тому же можно поставить себя на место следователя, попытаться помериться с ним силами.
Кто все-таки главный на площадке: Вы или вынесенный в название фильма Пес?
У нас в принципе сериал про людей. Это не «Мухтар», где все расследование держится исключительно на собаке. Конечно, пес – неотъемлемое звено нашей истории, он соединяет всех персонажей. Он – друг, отдушина главного героя, у которого больше никого не осталось. И все-таки главный герой – Макс.
Сколько собак было занято в сериале? Как с ними складывались отношения?
Сначала снимался пес по кличке Граф. Он буквально с полуслова все понимал. К несчастью, Граф умер. И на службу взяли сына Графа – Мухтара. По характеру он, конечно, совершенно иной. Сначала он был просто фотособакой: красиво сидел, красиво ходил, но абсолютно не понимал, что от него нужно и зачем. Сейчас, когда прошел год, он поднаторел и стал близок к папе.
Приходилось с ним как-то договариваться?
Да, с Мухтаром пришлось сложновато. В отличие от Графа он поначалу меня не воспринимал и не слушался. Сейчас все, конечно, иначе. Я подкупил его колбасой (смеется), и он начал обращать на меня внимание.
Говорят, что переиграть собаку в кадре невозможно. Согласны?
Переиграть, конечно, невозможно. Они, как и дети, не понимают, что это работа. Они живут в кадре. Вот и нужно брать с них пример, жить в предлагаемых обстоятельствах и быть настоящим. А переигрывать никого не надо. Это лучше оставить для теннисного корта.
Как Вы сами относитесь к братьям нашим меньшим? Держите кого-то дома?
Я прекрасно отношусь ко всякого рода живности. У нас к дому даже прибился дворовый пес. Видимо, тоже сериал посмотрел. Кроме того, недавно завели кота-ориентала: черный, гладкий, с большими ушами и длинным носом.
Насколько Ваш герой далек от реального майора милиции? И насколько вообще кино должно быть похоже на реальность?
Я, конечно, понимаю, что кино – есть кино, но люди нам верят, так что боремся, как говорил мой мастер курса, за «правдулизм». Мы очень внимательно подходим к деталям, порой что-то исправляем прямо на ходу. Мне, например, не раз говорили, что в каждом отделении есть такой дурачок, как наш Гнездилов. А однажды ко мне на улице подошел мужчина и сказал: «Я по вашему примеру тоже решил пить бросить». Спрашиваю: «Простите, а вы кем работаете?». А он отвечает: «Я как и ты – мент».
В сериале НТВ «Оперетта капитана Крутого» герой, чтобы вжиться в образ, пошел служить в полицию? Решились бы на нечто подобное?
Я и так служил в полиции. Понимаете, я хотел пойти работать в полицию, но отец мне сказал: «Сходи лучше сначала в армию, посмотри, что и как». Так я оказался во внутренних войсках МВД.
Тяжело было?
Скажем так, непросто. Шел 98-й год. Кризис. Это сейчас служат всего год, да и армия стала совсем другой. Тогда же было трудно. Но мне хотелось проверить, на что я способен. Мне это было нужно. Там я многое понял. Думаю, такая школа никому не повредит.
фото: пресс-служба НТВ
Но Вам к дисциплине было не привыкать. Вы же спортсмен, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Почему, кстати, не пошли в спорт, а решили посвятить себя актерству?
Знаете, театр всегда был моей любовью, но поначалу я не воспринимал актерскую профессию серьезно, для меня это было хобби. Кем я только не хотел быть: и хирургом, и милиционером, и спортсменом. Когда после армии всерьёз задумался, кем я хочу быть, то понял: театр – единственное, что доставляет мне удовольствие. А что касается борьбы, то я просто устал. 8 лет провел на ковре. Надоело, и я ушел.
Есть ли в актерстве и спорте нечто общее?
Конечно, желание быть первым. Нужно каждый день доказывать, чего ты стоишь. Грош цена актеру, который не хочет стать лучшим. Плюс, актеру, как и спортсмену, нужна постоянная тренировка. Иначе ничего не получится.
Вы в жизни боец?
Стараюсь им быть.
На экране у Вас образ настоящего мужчины. А какие понятия Вы в это вкладываете?
Настоящий мужчина не бросает слов на ветер, не устраивает истерик. Он – защитник, добытчик, глава семьи. Женщина за ним, как за каменной стеной, она за мужем и гордится им. Думаю, так.
Вам был знаком кризис среднего возраста?
Нет. Бог миловал. По крайней мере, пока. Но мне кажется, если ты в деле, крутишься, как белка в колесе, работаешь, то на это просто нет времени. Кризис среднего возраста наступает от осознания несделанного. Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться.
Вы учились в Школе-студии МХАТ…
Да, курс Игоря Яковлевича Золотовицкого и Сергея Ивановича Земцова. Все, кто у них учился, подтвердят: они мастера от Бога. Они пытались в нас столько вложить, что это уму непостижимо. У нас было два мастерства в день. Мы падали от усталости, буквально засыпали между парами. Думали только о том, как успеть поесть, поспать и главное – приготовить этюд. Это дало свои плоды. Все, кто хотел овладеть профессией, все – в кино или в театре.
Вы несколько лет выходили на сцену МХТ им. А.П. Чехова.
Да, я там прослужил десять лет.
фото: пресс-служба НТВ
Нет желания вернуться на подмостки?
Я как раз сейчас рассматриваю предложение.
Это будет репертуарный театр или антреприза?
Для меня существует только репертуарный театр. Это то, что мне привили в Школе-студии МХАТ. Сцена должна быть монолитной. Театр не должен разъезжать как шапито. Нет ничего плохого в антрепризах, просто мне там некомфортно. Для меня театр – дом. А дом должен быть основательным. Я же не живу в трейлере. Мне важно, приходить в театр, а там все родное: запах сцены, гримерка, зрительный зал. Ты знаешь каждый закуточек за кулисами. Просто по натуре я человек, видимо, основательный. Если дом, то крепость, есть любимый человек, то без обмана. Мне важна стабильность. Поэтому и театр мне нужен репертуарный.
Вы сыграли в фильме «Салют-7». Картину очень хорошо приняли и зрители, и критика. В чем секрет успеха?
Главное – актерский состав. И, конечно, неподдельные страсти, которые удалось показать на экране. Обычно ты немного абстрагируешься, понимаешь, что все понарошку, что это кино. А здесь переживаешь, будто бы все происходит по-настоящему. И вот, наверное, из-за этого картина вышла такой удачной. У нас же очень суровый зритель. Если что-то сделано не до конца, не на 100 процентов – наши люди просто не пойдут. Российского зрителя так просто не возьмешь. А тут сработало сарафанное радио. Люди смотрели, рассказывали друзьям и так далее. «Салют -7» – это пример того, как фильм становится народным хитом. То же произошло с «Легендой №17». Им удалось зацепить зрителя, заставить поверить в происходящее. «Салют-7» взял этим же, достоверностью происходящего.
Вы сказали, что у нас очень суровый зритель. Как Вам состояние отечественного кино? Смотрите ли наши ленты? Что из последнего понравилось?
К сожалению, последнее время я практически ничего не смотрел, так как постоянно был занят на съемках. Сейчас буду наверстывать. Наше кино, конечно, смотрю, оно живо. Просто хороших фильмов не так много, как нам бы того хотелось. Но достойное кино есть. Например, у нас получаются потрясающие спортивные ленты. По-прежнему сильное кино снимается о Великой Отечественной войне. Например, безусловно, могу рекомендовать к просмотру «Битву за Севастополь» с Юлией Пересильд в главной роли. Это тот самый случай, когда «над вымыслом слезами обольюсь».
Почему сегодня так популярен формат сериала. Не вытеснит ли он полный метр?
Мне кажется неправильным говорить, что полный метр в чем-то лучше или хуже сериала. Нужно просто смотреть хорошее, настоящее кино. А формат – не так важен. Все зависит только от сценария и людей, которые будут над ним работать. Карточный домик невозможно построить, если хотя бы одна карта кривая – все рухнет. В кино точно так же. Если все работают на результат, вкладывают силы, деньги, а не просто пытаются заработать, то все получится. Сегодня у нас есть задел, есть интересные проекты, а главное – нам есть, куда расти.
Чем порадуете зрителя после «Пса»?
На «Первом канале» должна выйти «Презумпция невиновности». На НТВ весной появится «Лихач». Мы очень много вложили сил в эти проекты. Надеюсь, что получилось, что зритель оценит. Остальное – в процессе.