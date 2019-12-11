Рина Гришина: «Нужно хотеть делать то, что делаешь, и тогда в сутках будет двадцать восемь часов»

фото: Рина Гришина на премьере фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»
Роль в «Полицейском с Рублёвки» стала для вас по-настоящему звездной. Почему так сложилось?
Потому что сам проект звездный. Его смотрит вся страна и русские по всему миру. Илья Вячеславович меня нашел, увидел, вставил в этот проект и дал мне такую потрясающую возможность.
Что в нем цепляет, почему он теребит струны души?
Русские люди устают от своих будней и очень хотят отдохнуть, хотят посмеяться, расслабиться и ни о чем не думать. Эта история дает им такую возможность, просто отдохнуть в конце сложного вечера, реально поржать, отключить голову.
Куликов сказал, что, когда подбирал актеров, ориентировался на психофизику, чтобы персонаж совпадал с героем. Насколько ваша героиня похожа на вас?
В любом персонаже я многое беру из себя. Не могу сказать, что Алиса похожа на меня, потому что я более позитивный человек и не простреливаю колено людям, если они мне не нравятся – все-таки ищу возможность поговорить. Но все, что я в ней играла, я брала из себя, из закрытых сторон своего характера.
Есть ли жизнь без Петрова?
Увидите это в фильме.
Как вообще изменилась атмосфера на площадке, когда нет актёра, на которого играют все?
Сейчас началась другая история, у нас много новых героев. Если честно, не было внутри какого-то ощущения, что у нас дыра в сюжете или в съемочном процессе. Завершилась история персонажа, такое бывает. Когда я снималась в проекте «Отель Элеон», в третьем сезоне закончилась линия моей героини и Никиты, которого играл Филипп Бледный. Они поженились и уехали. На этом история завершилась, и это нормально.
Кто теперь стал главным «демоном» Яковлева?
У него очень много новых демонов. Я думаю, все его новое окружение – это демоны, с которыми он пытается бороться. Но самый главный демон, который сводит его с ума, как мне кажется, внутри него самого. Он постоянно борется с ним.
фото: Кадр и фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»
У вас в запуске еще один проект с Куликовым «О.К.О.»…
Это потрясающая драматическая-мистическая история. У меня там главная роль. Я играю Вику, которая обладает особыми способностями – даром искать людей, если они пропали. Весь сюжет строится на том, что детектив, молодой человек, берет ее себе в помощницы, и они начинают расследовать пропажи людей. Часто можно увидеть объявления на улицах, на столбах: «пропал дедушка в такой-то одежде». Вот таких людей они пытаюсь искать, и в основном это у них получается. Ее способности работают, только если у есть личная вещь этого человека. Я очень сильно жду выхода этого проекта, потому что это, наверное, одна из самых сильных ролей, которые у меня были. В ней я смогла показать, насколько это возможно, свой актерский диапазон.
Что значит работать с Куликовым?
Это очень легко, это удовольствие, потому что ты чувствуешь себя как дома. Каждый раз, когда ты приходишь на площадку, создается ощущение, словно ты просто приходишь домой, где все свои, где все легко, где ты знаешь, что у тебя не будет никаких проблем и недопониманий. Как режиссёр, как сценарист, как продюсер, он знает то, что он хочет. Он пишет так, что ты понимаешь все шутки, как ты должен это сделать или сказать. Если что-то не так, то он просто корректирует уже на месте, на площадке. Он приходит и говорит: “Так, ты сюда, ты приходишь, а это здесь”.
Вы со-основатель фестиваля «Moscow shorts». Как пришла эта идея и почему короткий метр?
Эта идея пришла Алексу Настоя, румынскому режиссеру и сценаристу. Мы вдвоем создали этот ежемесячный международный фестиваль, потому что в России в принципе нет такой практики. В Америке и в Европе очень распространённое явление. Мы начали с Москвы, сейчас уже потихоньку распространяемся на другие города. Мы делаем показы в кинотеатре «Космос» на шестьсот человек. Привозим режиссеров из разных стран, делаем лекции. Показы у нас бесплатные.
Какие сейчас тренды в коротком метре, о чем говорят авторы, что они делают такого, чего нет в большом кино?
Совершенно разнообразные. Тренда как такового я не заметила, все авторы пробуют что-то свое. В месяц мне приходит примерно сто заявок. Это совершенно разные фильмы, разные темы, разные жанры, разная специфика и стилистика съемки. Я знаю, что люди любят посмеяться, но наш зритель приходит на фестиваль, зная, что они будут не только смеяться, но еще и думать. В конце каждого показа любой зритель может взять микрофон, сказать свое мнение, задать вопрос лектору фестиваля… Самое главное для меня, чтобы в фильме был посыл, идея, которую хочет донести автор. Даже если будет какая-то потрясающая, дорогая съемка, невероятная игра актеров, но в сценарии не будет мысли, то тогда все развалится. На нашем фестивале такой фильм просто не дойдет до «Космоса».
фото: Кадр и фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»
Планируете ли вы сами запускать какие-то проекты как режиссер-продюсер?
На данный момент я чувствую, что мне достаточно того, что есть. Потому что у меня буквально недавно завершились последние проекты, их было четыре в течение пяти месяцев подряд, а еще мне нужно заниматься фестивалем. Еще у меня есть Инстаграм, который я люблю вести, где много моих зрителей, с которыми я люблю общаться. Я не хочу на себя пока что ничего другого наваливать, мне этого достаточно. Хочу развиваться в том, что у меня есть: в актерском плане, как директор фестиваля, ставить его на ноги.
Как вам удается при таком плотном графике все успевать? Дайте нашим читателям совет по тайм-менеджменту или какой-то секрет сохранения энергии.
Нужно очень хотеть делать то, что ты делаешь. Тогда в сутках найдутся все двадцать восемь часов. Потому что если есть желание, то время всегда появится. Потому что когда мне нужно что-то сделать, и я долго не нахожу на это время, то я понимаю: «Ну Риночка, будь чесна с собой. Наверное, ты не очень хочешь это сделать, потому что если бы ты реально хотела, ты бы точно нашла время». Если есть цель, в которую ты действительно веришь, то время не помеха.
фото: Кадр и фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»
Это будет очень добрая, авантюрная комедия. История, в которой собрался такой хороший актерский состав: Филипп Янковский, Митя Власкин, Ксения Анатольевна Собчак, и еще много-много других актеров. Маша Лобанова, восходящая наша звезда, которая за «Успех» получила «Единорога» в Лондоне. Миша Расходников невероятной души режиссер, которых я вообще не встречала. Такой трепетный, чуткий и точный. Он знает, что ищет. Я недавно представляла проект на маркете, видела какие-то кусочки. Мне кажется, что все получится, нравится моя роль. Там я тоже капитан полиции, но она совершенно отличается от моей Алисы Рыбкиной. Внешне и внутренне это разные персонажи. Мне нравится играть противоположности. В этом и состоит наша цель – играть не самих себя.
Какие у вас есть ориентиры в мире юмора, что самой нравится, на что смотрите? Знаете ли формулу русского юмора?
Я не знаю формулу. Мне смешно – я смеюсь. Вообще я очень добрый в этом смысле зритель. Если я смотрю какие-то сериалы, или “Камеди”, или стенд-апы – я смеюсь. Меня очень легко рассмешить.
Вуди Ален – сто процентов. Я люблю этого режиссера, у него очень хорошие комедии. Чарли Чаплин — это вообще классика для меня. Мой, так скажем, единственный кумир. Мне кажется, он все уже сказал, и после него все только повторение или развитие. Смех сквозь слезы, драма и комедия одновременно.