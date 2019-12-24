Милош Бикович: «Самые бедные будут жить в XIV веке, а самые богатые в XXIII»

26 декабря на экраны выходит «Холоп». Фильм, в котором имеющий всё «мажор» неожиданно попадает в XIX век и учиться жить заново. Мы поговорили с исполнителем главной роли Милошем Биковичем о фильме, российско-сербских проектах, Голливуде и проблемах современного общества.
фото: Кадр из фильма «Холоп»
Мажор – это диагноз или приговор?
Это система ценностей, которая приводит к диагнозу и, как следствие, в большинстве случаев оказывается для человека приговором. Он становится рабом и думает, что счастлив, но на самом деле просто не может выйти из этого замкнутого круга.
Откуда берутся мажоры?
Всегда хочется найти адресата для вопроса «Кто виноват?». Отцы, занимаясь личными победами, упускают своих детей. А ребенок — это тоже проект, над которым нужно работать и в который нужно вкладываться. Но на это у них нет времени… И как итог – социальная драма.
Информационное пространство часто взрывают истории про развлечения «детей генералов на Гелендвагенах». Есть ли такие люди в вашем круге общения?
Как-то так вышло, что у нас маршруты разные, и мы не очень много пересекаемся. У них много возможностей, много свободного времени и много денег, но они никогда не зарабатывали их своим потом и кровью, и поэтому не знают им настоящую цену. В этом и кроется причина того, как он себя ведут. Им трудно почувствовать эмпатию. Поэтому пока они лечат комплексы и ублажают свои фантазии и амбиции, где-то из-за того, что просто нет возможности вылечить или отправить на операцию умирает ребенок.
В одном из интервью, вы сказали, что у вас нет чувства юмора. Как при этом вы согласились сниматься в проекте, который претендует на звание главной комедии года?
Я не согласился. У меня просто украли паспорт и сказали: «Мы его не вернем, пока ты у нас не снимешься».
То есть, «Холоп» – это история, основанная на реальных событиях?
Отчасти. Хотя что такое, в сущности, реальность?
фото: Кадр со съемок фильма «Холоп»
Вам близка тема путешествия во времени? Хотелось бы оказаться в другой эпохе не как актеру, а как человеку?
А разве актер и человек — это разные понятия? Если серьезно, мы живем в очень интересное время. Время быстрых перемен, на пороге четвертой индустриальной (цифровой) революции. За последние десять лет наша жизнь очень сильно изменилась, а как она изменится за следующую декаду я и представить боюсь. Никогда в истории мы не жили так интенсивно. И если по работе меня могут отправить и в будущее, и прошлое, то в частной жизни я бы предпочел остаться здесь.
Как вы видите будущее человечества? Мы будем бессмертными, летать, останавливать время? Чего лично вы хотите и ждете?
Мы уже летаем, я по маршруту Москва-Белград вообще несколько раз в месяц. Правда дороговато выходит. Бессмертие – интересная тема, но тоже, увы, не совсем новая.… Я думаю, что мы бессмертны, только не в таком виде, в котором сейчас хотим. Это, в продолжение разговора о мажорах, нормально – не всегда получать все. что хочешь. Гораздо хуже, когда наоборот. Не знаю, куда все пойдет. Роботизация? В социальной логике это изменений не принесет. Раньше у людей, у которых было много денег, было больше лошадей и земли, теперь у них больше умных машин. То есть прогресс ведет к еще большему социальному расслоению. И если раньше богатые от бедных отличались только тем, что первые лучше ели, лучше пили и ярче одевались, то совсем скоро самые бедные будут жить в четырнадцатом веке, а самые богатые – в двадцать третьем.
Как работалось с Климом Шипенко? Он очень востребованный режиссер, у которого по несколько премьер в год. Успевал ли он появляться на площадке, или актеры сделали все сами?
Он – трудоголик. В его мире просто невозможно не выйти на площадку. Он всегда очень глубоко погружен в процесс и очень точно понимает, что надо и чего он хочет добиться. Клим чувствует жанр, и это дает ему возможность играть с ним. Он снимает комедию как вестерн – и это работает.
фото: Кадр из фильма «Холоп»
Многим «Холоп» напомнит «Шоу Трумана». Были ли у вас такие параллели?
Все уже было в «Симпсонах». Сегодня почти все сюжеты уже так или иначе использованы. Вопрос в другом, насколько искренне это сделано? Если да, то это может быть оригинальным.
В фильме будет любовный треугольник, где с одной стороны Ольга Дибцева, а с другой стороны Саша Бортич. Каково было выбирать?
Давайте не забывать, что у нас там еще прекрасная лошадь. Так что я предлагаю это рассматривать как квадрат любви. И Ольга и Александра – замечательные актрисы, мне было очень приятно с ними работать. Единственная проблема, которая была у меня на этом проекте, это усталость и аллергия. Но вся команда меня поддерживала, бодрила, лечила народными средствами. Это было незабываемо.
При том, что это новогодняя комедия, в основе все равно простая голливудская история про исправление героя. Верите ли вы в то, что люди меняются?
Проблема в том, что мы все отлично симулируем изменения, чтобы понравиться окружающим. До последнего обманываем их и самих себя. В конце концов люди все-таки меняются, но для это человек должен прийти к аскетизму или столкнуться с трудностями. Аскетизм — это добровольно, а трудности — это по стечению обстоятельств, которые даны свыше как благословение.
В следующем году выходит проект «Кома», где вы играете астронома. Что такое мир «Комы»?
Это мир, созданный из воспоминаний, как в «Солярисе». Если вы находитесь в коме, то ваши воспоминания формируют пространство и время в этом мире. Они удивительным образом переплетаются с воспоминаниями других людей, конфликтуют и вместе создают реальность нашего мира. Мой герой – астроном, который у нас был обычным человеком, но в мире «Комы» у него раскрылся особый талант – он может видеть чужие воспоминания и намерения. И при желании корректировать их.
Он взломщик, хакер, Нео этого мира?
Он не может менять правила, он может предсказать как это будет формироваться, как это будет работать. Он читает маршруты.
Еще у вас в планах большой проект «Магомаев». Это очень значимая личность для любого жителя бывшего СССР. Как вам удалось впитать и вместить в себя такой объем?
Когда я начал этим заниматься, то, если честно, даже не знал, кто такой Муслим Магометович Магомаев. И мне кажется, что это даже хорошо. Мне удалось взглянуть на него незамутнённым взглядом и увидеть, прежде всего, человека, его душу. Без понтов, без легенды и без пыли. Я играл его как ребенка, безумно талантливого, с мощнейшим внутренним стержнем, но все-таки мальчика, который просто хотел был любимым.
При этом, это очень противоречивый персонаж, у которого были очень непростые отношения с властью, и на любовном фронте…
Он искренен по отношению к себе и своему творчеству, оттуда все его столкновения – и любовные и с государством. Он ушел, когда понял, что больше не будет тем Магомаевым, которым был. Он не хотел тихо рассыпаться. Он ушел на пике, и это достойно уважения.
А вы смогли бы поступить также?
Я не знаю. Давайте обсудим это лет через 20?
фото: Кадр из фильма «Холоп»
В начале карьеры вы говорили, что все, что с вами происходит – это благословение и подарок Михалкова. А сейчас вы чувствуете себя частью российской кинотусовки?
Это все также благословение и подарок. Мне сложно говорить о тусовке, но мне очень радостно, что я могу тут работать, запускать, продюсировать проекты. Это говорит о том, что русское общество расширяется и уже принимает в себя другие культуры, ищет новые точки роста. Я как представитель сербской культуры уже привел сюда нескольких актеров, а русских привожу сниматься там. Там люди учатся, здесь люди учатся, происходит обмен опытом. Это здоровые творческие отношения двух народов, и я рад, что я один из носителей этого процесса. В Голливуде я вряд ли мог бы играть главный роли. Для меня там существует только определенная ниша: русский негодяй. А тут мне дают широчайшие возможности. Я думаю, что дело в толерантности, и в России с ней все отлично.
Как продюсер вы запускаете проекты «Тесла» и «Отель Белград». Почему вы решили не ограничиваться актерской стезей?
Как актер ты ждешь: когда тебе предложат роль, которая нравится, когда позвонит тот самый режиссер и так далее. Чтобы все звезды сами сошлись, так бывает всего раз в жизни. Как продюсер ты можешь сам к этому идти.
Давай поговорим о Тесле. В Сербии – это национальный герой, его профиль на деньгах, аэропорт назван в его часть. В чем была трагедия человека и почему о нем нужно рассказывать в десяти сериях?
Никола Тесла – человек, который придумал электричество в том виде, в котором мы его сегодня используем. А еще Никола Тесла общался с домашней голубицей. Он пользовался одиннадцатью разными приборами для одного ужина и спал всего четыре часа в сутки. Никола Тесла — это человек, который заявил в XIX веке, что есть возможность бесконтактного, беспроводного переноса данных и энергии. Мы и сейчас не очень понимаем, что такое 5G, а он об этом говорил еще тогда. Если бы его идеи осуществились тогда, у нас не было бы войн, многие проблемы были бы решены: ресурсов, экологии, превосходства одной нации над другой. Он хотел создать такую технологию, которая бы обеспечила рай на Земле, но, к сожалению, человечество к этому было не готово.
А готово ли оно сейчас?
Пожалуй, что нет. Но технологии развивается. Например, православие – это одна из таких технологий. Технология улучшения человеческого сердца. И она очень сильно помогает.
Чем удивит зрителей международные проект «Отель «Белград»?
Это очень яркая, карнавальная история, в которой Павел, владелец отеля в Белграде, встречает свою не случившуюся любовь – Дашу. Он пытается исправить те ошибки, которые сделал в прошлом, и завоевать ее сердце. Обещаю, будет очень интересно!
Вы говорили, что у вас осталась мечта сыграть Ричарда Третьего. Работает ли эта история, или появилась новая роль мечты?
Ричард Третий – это архетип, который не уйдет никуда. Это осознанное зло, которое надо объяснить. Я, наверное, не очень очень хорошо его сыграю, если я вообще когда-нибудь сыграю. Но это попытка попробовать понять персонажа, которого вообще нельзя защищать. Потому что Ричард Третий – не человек, который делает какие-то поступки, а потом раскаивается. Ричард Третий – это человек, который говорит: «Сейчас на сцену поднимется Анна, я убил всю ее семью, всех кого она любила, и сейчас я буду к ней подкатывать». Он знает, что он делает, и понимает, что этому нет оправдания. Как мне кажется, для того чтобы победить зло в себе, нужно столкнуться с ним лицом к лицу.
Смотрите фильм «Холоп» в кинотеатрах с 26 декабря.