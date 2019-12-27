Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»

Поэт в России больше, чем поэт, кино в России больше, чем кино, и многим кажется, что большой российский фильм, снятый в значительной мере за государственные деньги, должен нести в себе и некое государственное послание к нации. Так ли это?
Как вы себе это представляете? Что «Фонд кино» даёт деньги, скажем, на «Вторжение», и изначально кто-то сверху говорит: «Заложите, пожалуйста, вот эту тему в ваш сценарий»? Нет, такого не происходит. Авторы пишут сценарий, он рассматривается фондом, фонд даёт деньги, потом фильм встаёт на какую-то дату в прокат. Это миф, что есть какой-то специальный отдел или Минкульт во главе с Владимиром Мединским думают: «А куда ж нам внедрить какую-то очередную тему, чтобы просветить людей». Так не работает!
А если наоборот? Многие творцы пытались общаться с властью через свои произведения…
Единственное, что мы можем, это заставить задуматься, и это уже очень много. Менять какие-то конкретные вещи не в наших силах, это личное дело каждого. Но если мы зароним какую-то мысль в голову человека, пусть даже и должностному лицу, то кто будет против?
В июле вы подписали эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом», который стал уникальным прецедентом для нашей индустрии. Что это изменило в вашей работе?
Особо ничего не изменилось, просто работа стала чуть-чуть более осознанной. Я больше включен в процесс и начинаю видеть общую картину. Мне очень приятно, что мне предложили такой контракт, это уникальный и очень интересный опыт. Тем более, что с этой командой мы уже не первый год знакомы – сделали вместе три фильма «Притяжение», «Лёд», «Вторжение», а скоро выйдет и четвертый - «Лёд 2». Мне комфортно в таком режиме, а о результатах поговорим позже.
Ставит ли это какие-то ограничения? Отсекает ли хорошие проекты?
Нет, если приходит хороший сценарий от другой студии или независимого автора и это нравится и мне, и Art Pictures Studio с «Водородом», то они просто входят в это кино как продюсеры. Мне кажется, что такая схема будет выгодна всем – мы просто объединим наши ресурсы, как творческие, так и финансовые, и на выходе получим качественный и продуманный продукт.
Если роль во «Вторжении» назовут лучшей в вашей карьере, как вы на это отреагируете?
Я об этом не думаю. Каждый раз, когда я за что-то берусь, мне хочется делать что-то новое и неизведанное. Мне важно идти вперед. Пускай это будет небольшой, но шаг. Стоять на месте или ходить по кругу – это не для меня!
фото: пресс-служба Sony Pictures
Эта роль – очевидный шаг вперед с точки зрения движения и пластики. Как вы к ней готовились и откуда вы взяли такого нетипичного персонажа?
Это всё родилось из воздуха. Пришла идея, почему бы не сделать этого персонажа таким? Какие изменения, в том числе и физические, могли произойти с моим героем за прошедшие годы? Кем может стать человек, который стрелял в свою девушку? Мы решили доводить изменения до максимума, тогда и возникла идея с инсультом, и, в связи с этим он приобрёл ограничение физических возможностей. Плюс, бог его знает, что у него происходило в голове, и сколько нервных срывов он пережил. Мне, как артисту, было очень интересно решать такую задачу. Это всё выдумывалось, и я не подсматривал за кем-то. Но факт, что такой герой может существовать, и такое заболевание может существовать, к сожалению, у любого, даже совсем юного человека.
Судя по первой части, один из главных навыков землян - это приготовление блинов со сметаной и вареньем. Чему бы вы научили инопланетянина, если бы встретились с ним за одним столом?
Хороший вопрос! Мы исходим, из того, что их цивилизация находится на более высоком уровне развития, и я бы старался чему-нибудь научиться у него.
Одна из важнейших тем «Вторжения» - фейковые новости. Как вы ставите для себя фильтр, чтобы не впускать ложную информацию?
Я пытаюсь проверять источники, разговаривать с живыми людьми, которые были на месте событий и видели все своими глазами. Мы живем в мире социальных сетей, где каждый - ньюсмейкер и каждый может кричать во всю глотку. Но при этом не всякий может как профессиональный журналист проверить информацию, и многие просто транслируют чужие мнения, даже не задумываясь о содержании. Это страшно. Так что это очень сложный процесс, но минимальную информационную гигиену должен соблюдать каждый.
Бывало ли так, что у вас был медийный образ некого события, но вы смогли оказаться в этом месте и на деле увидеть, что дела обстоят иначе? Например, как на самом деле живут люди в Крыму?
В Крыму много своих проблем и трудностей, как и в любом регионе. Как было бы лучше, никто не знает. Я разговаривал с людьми из Крыма, и они тоже не знают, что было бы, повернись история в другую сторону. Но история не терпит сослагательного наклонения. Я вижу, что они чувствуют себя в безопасности, и это главное, это основа, на которой можно строить планы на будущее. При этом, конечно, есть санкции, многие компании не могут прийти туда, не могут начать делать какие-то большие проекты, но я думаю, что эта ситуация рано или поздно как-то разрешится. Точек зрения всегда очень много, и прежде, чем что-либо транслировать, о чём-то кричать я стараюсь по максимуму собрать информацию. Лучше сначала промолчать, всё проверить, а потом уже высказываться.
фото: пресс-служба Sony Pictures
Продолжаете ли вы заниматься отелем в Переславле-Залесском? Верно ли я понимаю, что это история не совсем про бизнес, а про локальные смыслы?
Конечно! Я очень люблю этот город и люблю туда приезжать. Но когда я приглашаю туда своих товарищей, то всегда встает вопрос – а что они там будут делать? Где они там будут жить? Для меня там все родное, но вот как приобщить других людей к этому – большая проблема. Я надеюсь, что теперь, хотя бы частично, решение найдено. Я могу со всей ответственностью заявить – приезжайте в «Petrov Avenue» и вам там будет правда классно и комфортно. Это история вообще не про бизнес, при том, что я вложил достаточно много честно заработанных денег. Вместо того, чтобы себе построить какой-то дом, я сделал вот такую штуку, потому что мне это важно, я хочу дальше развивать это дело и чем могу помогать региону. Не надо ныть, что все плохо, если есть возможность – возьми и сделай сам! Если говорить про Переславль, то, конечно, хочется развивать и культуру, и туризм, и чтобы как можно больше людей приезжало к нам.
Через 30 лет там откроется музей-квартира Александра Петрова?
Ну не до такой же степени! Многие высказывались по поводу названия «ничего себе парень, с каким самомнением, в честь себя назвал гостиницу» - но это не так. Во-первых, это для привлечения внимания, во-вторых, для того, чтобы люди понимали кто это делал, то есть это, скорее, как подпись, что я буду отвечать за это. Те, кому интересно моё творчество, часто туда приезжают, потому что там есть частичка меня. Хотя, конечно, в создании принимала участие большая команда, и за результат я благодарен каждому из них.
На прошлой неделе вышло с десяток публикаций о том, что Петров обошёл Прилучного по популярности, а в прокате вы столкнетесь с Биковичем и Матвеевым. Есть ли среди актеров вашего поколения тот, кто вам интересен, как своего рода спарринг-партнер?
Я бы в этот список включил бы еще и Ваню Янковского. Ваня идёт очень интересным путём. И Сашу Паля! Тут дело не в популярности, а в качестве работы конкретного человека. Смотришь и думаешь: «Блин, как он это делает, это очень круто». Интересно, обращаешь внимание на какие-то детали. Соревновательный момент во мне был всегда, поэтому, конечно, это соревнование. На хорошем, правильном уровне, это не то, что мы друг с другом разговаривать не будем.
У меня сборы полтора ярда, а у тебя один и четыре - всё, ты лох… И упоминаний в твиттере у меня в три раза больше…
Такое – никогда! Есть хорошая, здоровая конкуренция. Никому из нас не интересно выяснять кто круче. Это работа, и если кто-то делает ее хорошо, то я обязательно об этом скажу.
В каких единицах в вашей вселенной измеряется успех?
Успех – субстанция относительная. Важно только то, что говорят твои близкие, а все остальное приходит и уходит.
фото: пресс-служба Sony Pictures
Было ли у вас в этом году мгновение, когда вы могли бы себе сказать – «да, я молодец»?
Я был горд, что фильм «Текст» собрал хорошую кассу. Не потому, что там я играю главную роль или что-то такое. Это шаг для индустрии, мы смогли показать, что сложное кино тоже может иметь успех и, наверное, немного расчистили путь для других, более авторских работ, например для «Верности». Это прекрасная работа, и я рад, что у них сборы под сто миллионов. Это знак, теперь продюсеры понимают, что могут скинуться деньгами и снять небольшое, но честное и интересное кино и оно будет собирать, и зритель готов его смотреть. Я был этому очень рад, это даёт мне больше возможностей и понимание того, что из маленького фильма можно сделать «Одержимость», когда бюджет в три миллиона…
Да, и к «Оскару»! Это такая американская мечта, которая для России казалась невозможной. Люди и деньги свои отбили, и заработали на этом, и привлекли к себе, к фильму, к проблеме, которая поднимается в этом кино.
Нет, я не грущу ни в коем случае, всему своё время. Я рад той развязке событий, которая произошла, потому что нельзя заниматься одним и тем же на протяжении очень долгого времени. По большому счёту, это было обоюдным решением. Это было прекрасное время, и я хочу запомнить его именно таким и очень рад, что мы не стали превращать проект в конвейер. Я очень благодарен создателям и Илье Куликову, который эту вселенную придумал, и всей команде, и Серёге Бурунову, с которым мы по-настоящему подружились. Как бы он и создатели фильма «Полицейский с Рублёвки» ни пытались подколоть меня во всех роликах, которые я, конечно, смотрю, я все равно отношусь к этому с доброй иронией, и по-другому никак. Мой девиз по жизни - уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться. Ребятам желаю только удачи. Я не очень понимаю, зачем такие порталы как «Кинопоиск» выкладывают пост, где сравнивают сборы «Полицейского с Рублёвки» за уикэнд с Петровым и сборы без Петрова. Это же здорово, что бренд развивается и растет!
Началась ли работа над третьей частью? Было «Притяжение», сейчас «Вторжение», дальше - «Трение»?
В принципе, в фильме не поставлена точка. Всё зависит от сборов. Я думаю, что создатели «Джокера» не предполагали, что будут работать над продолжением и создавать вторую часть, но миллиардные сборы, которые у них получились, говорят о том, что людям фильм понравился и они хотят еще. Если «Вторжение», на что я очень надеюсь, соберёт много, то продолжение будет неизбежно. Но это будет уже совсем другая история!