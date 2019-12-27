Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»

анонс

24 декабря Милош Бикович: «Самые бедные будут жить в XIV веке, а самые богатые в XXIII» Исполнитель главной роли в кинофильме «Холоп» о проекте, мечтах и обществе.

22 декабря Максим Матвеев: «Не нам судить, кто тут хороший» Исполнитель одной из главных ролей в «Союзе Спасения» рассказал о своем отношении к декабристам и работе над образом.

11 декабря Рина Гришина: «Нужно хотеть делать то, что делаешь, и тогда в сутках будет двадцать восемь часов» Исполнительница роли Алисы Рыбкиной в «Полицейском с Рублёвки» Рина Гришина о новом фильме, собственном фестивале короткометражек, комедии и тайм-менеджменте.