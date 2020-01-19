Константин Крюков: «Жду, когда меня завербуют»

анонс

Режиссеры фильма «Особенные» о любви, социальной политике, комедии и влиянии кино

Эрик Толедано и Оливье Накаш: «Это наш способ изменить мир к лучшему»

Популярный актер о «Вторжении», Крыме, конкуренции в профессии, фейковых новостях и гостинице «Petrov Avenue»

Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»

Исполнитель главной роли в кинофильме «Холоп» о проекте, мечтах и обществе.

Милош Бикович: «Самые бедные будут жить в XIV веке, а самые богатые в XXIII»

22 декабря 2019

Максим Матвеев: «Не нам судить, кто тут хороший»

Исполнитель одной из главных ролей в «Союзе Спасения» рассказал о своем отношении к декабристам и работе над образом.