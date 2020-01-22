Елена Малёнкина: «У нас получается, что дети от «Лунтика» сразу переходят к «Сумеркам»

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Константин Крюков: «Жду, когда меня завербуют»

Режиссеры фильма «Особенные» о любви, социальной политике, комедии и влиянии кино

Эрик Толедано и Оливье Накаш: «Это наш способ изменить мир к лучшему»

27 декабря 2019

Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»

Популярный актер о «Вторжении», Крыме, конкуренции в профессии, фейковых новостях и гостинице «Petrov Avenue»