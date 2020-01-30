Юсуп Разыков: «Мне было важно, как из ничего рождается музыка»

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Режиссёр сериала «Вавилон-Берлин» о возрождении ультраправых настроений по всему миру

Том Тыквер: «Никто не был готов к победе нацистов»

22 января

Елена Малёнкина: «У нас получается, что дети от «Лунтика» сразу переходят к «Сумеркам»

Главный продюсер студии «100 КИЛОВАТТ» Елена Малёнкина об особенностях работы анимационной студии при ТВ-канале и проблемах с анимацией для подростков