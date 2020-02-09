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Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»

интервью >>
9 февраля 2020
В российских кинотеатрах продолжается показ нового фильма Романа Полански «Офицер и шпион», рассказывающего о деле сотрудника французского капитана Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в польщу Германии. Расследует это дело бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар, роль которого в картине исполнил обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден. Мы поговорили с артистом о работе с Романом Полански, достоинствах Жоржа Пикара и границах между работой в кино и обычной жизнью.

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
фото: Пресс-служба компании MEGOGO Distribution

Дело Дрейфуса – довольно известное историческое событие, однако про полковника Пикара в связи с этим, кажется, было известно не так уж и много. Как вы узнали об этом персонаже?

История, известная как «Дело Дрейфуса», как заброшенная шахта, которую сильно занесло песком. Когда-то там кипела жизнь, сейчас она особо никому не нужна, но если туда заглянуть, то многое станет понятно про нас самих и нашу историю. О том, как мы ксенофобны, в прямом смысле слова, ведь французу трудно поддержать и полюбить то, что не является французским. Сегодня необходимо обладать определенной отвагой, чтобы браться за такую историю, это смелый и уникальный проект, такое наглое возвращение к классике. Про своего героя я знал относительно мало – действительно, в школе мы читали про Дрейфуса, Золя, Клемансо, но там не было деталей этого дела. Поэтому, читая сценарий, я впервые открыл для себя подробности тех событий, они были совершенно сумасшедшими, с невероятными поворотами и деталями, история просто была создана для кино. Скорее всего, Пикар не попал в учебники, потому что он не устраивал официальные власти, в первую очередь французскую армию. Этот человек стал заложником внутреннего конфликта – чувства армейского долга и веры в правду. Он преданный солдат, и в то же время чувствует необходимость быть честным. Дело Дрейфуса до сих пор представляет собой величайшее беззаконие. И фильм Романа Полански именно поэтому мне кажется очень важным, жизненно необходимым. В моем герое есть настоящая сила. Полковник Пикар тронул меня своей праведностью, честностью и смелостью. И в 47 лет мне пришлось спросить себя: «У тебя достаточно крепкий хребет, чтобы стать этим персонажем?» Я должен соглашаться на роли, которые пугают меня, в которых есть вызов. Мне нравится, когда мои роли задевают людей и дают им пищу для полезных размышлений в дополнение к эмоциям от просмотра фильма.

Как вы согласились на работу в этой картине?

Я уже был знаком с Полански, он предлагал мне роль в своем предыдущем фильме «Венера в мехах», но я в тот момент не видел себя в этом фильме. Я не ищу успеха любой ценой, потому что я знаю, что должен чувствовать свою роль она должна быть «моей». Я долго ждал! Вы в курсе, что Роман готовил этот проект семь лет? Сначала он хотел снять его на английском языке, а мне эта идея казалась неудачной, здорово что мы сделали этот фильм по-французски и с актерами из «Комеди Франсез».

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
фото: Пресс-служба компании MEGOGO Distribution

Как именно вы готовились к воплощению образа Пикара на экране? Как сам Полански выстраивал исторических персонажей «Офицера и шпиона»?

Для подготовки к роли я заперся в своем кабинете, чтобы читать и перечитывать литературный текст (фильм Полански основан на Роберта Харриса «Д.» – прим.ред.), раз за разом, пока не перестал вообще его понимать. Ношение военной формы, кстати, очень помогает для роли, оно дисциплинирует. Когда костюм хорошо сшит, как в этом фильме, ты уважаешь его, ходишь исключительно прямо. Я играл Жоржа Пикара, мне было приятно побыть в этом образе, примерять его костюмы, фразы, места, ситуации, взгляды, даже его холодный гнев ... Если говорить про Романа Полански, то в его подходе мне нравится, что в его в списке героев нет никого лишнего, на первом месте стоят исторические факты. Он умеет снимать, как никто другой, и он предельно сконцентрирован на теме, никогда не отвлекается от главных вопросов. Он очень умный и выделяется на фоне остальных членов съемочной группы. Роман очень требователен, во время первых репетиций он заставлял меня повторить текст раз по тридцать, мы доводили его до абсолютной безупречности. Порой я был совсем истощен от его подхода, но я должен был отдаться ему и роли полностью. Тем не менее, он не деспотичен, время от времени он спрашивал наше мнение, и вообще он очень деликатен в работе с актерами. Его талант заключается в основательности подхода ко всему, из чего складывается в итоге фильм: я был поражен работой декораторов и реквизиторов, бесконечными поисками фотографий, старинных билетов, различных документов в национальных архивах и частных коллекциях. И при этом у него просто не может получится скучный, музейный фильм. В нашем фильме мы рассказываем историю двенадцати лет за два часа, это очень интенсивный рассказ, с элементами триллера. И это, на мой взгляд, главный фильм Полански. Что же касается Пикара, он был одним из самых молодых полковников, которые работали в спецслужбах, и весьма одаренным человеком. Я просил Романа довериться мне, и с первых дней съемок у меня не было никаких беспокойств. Эта роль открыла для меня безграничное поле возможностей и дала шанс заново изобрести себя.

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
фото: Пресс-служба компании MEGOGO Distribution

Но что вам именно помогало найти нужную интонацию для своего героя?

Я часто вспоминал своего отца. Если для роли я должен быть честным, мужественным, принципиальным, то я часто беру какие-то детали из воспоминаний об отце. И еще у него в этом возрасте были замечательные усы. А когда настала необходимость выбросить Пикара из головы – сбрил усы и готово! Вообще когда у меня есть ощущение, что я хорошо поработал и сделал максимум, я легко расстаюсь с ролью.

То есть вы из тех актеров, кто разделяет работу и обычную жизнь?

Да, я очень четко провожу грань между ролями и своей настоящей жизнью. Мне нравится в это играть, мне нравится вживаться в роль, а потом выходить из нее, чтобы потом «снова войти», – вот в этом суть моей профессии и это очень увлекательно. Мне кажется, это моя профессиональная удача: я никогда не позволяю себе стать заложником какого-то определенного образа. Профессия может наскучить, если повторять свои эмоции и персонажей, а я не могу позволить себе скучать! Я не зациклен на заработке и успехе. Лучшее тому доказательство – мои фильмы. И у меня существует жизнь помимо работы. Мне нравится бродить по магазинам, кататься на велосипеде с семьей, дремать, мечтать. Я получаю удовольствие от жизни, не прикладывая к этому слишком много усилий. Есть много бесплатных вещей, которые делают меня счастливым, например, прогулку по пляжу или в лесу. У меня такие необычные герои с такими необычными судьбами в кино, что в личной жизни мне достаточно простых и незатейливых удовольствий. А еще у меня, помимо двух взрослых сыновей, есть маленькая дочь. Это просто невероятное удовольствие, я чувствую себя совершенно счастливым, даже если она будит меня среди ночи, чтобы спать со мной, и я плохо сплю от этого. Для меня дочь – это подтверждение того, что смысл жизни существует.

Фильм «Офицер и шпион» в прокате с 6 февраля.


Евгений Червон
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Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий» фотографии
Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий» фотографии
Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий» фотографии
Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий» фотографии
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