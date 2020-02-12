Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

интервью >>
12 февраля 2020
Куратор интенсива Московской школы кино «Кастинг-директор» Елизавета Шмакова известна своей работой на площадках многих узнаваемых фильмов отечественного кинематографа, среди которых «Француз», «Питер FM», «Греческие каникулы» и многие другие. В интервью для Кино-Театр.Ру она рассказывает о том, с чего нужно начинать, где учиться и где черпать вдохновение.

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора
фото: Елизавета Шмакова

Кем вы хотели стать в детстве? Как стать кастинг-директором?

В детстве я точно не мечтала стать кастинг-директором! Моей страстью был балет, и все мечты и устремления были связаны с классическим танцем. Поскольку родилась я в театральной семье – мама актриса, папа режиссер – все свое детство провела за кулисами, да еще переиграла кучу детских ролей в разных театрах. Была занята даже в знаменитом спектакле «Братья и сестры» Льва Додина. За актерской кухней я наблюдала с детства и уже тогда пыталась анализировать почему та или иная роль досталась тому или другому актеру.

Как ни странно, кастинг-директором я стала благодаря своему любимому балету. К тому моменту я уже переехала из Петербурга в Москву и работала в Большом театре. Мои друзья киношники обратились ко мне с просьбой сделать кастинг главных героев для сериала о балете. Так все началось. Но все годы работы я думала о том, что в деле, которым я занимаюсь, существует острый дефицит профессионального образования.

Чем занимается кастинг-директор?

Кастинг-директор занимается подбором актеров к картине. Но я настолько придирчива к словам, что слово «подбор» мне страшно не нравится. Я бы сформулировала иначе. Кастинг-директор работает над созданием актерского ансамбля картины. В это понятие входит как работа над художественным решением, так и вопросы коммуникации.

Как проходит процесс? Сколько времени он занимает?

Продолжительность кастинга зависит от многих обстоятельств. Иногда кастинг-директор приглашается на работу, когда создание сценария еще не окончено, но режиссеру и сценаристу необходимо понимать, какие актеры существуют сейчас в пространстве. Ведь часто сценарист для создания образа отталкивается от конкретного актера. Бывает, сценарий уже утвержден продюсерами, и остается только «населить» историю персонажами.

И в том, и в другом случае кастинг-директор читает сценарий, представляет режиссеру и продюсеру свое видение картины, свой дрим-каст. Если видение материала совпадает, работа продолжается, если нет – расставание. Идет процесс проб. Иногда пробы проводит режиссер. Бывают случаи, когда режиссер доверяет кастинг-директору и смотрит уже отснятый материл, проводит только финальный этап проб. Часто второй план и эпизодические роли утверждаются таким способом.

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора
фото: Елизавета Шмакова

Расскажите о работе на площадке. Как происходит ваша магия?

Как кастинг директор я площадку не люблю. Но когда снимала кино как режиссер – лучшего места на свете представить не могла. Для меня пыльный павильон студии Горького был лучше Мальдивского пляжа. И я не вру. Но для меня как для кастинг-директора самое любимое место работы – кастинг студия, где я провожу пробы. Тут действительно происходят чудеса. В комнату с серыми стенами приходят артисты в джинсах и футболках, но на экране монитора передо мной предстают герои совсем другой эпохи. И замечу без помощи грима, костюма и реквизита.

В чем обосенность кастинга для рекламы?

Разница между кино и рекламой безусловно существует. И основная разница – скорость. Реклама это невероятная концентрация времени. Вспышка, секунда. Порой надо придумать и сложить кастинг за 2 дня. Был такой опыт.

Как изменилась работа кастинг-директора за последние годы? Повлияла ли всемирная цифровизация на вашу отрасль?

С приходом интернета жизнь кастинг-директора однозначно изменилась в лучшую сторону. Да и не только кастинг-директора. Интернет позволяет экономить время и стирает границы. Это особенно показательно, когда работаешь с зарубежными актерами. Они уверенные пользователи интернет-платформ, которые десятилетиями существуют за рубежом. Иностранные актеры дисциплинированы, быстро и грамотно реагируют на письма кастиг-директоров, не боятся онлайн или самопроб.

Какое кино вас вдохновляет? На что ориентироваться на начальном этапе? Можете дать топ-3 своих любимых фильмов с профессиональной точки зрения и объяснить почему?

Мне кажется, что человеку , который хочет посвятить себя кинематографу не стоит ограничивать себя только кино. Вдохновение и опыт я получаю от живописи, архитектуры, природы… От жизни во всех ее проявлениях.

Но если говорить о пристрастиях в кино, то я очень люблю фильмы Терренса Малика, Чарли Чаплина, Квентина Тарантино, Френсиса Форда Копполы. Могу пересматривать советскую классику: «Летят журавли», «Романс о влюбленных», фильмы Михаила Калика и раннего Михалкова. Люблю картины Алексея Попогребского «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора
фото: Елизавета Шмакова

Что читать, чтобы набраться опыта? Как разделить чтение книг для себя и для работы? Можете дать топ-3 профессиональных книг, которые помогут начинающим?

Я не разделяю книги на «для работы» и «для отдыха». Наверное, потому что внутри работа никогда не останавливается. Может показаться странным, но одним из «учителей» для меня стал Чарльз Диккенс. Его уникальная способность «рождать» персонажей – точных, выпуклых, уникальных по своей природе, и при этом узнаваемых – это то, что вдохновляет меня. Хочется в кино достигнуть такой же выразительности. Я очень люблю Томаса Манна, его «Волшебную гору» и «Будденброков». Поскольку приходится читать довольно много «средних» текстов, то «восстанавливаюсь» поэзией. Есть книги, которые тебя не оставляют и всегда рядом. Для меня это «Лавр» Евгения Водолазкина.

Где вы учились? Что изменилось с тех пор? Где лучше всего учиться сейчас?

Я окончила балетмейстерское отделение Санкт-Петербургской консерватории. То, что мне повезло с педагогами, я знала всегда. Мастера дали мне крепкий фундамент, не только культурного багажа, но и привили нам радости узнавания и любопытство ко всему новому.

Когда я приняла окончательное решение остаться в кино, я окончила режиссерские курсы, которые систематизировали полученные мной на практике знания. Но я уверена, что без крепкого высшего образования и знаний, полученных в консерватории, мне было бы много сложнее.

Какие советы можете дать начинающим? Где искать силы, если не получается?

В балете есть замечательная пословица: «Если ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит ты умер». Трудности и несовпадения – составляющие нашей жизни. Но не сама жизнь! Не стоит опускать руки, обвинять себя в проигрыше или несостоятельности. Хочешь жить – двигайся дальше, поднимайся если упал, не бойся перевести дух после падения, главное – не спи, художник.

Подробнее об интенсиве Елизаветы Шмаковой «Кастинг-директор» читайте на сайте Московской школы кино.

Владимир Гнездилов
версия для печати
Ссылки по теме
«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media
Поиск по меткам
Владимир ГнездиловКинообразование
персоны
Елизавета Шмакова
фильмы
Греческие каникулыПитер FMФранцуз

фотографии >>
«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора фотографии
«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора фотографии
«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора фотографии
«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»
Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью
1 комментарий

Скорбим

Галина Никулина
10 февраля ушла из жизни актриса Галина Никулина.
Михаил Вальтер
10 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Вальтер.
Юрий Гончаров
9 февраля ушёл из жизни актер Юрий Гончаров.
Вячеслав Варлашов
9 февраля ушёл из жизни актёр Вячеслав Варлашов.
Сергей Слонимский
9 февраля ушёл из жизни композитор Сергей Слонимский.

День рождения >>

Борис Быстров
Фёдор Гирусов
Татьяна Лялина
Михаил Названов
Бруно Оя
Сергей Радченко (III)
Александр Соколовский
Милена Тонтегоде
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Джош Бролин
Локлин Манро
Клаудия Мори
Кристина Риччи
Сигрид Торнтон
Имре Шоош
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

Лёд-2
драма
Россия, 2020
Ню
мелодрама
Россия, 2019
Форрест Гамп
драма, комедия, мелодрама, экранизация
США, 1994
Волшебный лес
детский фильм, музыкальный фильм, приключения
Норвегия, Нидерланды, 2016
Жан-Поль Готье, с любовью
Франция, 2018
Невероятная
драма
Италия, 2019
Только ты
драма, мелодрама
Великобритания, Швеция, 2018
Эксперимент "За стеклом"
фильм ужасов
Канада, Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен