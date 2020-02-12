«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

Кем вы хотели стать в детстве? Как стать кастинг-директором?
В детстве я точно не мечтала стать кастинг-директором! Моей страстью был балет, и все мечты и устремления были связаны с классическим танцем. Поскольку родилась я в театральной семье – мама актриса, папа режиссер – все свое детство провела за кулисами, да еще переиграла кучу детских ролей в разных театрах. Была занята даже в знаменитом спектакле «Братья и сестры» Льва Додина. За актерской кухней я наблюдала с детства и уже тогда пыталась анализировать почему та или иная роль досталась тому или другому актеру.
Как ни странно, кастинг-директором я стала благодаря своему любимому балету. К тому моменту я уже переехала из Петербурга в Москву и работала в Большом театре. Мои друзья киношники обратились ко мне с просьбой сделать кастинг главных героев для сериала о балете. Так все началось. Но все годы работы я думала о том, что в деле, которым я занимаюсь, существует острый дефицит профессионального образования.
Чем занимается кастинг-директор?
Кастинг-директор занимается подбором актеров к картине. Но я настолько придирчива к словам, что слово «подбор» мне страшно не нравится. Я бы сформулировала иначе. Кастинг-директор работает над созданием актерского ансамбля картины. В это понятие входит как работа над художественным решением, так и вопросы коммуникации.
Как проходит процесс? Сколько времени он занимает?
Продолжительность кастинга зависит от многих обстоятельств. Иногда кастинг-директор приглашается на работу, когда создание сценария еще не окончено, но режиссеру и сценаристу необходимо понимать, какие актеры существуют сейчас в пространстве. Ведь часто сценарист для создания образа отталкивается от конкретного актера. Бывает, сценарий уже утвержден продюсерами, и остается только «населить» историю персонажами.
И в том, и в другом случае кастинг-директор читает сценарий, представляет режиссеру и продюсеру свое видение картины, свой дрим-каст. Если видение материала совпадает, работа продолжается, если нет – расставание. Идет процесс проб. Иногда пробы проводит режиссер. Бывают случаи, когда режиссер доверяет кастинг-директору и смотрит уже отснятый материл, проводит только финальный этап проб. Часто второй план и эпизодические роли утверждаются таким способом.
фото: Елизавета Шмакова
Расскажите о работе на площадке. Как происходит ваша магия?
Как кастинг директор я площадку не люблю. Но когда снимала кино как режиссер – лучшего места на свете представить не могла. Для меня пыльный павильон студии Горького был лучше Мальдивского пляжа. И я не вру. Но для меня как для кастинг-директора самое любимое место работы – кастинг студия, где я провожу пробы. Тут действительно происходят чудеса. В комнату с серыми стенами приходят артисты в джинсах и футболках, но на экране монитора передо мной предстают герои совсем другой эпохи. И замечу без помощи грима, костюма и реквизита.
В чем обосенность кастинга для рекламы?
Разница между кино и рекламой безусловно существует. И основная разница – скорость. Реклама это невероятная концентрация времени. Вспышка, секунда. Порой надо придумать и сложить кастинг за 2 дня. Был такой опыт.
Как изменилась работа кастинг-директора за последние годы? Повлияла ли всемирная цифровизация на вашу отрасль?
С приходом интернета жизнь кастинг-директора однозначно изменилась в лучшую сторону. Да и не только кастинг-директора. Интернет позволяет экономить время и стирает границы. Это особенно показательно, когда работаешь с зарубежными актерами. Они уверенные пользователи интернет-платформ, которые десятилетиями существуют за рубежом. Иностранные актеры дисциплинированы, быстро и грамотно реагируют на письма кастиг-директоров, не боятся онлайн или самопроб.
Какое кино вас вдохновляет? На что ориентироваться на начальном этапе? Можете дать топ-3 своих любимых фильмов с профессиональной точки зрения и объяснить почему?
Мне кажется, что человеку , который хочет посвятить себя кинематографу не стоит ограничивать себя только кино. Вдохновение и опыт я получаю от живописи, архитектуры, природы… От жизни во всех ее проявлениях.
Что читать, чтобы набраться опыта? Как разделить чтение книг для себя и для работы? Можете дать топ-3 профессиональных книг, которые помогут начинающим?
Я не разделяю книги на «для работы» и «для отдыха». Наверное, потому что внутри работа никогда не останавливается. Может показаться странным, но одним из «учителей» для меня стал Чарльз Диккенс. Его уникальная способность «рождать» персонажей – точных, выпуклых, уникальных по своей природе, и при этом узнаваемых – это то, что вдохновляет меня. Хочется в кино достигнуть такой же выразительности. Я очень люблю Томаса Манна, его «Волшебную гору» и «Будденброков». Поскольку приходится читать довольно много «средних» текстов, то «восстанавливаюсь» поэзией. Есть книги, которые тебя не оставляют и всегда рядом. Для меня это «Лавр» Евгения Водолазкина.
Где вы учились? Что изменилось с тех пор? Где лучше всего учиться сейчас?
Я окончила балетмейстерское отделение Санкт-Петербургской консерватории. То, что мне повезло с педагогами, я знала всегда. Мастера дали мне крепкий фундамент, не только культурного багажа, но и привили нам радости узнавания и любопытство ко всему новому.
Когда я приняла окончательное решение остаться в кино, я окончила режиссерские курсы, которые систематизировали полученные мной на практике знания. Но я уверена, что без крепкого высшего образования и знаний, полученных в консерватории, мне было бы много сложнее.
Какие советы можете дать начинающим? Где искать силы, если не получается?
В балете есть замечательная пословица: «Если ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит ты умер». Трудности и несовпадения – составляющие нашей жизни. Но не сама жизнь! Не стоит опускать руки, обвинять себя в проигрыше или несостоятельности. Хочешь жить – двигайся дальше, поднимайся если упал, не бойся перевести дух после падения, главное – не спи, художник.
Подробнее об интенсиве Елизаветы Шмаковой «Кастинг-директор» читайте на сайте Московской школы кино.