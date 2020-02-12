«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

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9 февраля

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»

Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью