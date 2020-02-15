Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»

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12 февраля «У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии

9 февраля Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий» Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью

1 февраля Риналь Мухаметов: «В фантастическом жанре я вижу свою правду и, как ни странно, много актерских возможностей» Исполнитель главной роли в фильме «Кома» – о работе с дебютантом, компьютерной графике и любви к выдуманным мирам