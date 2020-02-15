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Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»

интервью >>
15 февраля 2020
На телеканале СТС стартует сериал «Филатов», в котором Федору Бондарчуку пришлось на время сменить режиссерское кресло на гинекологическое. Вместе с ним о буднях и праздниках врачей частной клиники взялись рассказать Мария Аронова, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Олеся Судзиловская, Эммануил Виторган, Галина Польских, Марта Тимофеева и другие. Кино-Театр.Ру поговорил с актрисой Яной Гладких, сыгравшей директора больницы.

Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»
фото: Пресс-служба СТС

Как складывались отношения на площадке и как работалось с Федором Сергеевичем Бондарчуком?

Превосходно. Он замечательный артист, настоящий профессионал и очень приятный человек. Да и вообще команда подобралась очень хорошая.

Почему, на ваш взгляд, сегодня так много сериалов на медицинскую тематику: «Рихтер», «Женский доктор», «Склифосовский»? Чем она привлекает режиссеров и сценаристов?

Поскольку у меня уже лет пятнадцать нет телевизора, я даже не подозревала, что тематика столь популярна. Но думаю, дело в том, что в этих историях множество остросюжетных ходов, экстремальный ситуаций, кто-то кого-то всегда должен спасти. Это заставляет людей сопереживать героям.

Насколько события, происходящие в сериале, кажутся вам похожими на реальную жизнь. Неужели ситуация в наших медицинских учреждениях столь же хороша, как на экране?

Не забывайте, что речь идет о частной клинике: у них определенная клиентура и индивидуальный подход к каждому пациенту. Так что, мне кажется, это похоже на правду.

Вы бы сами доверились такому врачу, как Филатов?

Однозначно. С легкостью.

Каким должен быть идеальный доктор? И что делает образ таким привлекательным?

Однажды я столкнулась с очень серьезной ситуацией и не знала, как выбрать врача. Можно было довериться совету знакомых, можно было прочесть отзывы в интернете, можно было положиться на интуицию. И тогда мне один мудрый человек сказал, что врача, особенного того, который будет делать какую-то серьезную операцию, нужно выбирать, глядя ему в глаза. Конечно, нужно учитывать квалификацию, опыт, отзывы и так далее. Но финальный выбор все равно происходит, когда встречаешься с доктором лично. Например, когда я искала врача, у которого собиралась рожать, то именно так и поступила. Помню, как только познакомилась с врачом, у меня сразу возникла к нему симпатия и я полностью ему доверилась.

Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»
фото: Пресс-служба СТС

То есть правы создатели сериала: помимо профессионализма врач должен обладать харизмой?

Для меня да. Хотя кому-то это может показаться смешным. Это очень индивидуальный момент. Каждый сам выбирает, что ему важнее. Но главное, конечно, чтобы бы врач был дотошным, внимательным, готовым вникать в ситуацию, а не просто поскорее закончить с пациентом, отписаться и перейти к следующему.

Ваша героиня – управленец, насколько Кристина вам близка? И чем?

Ну, я в какой-то степени тоже стала управленцем, когда сняла свою первую картину как режиссер. Так что я очень хорошо понимала ее цели, задачи, манеру выстраивать отношения с людьми. При этом с ней не все так просто, как может показаться с первого взгляда. Это очень противоречивый персонаж, у меня таких еще не было. Я сразу согласилась на эту роль.

То есть от Кристины стоит ждать сюрпризов?

Да. Не хочется раскрывать все детали, но будет масса открытий, интересных перипетий.

Вы сами упомянули о своей режиссерской работе. На данный момент вы сняли короткометражку «Аня наоборот» и комедию «Красотка!». Что привлекло вас в режиссуре?

На самом деле я со студенчества мечтала об этом. Я не думала, что после окончания Школы - студии буду работать в театре. Хотела сразу пойти учиться на режиссуру, правда, театральную. Но так случилось, что к моменту выпуска у меня было около семи больших ролей в МХТ им. Чехова. Тогда мало кого брали в труппу и я подумала, что отказываться от такой возможности слишком самонадеянно. В итоге все отложилось на десять лет. Но это были прекрасные годы. Я с упоением выходила на сцену МХТ, в какой-то момент поняла, что мне хочется вернуться к своей мечте и попробовать реализовать себя в режиссуре. На время ушла из театра и начала учиться на высших курсах сценаристов и режиссёров.

Ваша актерская игра как-то изменилась с тех пор, как вы оказались по другую сторону? И строже ли стали отбирать проекты, в которых снимаетесь?

С одной стороны мне стало проще выходить на площадку, потому что помимо ролей появились еще какие-то собственные проекты. При этом я с огромным удовольствием развиваюсь и в актерской карьере, и в режиссуре. Это совершенно разные профессии: чтобы быть актрисой, нужно отключать голову иногда. А режиссёру без головы никак нельзя, потому что кино сегодня - это ещё и производство, нравится нам это или нет. Так что я стремлюсь найти золотую середину между этими двумя ипостасями.

Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»
фото: Пресс-служба СТС

Долгое время существовало предубеждение, что режиссура – не женская профессия. Сегодня ситуация изменилась, мы видим огромное количество успешных женщин-режиссеров. Как думаете, с чем это связано?

Я понимаю, почему режиссура и операторское искусство считались не женскими профессиями. Это, действительно, очень тяжело. Начиная с физической нагрузки и заканчивая психоэмоциональным давлением. Естественно, пока существовал стереотип, что девушка должна выбирать, скажем так, охранительный режим работы, женщины в основном становились актрисами. К счастью, сегодня все это в прошлом. Даже научно доказано, что женщины более стрессоустойчивые, у них уровень выживаемости значительно выше, чем у мужчин. Можно даже поспорить, кому из нас труднее выдерживать те или иные нагрузки. А с точки зрения творческой, вообще нет смысла обсуждать все эти гендерные стереотипы. Все-таки 2020-й год на дворе. Разговоры о том, что мужчина может объять картину мира и сделать какое-то более глубокое высказывание, чем женщина, остались в далеком прошлом.

Окончив мастерскую Дмитрия Владимировича Брусникина и Романа Ефимовича Козака, вы сознательно шли поступать на курс к Владимиру Ивановичу Хотиненко?

У него в предыдущем выпуске училась моя подруга, и когда я искала мастера, то она посоветовала мне идти только к Владимиру Ивановичу Хотиненко, Владимиру Алексеевичу Фенченко и Павлу Константиновичу Финну. Она сказала, что только они способы дать и ремесло, и не давить авторитетом. Они очень открыты к молодежи, к новым идеям, они не зашорены, не замурованы в своих представлениях о том, каким должно быть кино. Как говорит Владимир Иванович: «Пусть цветут все цветы». Он позволял развиваться всем. И тем, кто снимал что-то непонятное, радикальное, панковское, и тем, кто стремился к мейнстриму, к академическим вещам. Думаю, в педагогике это самое главное: не задушить человека, не задавить его, не сковать какими-то рамками, канонами, которые современный кинематограф старается нарушать.

Как вам наше современное кино и чего ему не хватает?

Мне кажется, что мы развиваемся довольно лихо. Но при этом нам не хватает смелости. Еще есть определенное недоверие к аутентичным сценариям. В авторском кино этого больше. Но когда мы делаем какие-то мейнстримовые вещи, то ждем, чтобы фильм был обязательно похож на что-то модное, уже выстрелившее. Понятно, что продюсеры пытаются проанализировать ситуацию, разложить успех на составляющие и притянуть в наш кинематограф. Но мне кажется, что чем смелее мы будем в поиске, тем интереснее и интенсивнее будет идти развитие. Зритель сегодня очень избалован различным контентом, поэтому давать ему нечто, что он уже много раз видел, просто потому, что это когда-то сработало, не имеет смысла. Поэтому чем неожиданнее, парадоксальнее будем действовать, чем сильнее удивлять, тем лучше. Например, мне очень понравилась картина «Гив ми либерти» Кирилла Михановского. С одной стороны, это безусловно, авторский проект, но с другой – он доступен самому широкому зрителю. Фильм вышел во Франции, Америке, проехался по фестивалям. У нас он шел в очень ограниченном прокате в небольшом количестве кинотеатров.

Кстати, почему все-таки выбрали режиссуру не театральную?

Мне кажется, что в тот момент я слегка устала от театра. Как сейчас модно говорить, у меня произошло профессиональное выгорание. Я проводила в театре 29 дней в месяц, играла по 18 спектаклей. Мне захотелось чего-то иного. Плюс интересы слегка сместились с момента студенчества. Сейчас я не вижу себя в театральной режиссуре. Я абсолютно заражена кино. Но как актриса без театра не могу. Это все, что я есть, из чего я создана как личность.

С чего началась такая любовь к театру?

В 12-13 лет я попала в театральную студию под руководством Игоря Владимировича Яцко, тогда он был артистом Школы драматического искусства Анатолия Александровича Васильева. Игорь Владимирович посвящал нас в тайны игровой структуры, также структуру психологического театра, он подходил к этому как к науке. Это было страшно интересно. Все, кто учился в его студии, поступали в театральные вузы, и почти все поступили. Он заразил меня любовью к театру, она во мне выросла и превратилась в фанатичную преданность сцене.

Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»
фото: Пресс-служба СТС

Вы параллельно играете в МХТ, «Мастерской Петра Фоменко» и «Практике». Как совмещаете такие серьёзные площадки? И почему не остановились на какой-то одной труппе?

Всегда хочется всего и сразу: Фигаро здесь, Фигаро там. Олег Павлович Табаков ревностно относился, когда мы работали где-то помимо МХТ, но отпускал нас, потому что как артист понимал – актеру необходимо играть, необходимы новые роли, интересные режиссеры, масштабные задачи.

Где вам сегодня интереснее?

Сложно сказать. Это все мои роли, режиссеры, с которыми я работаю. Все равно что сказать, кого из детей больше любишь. На данный момент я нигде не играю, так как была в декрете. У меня был большой перерыв. Пока ждала ребенка, снимала кино. А сейчас буду только-только возвращаться.

Тогда спрошу прямо: как работалось с Аллой Михайловной Сигаловой и Виктором Анатольевичем Рыжаковым?

Замечательно. Алла Михайловна – мой педагог. В дипломном спектакле я играла у нее Жизель. Мы с ней очень хорошо понимаем друг друга. Я знаю, что ей нужно, а она – на что я способна. Мы всегда работаем в удовольствие. Я ею восхищаюсь, она потрясающая женщина.

С Виктором Анатольевичем я тоже знакома со студенчества. Мы с ним выпускали «Пять вечеров» в «Мастерской Петра Фоменко». Он мне очень много дал как актрисе. Он очень крутой режиссер, самобытный, со своим стилем работы. «Современнику» невероятно повезло, что именно он пришел к ним художественным руководителем. Убеждена, что это очень верное решение. Это то, что нужно в данный момент.

Вернемся опять к кино. Когда ждать на экране вашу комедию «Красотка!»?

Я пока заканчиваю монтаж, так что точной даты выхода пока нет. Это как раз сейчас решается. Думаю, к осени точно покажем.

К чему готовиться зрителю?

Это романтическая комедия с прекрасными артистами. У меня снялись Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Максим Блинов. Получилась, как мне кажется, очень трогательная, легкая история про непростые отношения женщины с самой собой и с этим миром.

Сериал «Филатов» смотрите на СТС с 17 февраля.


Ксения Позднякова
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Ксения Позднякова
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Яна Гладких
фильмы
Красотка!Филатов

фотографии >>
Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» фотографии
Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» фотографии
Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» фотографии
Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» фотографии
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