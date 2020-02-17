Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет»

В эфире канала ТНТ 17 февраля начинается показ сериала «Война семей», где одну из главных ролей сыграл Егор Бероев. По сюжету два лучших друга – Дима (Бероев) и Миша (Александр Робак) – живут в двух шикарных особняках, расположенных на общем участке, развивают совместный бизнес и проводят все свободное время друг с другом. А тут еще отличные новости – дети главных героев собираются пожениться и превратить некогда двух лучших друзей в близких родственников. Но прямо во время торжества наружу всплывают некоторые интересные факты, которые моментально превращают двух мужчин в злейших врагов. Мы поговорили с Егором Бероевым о необычных сюжетных поворотах сериала, отношениях зрелых мужчин с молодыми девушками и борьбе со страхом сцены.
фото: Кадр со съемок сериала
Расскажите о том, как вы попали в сериал «Война семей»?
Это все случилось, как ни странно, в Африке, во время туристической поездки по Камеруну. Мы в составе группы сплавлялись по дикой реке Джа и, преодолев несколько миль, решили передохнуть в одном из бунгало. Там нас угостили местным деликатесом «Ынджеро». Замечательное блюдо, что-то вроде пористого блина, на который выкладывают мелких маринованных рыбешек. Сидели мы и наслаждались нашими блинами по-африкански и совершенно неожиданно в бунгало врывается продюсер Алексей Троцюк и прямо с порога кричит мне: «Егор!!!» Я не растерялся и еще громче ему ответил: «АЛЕКСЕЙ!!!» Затем он немного убавил громкость и рассказал, что тут неподалеку некие его хорошие камерунские друзья приглашают в гости. Хотят рассказать какую-то очень интересную историю. Я согласился. Там нас встретили танцами, песнями и действительно очень интересной историей из реальной жизни. Внимательно выслушав, наши продюсеры Алексей Троцюк и Алексей Граф решили сделать отечественную адаптацию этого сюжета. Таким образом история про «Войну семей» перебралась из Камеруна в Россию, в город Екатеринбург, где и живут два главных героя, лучшие друзья Дима и Миша.
Чем вас заинтересовал этот проект? Сюжет, актерский состав?
Конечно, меня заинтересовал сюжет! Никогда не видел ничего подобного ни в кино, ни в театре! Удивительная, парадоксальная, бесшабашная история, которая повествует о нас с вами, обычных людях. «Война семей» – это зеркало нашей жизни. Чтобы наполнить сюжет, сделать его насыщенным, богатым, с яркой разнообразной палитрой, в сериал пригласили просто потрясающий актерский состав. Артисты не просто играли, а проживали эту историю. Некоторые даже постоянно находились на площадке в режиме 24/7, разбирали сюжет по частям, придумывали новые, необыкновенные ходы, прописывая мельчайшие детали. Более того, мы даже костюмы для наших персонажей шили сами. Это был очень необычный опыт. Зрителям будет очень интересно, уверен.
Кто ваш герой? Вроде бы отличный, всегда всем довольный, положительный персонаж? Но это на первый взгляд…
Он обычный дядька, но считает, что на старости лет ему надо бы ухватить молодость за хвост. Недолго думая, он заводит роман с девушкой, которая младше его в два раза. К сожалению, большего сказать не могу, получится спойлер. Давайте не будем лишать удовольствия наших зрителей.
фото: Кадр со съемок сериала
Как вы относитесь к подобным «неравным» отношениям?
Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет. Считаю такие отношения большой ошибкой, с такой разницей в возрасте образуется поколенческая дыра, когда между людьми возникает очень много разногласий из-за невозможности найти общий язык. Да и со стороны подобный альянс выглядит ну очень жалко. Знаете, получается и одновременно забавная, и в то же время грустная история. В сериале отношения моего героя с молодой девушкой развиваются на фоне развода с женой. У Димы после брака осталась взрослая дочь, большой семейный дом… Другими словами – осталась целая жизнь, прожитая бок о бок с некогда любимой женщиной. Но внезапно и он, и его бывшая решают на старости лет все сломать, чтобы снова почувствовать себя молодыми. Новые отношения заставляют его работать в спортзале, пользоваться омолаживающим кремом… Но в этом он не уникален, у нас перед глазами очень много примеров, когда зрелые мужчины начинают молодиться.
Оправдываете ли вы своего героя?
Конечно, это одна из основ профессии. Всегда нужно искать мотивацию, которая бы заставляла героя совершать те или иные поступки. Но не стоит забывать, что сериалы, фильмы – это коллективное творчество, где актер лишь небольшая часть общей истории. Благодаря повествованию, многогранности сюжета, драматургии, – зрители постепенно проникаются героями, находя в них и достоинства, и недостатки.
В одном из интервью вы сказали, что примером в профессии считаете Чарли Чаплина? Что именно для вас является примером? Какие качества?
Вершина профессионализма, пик актерского мастерства – это, безусловно, работа клоунов. Чарли Чаплин – это и есть такая вершина, безусловный пример для всех актеров. С него начался кинематограф. Но нельзя же сказать, что творчество Чарли Чаплина это только юмор. Здесь присутствует и трагедия, смех сквозь слезы, возможность увидеть в драме юмор, а в шутках грусть. Для меня он бесспорный авторитет, пример, ориентир. Во все свои работы я стараюсь вплести самые разнообразные жанры.
фото: Кадр со съемок сериала
Это правда, что вы были очень застенчивым, стеснительным? Как вы побороли страх сцены?
Да, абсолютная правда. Такой у меня характер, всегда был застенчивым и стеснительным. А может быть даже и до сих пор таким и остался. Во время поступления в театральный читал отрывок из романа «Война и мир». Как сейчас помню, что мой образ дополняла такая маленькая бабочка, которая, судя по всему, должна была придать мне уверенности. Но увы, волевого голоса, интонации у меня не было, поэтому в приемной комиссии меня попросили говорить громче. Но я не мог громче просто потому, что стеснялся. Думаю, что и в институт меня приняли не благодаря моим способностям, а из-за дедушки – великого актера Вадима Бероева. Услышали фамилию и сработало, подумали, что надо взять этого симпатичного паренька, гены все-таки. Потом еще очень долго мой педагог Римма Гавриловна Солнцева вытягивала из меня темперамент. Вырабатывая уверенность, я читал отрывок из «Подростка». Помню, что громко кричал на своего партнера Илью Древнова. С тех пор меня не удержать. Более того, часто на сцене даже приходится сдерживаться. Вот таким образом моя природная застенчивость переходит в психологическую подвижность.