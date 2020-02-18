Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными»

анонс

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены

Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет»

Актриса и режиссер о сериале «Филатов», харизме врачей и своем полнометражном дебюте в качестве постановщицы

Известный кастинг-директор и педагог МШК Елизавета Шмакова рассуждает о радостях и печалях своей профессии

«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора

9 февраля

Жан Дюжарден: «У меня так много необычных героев в кино, что в жизни мне достаточно незатейливых удовольствий»

Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью