Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен»

На телеканале Dомашний 28 февраля состоится премьера четырехсерийной остросюжетной мелодрамы «Слепой поворот», которая завершит февральскую линейку премьерных проектов «Фабрика мелодрам». Главную отрицательную роль в проекте сыграл актер Денис Матросов. Мы поговорили с ним о том, как далась актеру роль злодея, как вообще он выбирает будущие проекты и почему решил стать еще и продюсером.
фото: Съемки фильма "Слепой поворот"/пресс-служба телеканала Dомашний
Ваш герой – Геннадий – на первый взгляд обаятельный, открытый человек, у которого все в жизни хорошо. Есть семья, свое дело. И вдруг за этой маской открывается хладнокровный интриган, замешанный в темных делах. Чего ему в жизни не хватало?
Просто он живет в своих интересах. Даже любит всех вокруг в своих интересах. Насчет того, чего ему не хватало…. Всего ему хватало, но он завистлив. А завистливым людям всегда чего-нибудь не хватает. Особенно того, что есть у других. Оправдывать Гену я бы не очень хотел. Тот еще жук.
Тяжело играть персонажа с двойным дном?
Да почему же тяжело? Обычная актерская задача. Роли разные нужны, роли разные важны (улыбается). Особенно актерам. Тут зависит всё не от амплуа, не от типажа, не от жанра. У меня в фильмографии есть драмы, комедии, мелодрамы. И герои – от суперположительных до резко отрицательных. Главное, чтобы сценарий был крепкий. Может быть отвратительно написанный сценарий с положительным героем, а может великолепный сценарий про подлеца. А может и наоборот. Неинтересно, когда герой одной краской написан. Если подлец, то ходит этакий черт с рогами. Или такой уж положительный, что зубы сводит, ромашка какая-то. Такого точно неинтересно играть. Так и в жизни же не бывает! Только в плохих сценариях.
фото: Съемки фильма "Слепой поворот"/автор фото – Мария Ратникова/пресс-служба телеканала Dомашний
Часто попадаются хорошие сценарии?
Бывают, но не часто. Больше времени сейчас занят в своем театре Дениса Матросова, который организовали вместе с супругой Ольгой. Выпустили два очень успешных спектакля «Двое в лифте, не считая текилы» и «Ты будешь мой!». В кино снимаюсь, только если есть свободное время. В «Слепом повороте» я согласился сниматься, потому что было самое начало сезона, спектакли еще не шли.
В «Слепом повороте» вам сценарий понравился?
Да, интересный. Вообще мне понравилась команда: режиссер, оператор, коллеги. Здорово было работать. Снимали все оперативно, с одного дубля. Второй нас заставляли делать только по техническим соображениям, потому что нельзя без второго дубля. Поэтому работа шла быстро, профессионально и с улыбками, с юмором. Это, кстати, самое главное. Потому что если на площадке нет юмора, то – всё. Работал я на таких картинах. Когда все ходят озлобленные, все так, не этак. Потом и кино такое получается.
фото: Съемки фильма "Слепой поворот"/пресс-служба телеканала Dомашний
К жанру мелодрамы как относитесь?
Мелодрамы бывают разные. Шекспир тоже мелодрамы писал – «Ромео и Джульетта», например. Или вот я сейчас смотрю зарубежные сериалы, в том числе и мелодрамы, и восхищаюсь уровнем. Нам до такого расти и расти, если вообще когда-нибудь дорастем. Я сейчас сам собираюсь заниматься кинопродюсированием, поэтому мне интересно производство в целом. У нас же в кинопроизводстве все не очень хорошо, в первую очередь, из-за финансовой стороны дела. Есть, конечно, прекрасные картины, но в процентном соотношении с общим количеством выпускаемого контента, их очень мало в сравнении с тем, что выходит в США и Европе.
Что планируете продюсировать? Сериал?
Нет, это будет полнометражный фильм. Умная комедия, как я определяю жанр.
Редко бывает, чтобы успешный актер вдруг решил стать продюсером.
Это если смотреть на то, сколько студентов вообще оканчивают театральный институт, из них – сколько становятся успешными актерами, а уже из них – уходят в продюсеры. Такое, да, бывает не часто в процентном соотношении. Но человек, достигший успеха и понимающий, что стоит за актерской профессией, и что успех этот не вечен, понимает, что гораздо интереснее быть продюсером. Да, я сейчас в прекрасной актерской форме, в самом расцвете сил, любой материал мне сейчас подвластен. Я 30 лет в профессии, на пике формы. Теперь мне безумно интересно попробовать себя в продюсировании. Это не меньшее творчество, чем актерская работа. Но, естественно, планирую снимать в своих проектах и себя (смеется). У меня, как у продюсера, есть большое преимущество – хороший актер. Да и не один, а все мои друзья-актеры. Это много значит для успеха будущей картины.
Смотрите мелодраму «Слепой поворот» на телеканале Dомашний 28 февраля.