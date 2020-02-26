Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен»

анонс

18 февраля Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными» Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа

17 февраля Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет» Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены

15 февраля Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов» Актриса и режиссер о сериале «Филатов», харизме врачей и своем полнометражном дебюте в качестве постановщицы