Егор Кончаловский: «На главную роль мы хотели позвать рэпера Pharaoh»

анонс

26 февраля Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен» Исполнитель главной роли в мелодраме «Слепой поворот» – об интересных героях, работе в собственном театре и желании спродюсировать «умную комедию»

18 февраля Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными» Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа

17 февраля Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет» Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены