Егор Кончаловский: «На главную роль мы хотели позвать рэпера Pharaoh»

С 27 февраля в прокате новый фильм режиссера Егора Кончаловского «На Луне». Предположения о фантастическом экшне отметаем сразу. Луна — это затерянное на севере России место, утопающее в лесах и звенящей тишине, а заодно соседствующее с тюрьмой. Сюда, к Деду в исполнении Александра Балуева, попадает на душевно-ментальную перезагрузку главный герой — избалованный сын высокопоставленного чиновника, совершивший криминальный наезд на пожилого человека. В фильме удивительно сочетаются философская поэтика и трезвость быта. Он — о конфликте отцов и детей, ковке характера, пользе диджитал-детокса, потере иллюзий, вкусе простой жизни. Егор Кончаловский поведал о том, как далась и удалась ли ему картина.
фото: PR-служба фильма
«На Луне» — это приключенческая драма. Вы вложили в нее больше драмы или приключений?
Трудно определить, какой здесь жанр. Определение «драма» относительно этого фильма мне не нравится, скорее это приключенческое кино с очень простым философским подтекстом. Специально не старалить, но вышло на семь частей приключений три части драмы. Как получилось, так получилось.
Какая доля документальности есть в сюжете фильма? Сценарий написан по мотивам реальной истории?
Думаю, таких историй мы краем уха слышали миллион за всю жизнь. Когда молодые люди на адреналине и тестостероне делают глупости. Это собирательные, хрестоматийные сюжеты, как «Золушка», «Дьявол носит Prada», «Принц и нищий», которые повторяются из раза в раз.
Почему из 35 претендентов все-таки остановили свой выбор на «курском соловье» Иване Архангельском? И как складывался выбор актеров?
Я – человек советский. Когда у меня есть выбор, мне трудно. Проще выбрать из пяти человек, чем из 35-ти. Поэтому я ограничил себя и сказал: «Я найду среди этих студентов, молодых актеров». Начались пробы, тщательные, по несколько сцен с разными партнерами. Актеры прошли несколько туров: из 35-ти осталось шестеро, которых я был готов снова попробовать, потом трое вместе с Иваном.
Чем он меня обаял? Все просто: я смотрел и верил ему больше всех. Мне казалось, что если здесь, на пробах, мы этого добиваемся, то, наверное, на площадке это будет еще убедительнее. Убежден, что у Вани большое будущее. Он уже пробуется в новый интересный проект. У меня не было больших требований к этому артисту: он должен был быть симпатичный, убедительный, скромный, обладающий отрицательным обаянием, которое может перейти в положительное.
В самом начале на главную роль мы хотели позвать рэпера Pharaoh'а (читается как Фараон, настоящее имя Глеб Голубин - прим. ред.). Даже не помню, как он появился. По-моему, наш композитор Виктор Сологуб прислал мне песню Pharaoh'а «На Луне», и она оказалась созвучна тому, что виделось. Мы даже начали с рэпером переговоры, но не срослось.
На роль деда рассматривали одного прибалтийского артиста, народного артиста СССР, потом поняли, что это утопия. Мы не сможем его снять. Александр Балуев – прекрасный актер, часто снимался в моих фильмах, и я снова пригласил его. Виталий Кищенко мне понравился в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Я сомневался, найдет ли он время для нашего небольшого независимого проекта. Но дал прочитать ему сценарий, и через два часа он ответил: «Да, конечно».
фото: PR-служба фильма
Сейдулла Молдаханов, который сыграл полицейского, – замечательный артист. Он исполнил главную роль в любимом мной моем фильме «Возвращение в А» и в других моих проектах. Сценарист Алексей Поярков предложил: «Давай сделаем милиционера усредненным чуркой». Как его шутя, безусловно, называют в фильме. Почему бы нет? Так родился этот персонаж.
Глеб – герой, который притягивает скандалы, расследования, интриги? Дело не в возрасте?
В крупных городах существует много сообществ, как говорят, золотой молодежи. И они по-разному ориентированы, входят в разные тусовки с разными ценностями и понтами. Ты можешь быть популярен в этой тусовке, но на широкую аудиторию уже не хватает. Ну что это за известность у Мары Багдасарян – 20 раз арестовали за то, что водит без прав? Все, на что они способны – погонять по Москве и, не дай Бог, убить человека. Что в одной тусовке считается глупым, пафосным и вульгарным, то в другом кругу, наоборот, приветствуется и считается крутым и хайповым. Мне не нужно было расшифровывать, что собой представляет тусовка Глеба – ну, гонщики и гонщики. Глеб пытается притягивать внимание, быть звездой в своем кругу.
Оказавшись на Луне, Глеб быстро понимает, что он уже своей тусовке не особо интересен, выпал из нее. Это в какой-то степени перекликается с вашей личной историей, когда вы уехали учиться в Англию?
У меня не было ни стремления, ни переживания оставаться интересным там, откуда я уехал. Я начал новую жизнь в Оксфорде, где было все по-другому. Уезжал тогда навсегда и подспудно, подсознательно готовился к отъезду. И не могу сказать, что проводил время в компании из 5-6 друзей, которые каждый день встречаются. И нет Пети, а что с ним? Петя заболел. А где Вася? А у Васи срочные дела. Такого сообщества, которое я покинул, не было.
В картине нет женщин, разве что подруга Глеба в смартфоне, которая еще и бросает его. Как получился такой мужской мир потерянных иллюзий и женщин?
В фильме Ридли Скотта «Падение "Черного ястреба"» проводится операция американских морпехов в Сомали, там тоже нет женщин, потому что они там неуместны. В моем фильме некуда было женщин вставлять, не об этом история. Ну, уехал Глеб от женщин в дальнюю даль (смеется). Насколько могли, мы протянули женский образ, было искушение увеличить, но поверьте, мне и так было трудно смонтировать фильм. Мы считали, считали, вроде все подсчитали, вроде лишнего ничего не снимали. Потом смонтировал и получилось 2,5 часа, а нужно 1 час 30 минут. То есть час пришлось вырезать. И слава Богу, фильм стал плотнее.
фото: PR-служба фильма
В «На Луне» тема отцов и детей сквозная. Судя по почти финальному монологу отца Глеба, вы еще чиновников по-человечески пожалели?
Мне кажется, степень счастья и несчастья, гармонии, состоятельности жизни, успеха, положительные и отрицательные эмоции одинаковы для всех. Для людей, облаченных властью, и не облаченных. Просто счастливыми и безмерно несчастными людей делают разные вещи. Мне всех людей жалко. И в данном случае чиновник – человек, который сделал свой выбор, что-то стало приоритетом, а что-то нет. Скорее я отношусь с симпатией к нему, чем жалею.
Для художественного пространства фильма величественный пейзаж принципиально был важен?
Карелия – очень уютная, хочется везде палаточку разбить, шашлычок сделать. Само озеро Лахденпохья – чудное, прекрасное место. Мне там не хватало суровой дикости. Чтобы не шашлычок пожарить, а скорее домой, к чаю с камином. И я изо всех сил пытался увеличить масштаб этой природы, и кинематографически мы смогли ее сделать суровым краем, как и стояла кинематографическая задача. Край в середине пустоты, in the middle ofnowhere.
Место с непроизносимым названием Лахденпохья мистически что-то изменило в вашей душе?
Любое место, где проводишь время с толком и смыслом, оставляешь свою душу, силы, талант, потом становится если не сакральным, то во всяком случае родным. Я всегда в детстве хотел побывать в Карелии. Когда побывал, то она оказалась другая по сравнению с моим образом, представлением о ней. Не хуже и не лучше, но чуть-чуть другая. Мне дорого, что в России так много пространства. В европейских странах едешь на автобусе или машине, заканчивается один город, уже второй начался, и почти нет такого пространства. Природа мне очень нравится, она вдохновляет и лечит.
Кино — это...?
Можно произнести красивые слова: это время, отпечатанное в жизни. Или жизнь, запечатленная во времени. Но мне кажется, кино нельзя определить одним словом. Оно так же многогранно, как и литература. Для меня кино – это жизнь. Потому что я ничего другого не умею и думаю о жизни через призму кинематографа.