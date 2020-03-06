Марина Хрипунова: «У нас на канале секс есть!»

анонс

Режиссер о новом фильме «На Луне», избавлении наказанием и перезагрузке

Исполнитель главной роли в мелодраме «Слепой поворот» – об интересных героях, работе в собственном театре и желании спродюсировать «умную комедию»

Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен»

Исполнитель главной роли в кинофильме «Калашников» Юра Борисов о военном кино, цензуре, роли женщины и неоднозначности своего персонажа

Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными»

17 февраля

Егор Бероев: «Я с жалостью отношусь к мужчинам, чьи женщины моложе их на 20 лет»

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Война семей» – о поколенческой дыре, мезальянсах и страхе сцены