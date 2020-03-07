Евгений Морозов: «Не дай Бог нам попасть в эти условия, чтобы узнать, смогли бы мы выжить»

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6 марта Марина Хрипунова: «У нас на канале секс есть!» Генеральный директор «главного женского канала» о рейтингах, химии, производстве и о том, как сегодня общество воспринимает женщину.

27 февраля Егор Кончаловский: «На главную роль мы хотели позвать рэпера Pharaoh» Режиссер о новом фильме «На Луне», избавлении наказанием и перезагрузке

26 февраля Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен» Исполнитель главной роли в мелодраме «Слепой поворот» – об интересных героях, работе в собственном театре и желании спродюсировать «умную комедию»