Марк Богатырев: «Никогда не стал бы играть гомосексуалиста»

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7 марта Евгений Морозов: «Не дай Бог нам попасть в эти условия, чтобы узнать, смогли бы мы выжить» Исполнитель роли капитана Бочкина в сериале «Невеста комдива» Евгений Морозов о настоящих отношениях, судьбах родины и экранизации «Зулейха открывает глаза»

6 марта Марина Хрипунова: «У нас на канале секс есть!» Генеральный директор «главного женского канала» о рейтингах, химии, производстве и о том, как сегодня общество воспринимает женщину

27 февраля Егор Кончаловский: «На главную роль мы хотели позвать рэпера Pharaoh» Режиссер о новом фильме «На Луне», избавлении наказанием и перезагрузке