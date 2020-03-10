Марк Богатырев: «Никогда не стал бы играть гомосексуалиста»

10 марта на телеканале СТС стартует сериал «Корни». Успешный топ-менеджер Дима Королев возвращается в родной Залещинск (не ищите этот город на карте, место выдуманное), чтобы выкупить провинциальный ДК и расчистить площадку для нового ТЦ. Главную роль исполнил звезда «Кухни» Марк Богатырев. Кино-Театр.Ру встретился с артистом, чтобы обсудить новый проект, актерское искусство, кино в регионах и право на частную жизнь.
фото: Кадр из сериала «Корни» // Пресс-служба СТС
Вы не первый раз работаете с каналом СТС. Неужели пришлось проходить пробы?
Естественно. У меня не было никаких преференций. Пришел, попробовался. Затем меня вызвали второй раз, сказали, что есть интерес. За это время на проекте сменился режиссер, так что пришлось пробоваться снова. Затем уже состоялась встреча с Марком Горобцом, и меня утвердили. Как случилось, что я туда попал?! Когда я выбираю тот или иной проект, то всегда думаю: меняет ли эта история героя, делает ли он для себя какие-то выводы? Если это происходит, и меня эти изменения устраивают, они как-то связаны со мной, то я с радостью берусь за работу. Сериал «Корни» – лучший тому пример. Мой герой вступает в историю одним человеком, а выйдет, я надеюсь, совершенно иным. Нельзя сказать, что он в корне переменится, просто переоценит многие важные для себя вещи.
Вы сказали, что герой должен быть как-то связан с вами. Что у вас общего с Димой Королевым?
Его история немного пересекается с моей. Я тоже приехал в Москву из провинциального города никому неизвестным парнем с надеждой реализоваться в профессии. Начал сниматься в кино, затем поступил в театральный институт, потихоньку у меня стало что-то получаться. Поначалу Королев думает, что успешный человек — это тот, кто достиг материального успеха, занял определенную ступеньку на карьерной лестнице. Однако, когда он сталкивается с теми людьми, с которыми вырос, которые его сформировали, все, чего он добился, становится для него не столь важным, даже смешным.
Почему?
Потому что он понимает, что там, откуда он родом, люди живут по-настоящему, подлинными эмоциями, искренними разговорами. Даже фамилия Королев дана ему неслучайно. Он приезжает в Залещинск эдаким корольком. Он думает, что поменялся, что ухватил бога за бороду. Но это не так. Они его воспринимают точно таким, каким он уехал. И вот эта разница между тем, что человек о себе думает, и тем, что реально из себе представляет, мне очень интересна. Родной город помогает ему осознать, кто он на самом деле.
Вы сами часто бываете в родном городе?
При первой возможности стараюсь ездить в Обнинск. У меня там мама, друзья. Там я чувствую себе простым парнем, мне не нужно ничего из себя изображать, это очень классное ощущение.
А Москва стала родной?
Москва стала домом, здесь я воплощаю мечты. Но чем старше я становлюсь, тем чаще меня тянет в Обнинск.
Как думаете, можно ли сегодня состояться в маленьком городке или все-таки за карьерой нужно ехать в Москву, Питер, Екатеринбург?
Мне кажется, каждый выбирает для себя. Кому-то тесно в провинциальном городе и он отправляется реализовывать амбиции в мегаполис. Кто-то наоборот находит счастье и призвание в родном городе. Возможны оба варианта. Я много езжу по России с программой «По секрету всему свету» и общаюсь с самыми разными людьми. Поверьте, даже в самых отдаленных уголках нашей страны есть масса людей, которые живут ярко, интересно. Они абсолютно самодостаточны и не чувствуют себя обделенными. Их в Москву маковым калачом не заманишь.
Вам не было страшно уезжать из родного города?
Нет, скорее интересно, что ждет впереди. Многих пугает неизвестность, а для меня это приятное чувство.
фото: Кадр со съемок сериала «Корни» // Пресс-служба СТС
Проект называется «Корни». Что вы вкладываете в это понятие?
На мой взгляд, все достаточно просто. Нельзя забывать, где ты вырос, откуда ты родом. Нужно быть благодарным друзьям, наставникам.
У вас есть любимые учителя?
Конечно. Я дружу с нашим учителем физкультуры. Я ему многим обязан. Когда бываю в Обнинске, всегда к нему заезжаю. Мы с друзьями до сих пор играем в баскетбол в нашей родной школе.
Спорт играет большую роль в вашей жизни?
Огромную. Я долгое время профессионально занимался баскетболом. В одиннадцатом классе даже возникла дилемма, кем быть: баскетболистом или артистом.
Почему предпочли актерство?
Понимал, что для баскетболиста я недостаточно талантливый и, чего уж скрывать, высокий. К тому же в актерстве я ощущал сверхнеобходимость. Впервые я это осознал, когда мне было лет 15-16. С театром «Д.Е.М.И», где я начинал, мы поехали в Литву играть «Маугли». Я вышел на сцену и услышал аплодисменты 400 человек. Это была потрясающая энергия. В тот момент я почувствовал себя абсолютно счастливым. Тогда и понял, что нет для меня ничего заманчивее и интереснее, чем чувство восторга, которое испытываю на сцене.
Вы сказали про восторг сцены. Вы служили в МХТ им. Чехова, затем играли в нескольких проектах. Нет желания вернуться на театральные подмостки?
Есть и очень большое. Просто пока не складывается. Мне периодически предлагают какие-то проекты, у меня есть свои задумки, но ничего из этого еще не материализовалось. Полагаю, рано или поздно это придет, потому что мое желание играть в театре серьезное, зрелое обдуманное. Очень надеюсь найдется роль, которая поможет ему воплотиться в жизнь.
Я изначально хотел учиться именно там. Кроме того, за год до этого туда поступил Никита Ефремов, мы познакомились на съемках и очень тесно общались, я видел, как ему нравится учиться, как он горит тем, чем занимается. Он много мне рассказывал. И тогда я укрепился в своем желании поступать именно туда.
Что не сложилось с МХТ имени Чехова?
Я бы не сказал, что не сложилось, скорее так сложились обстоятельства. Пришлось выбирать между театром и съемками в «Кухне». Тогда я принял решение, что собственный творческий путь мне важнее, чем ждать, когда у меня что-то получится или не получится на сцене.
фото: Кадр со съемок сериала «Корни» // Пресс-служба СТС
Вы ведете программу «По секрету всему свету». Что она вам дает?
Самое дорогое, что есть в этой программе — это общение с людьми. Иногда сталкиваешься с совершено невероятными историями, которые остаются внутри и влияют на твою жизнь. Накапливаются опыт, знания, эмоции. Это потом помогает и в профессии, и в жизни.
Есть любимый герой программы?
Больше всего мне запомнился монах, который строит в Казани Храм всех религий. Человек создает место, где Бог един, где нет никаких религий, никаких границ, есть только любовь и вера во Всевышнего. Монах сказал мне, йога — это лучшее, что изобретено человечеством для понимания себя и природы вещей. И чем дальше я практикую, тем больше я с ним соглашаюсь. Йога — не спорт, как многие думают, скорее это имеет отношение к духовному росту, к правильному пониманию вещей и смирению, правильной организации себя. Она помогает мне прийти в состояние покоя, обрести гибкость тела, гибкость ума, гармонию с собой и природой.
Баскетбол, йога. Вы ведете достаточно активный образ жизни. А когда в «Чемпионах»
играли биатлониста, научились стрелять из винтовки?
Конечно. Я с самого начала просил дать мне возможность освоить стрельбу. Хотелось, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что до съемок я этим не занимался. К сожалению, за то время, что было, мне не удалось научиться кататься коньком. Особенно на уровне чемпиона мира. На это нужны годы. Но вообще я человек очень любознательный. И если мне нужно чему-то научиться для съемок, я никогда не отказываюсь.
Какой опыт был самым сложным?
Наверное, во время работы над «Великой». Действие происходит во времена Екатерины II., и мой герой Василий Залесский мастерски владеет шпагой. Пришлось ходить на уроки фехтования, которые разительно отличались от тех, что были в Школе-студии. Поначалу рапира билась обо все предметы: столы, стулья. Я ходил и звенел. А Залесский же князь, человек, который, можно сказать, родился со шпагой в руке и чувствует себя с ней совершенно спокойно. Мне понадобилось много сил, чтобы освоиться. Но к финалу каскадеры принимали меня за своего.
Как относитесь к оружию?
Спокойно. Мне кажется, намного интереснее обладать какой-то ментальной или психологической силой, чем оружием, которое может убить человека. Мне бы хотелось научиться управлять своими эмоциями, выбросами адреналина. Потому что, если ты способен контролировать волю, можешь приложить к этому воображение и труд, то готов осуществить любую мечту, даже самую невероятную. Я в этом не раз убеждался.
фото: Кадр со съемок сериала «Корни» // Пресс-служба СТС
В одном из интервью вы сказали: «Ни за одну свою работу мне не стыдно, я - счастливый человек». На какой проект никогда не согласитесь, сколько бы ни предложили денег, каким бы крутым ни был каст?
Я бы никогда не стал пробовать играть гомосексуалиста. Мне не хочется в это погружаться. Вся моя натура этому противится. Я слишком восхищаюсь женской природой. Если мне завтра позвонит даже сам Тарантино и предложит такую роль, скажу: «Сорри, не мое». Причем, я не имею ничего против никаких меньшинств, я ни в коем случае не гомофоб, но примерять эту роль на себя не готов.
А роль мечты существует?
Какой-то одной конкретной нет. Но мне бы хотелось сыграть какого-то очень крутого исторического персонажа, сомневающегося неврастеника, обаятельного преступника или человека, который привык обманывать мир, а затем понимает, что обманывает себя, обаятельного пирата. С удовольствием взялся бы за драматическую роль, показывающую меня в непривычном амплуа. У меня огромное желание все попробовать.
Для меня он номер один в этой профессии. Он создал сам себя от начала до конца. Своей смелостью, увлеченностью, талантом он победил всех. Отголоски этого видны в его детях и внуках. Я обожаю спектакли Джеймса Тьерре и всякий раз поражаюсь, какой талантливый род людей.
Какими качествами, на ваш взгляд, обязательно должен обладать артист?
Любознательностью, смелостью и желанием развиваться и всегда искать нового себя.
фото: Кадр со съемок сериала «Корни» // Пресс-служба СТС
У вас есть экономическое образование, не было желания попробовать себя в роли продюсера, создать проект от начала до конца?
Меня скорее привлекает кресло режиссера. Мне хочется быть художником в полном смысле этого слова, быть создателем, а не просто тем человеком, который соглашается на тот или иной проект и является частью большого механизма. Мне хочется быть генератором идей. И не столь важно, в каком качестве, по большому счету. Я непременно попробую создать что-то свое.
Вы не раз говорили, что вы очень закрытый человек. При этом вы довольно активно ведете соцсети. Зачем? Дань моде или...?
Я не могу сказать, что я закрытый, скорее не публичный. А это разные вещи.
Как сочетается публичная профессия и не публичный человек?
Нормально. Каждый же сам определяет степень публичности: как часто давать интервью, ходить на премьеры, посещать мероприятия. Или выбрать что-то иное: путешествовать, читать книги, встречаться с друзьями. При этом это не отменяет профессии: съемок, проектов, спектаклей. Я это так для себя определяю.
Как реагируете, когда люди просят автограф или хотят сделать селфи?
Я отношусь ко всему этому с пониманием. Если у меня есть возможность сфотографироваться и доставить людям этим удовольствие, то без проблем. Но если я не в настроении или очень занят, то не боюсь отказать. В этом нет никакого снобизма. Даже публичный человек имеет право на приватность и личную жизнь.
Какие сейчас проекты в работе?
Впереди – работа в полном метре. Один проект называется «Булки» про девочку, которая очень хочет полететь на Бали. Это комедия с драматической основой. Очень жду выхода «Корней» на СТС, интересно, как зритель примет сериал.