ревью

Интервью Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью» Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме

Обзор сериалов «В клетке»: Предельно реалистичная история 18+ Новый сериал с Павлом Прилучным

Новости кино Центр документального кино ушел на карантин Это первый кинотеатр в России, который приостановил работу из-за коронавируса.

Новости кино На Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения будут вручены три спецприза Победителей объявят 24 марта.

Новости кино Disney приостановил съемки ремейка «Русалочки» и триллера Гильермо дель Торо из-за коронавируса В числе «пострадавших» также «Последняя дуэль» Ридли Скотта и «Питер и Венди» Дэвида Лоури.

Ролики фильмов «Заклятье. Дом 32». Трейлер №2 Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов.

Ролики фильмов «Мышеловка для кота» Трое разных людей объединяются в попытке получить по миллиону долларов.