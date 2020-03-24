Алексей Туркус: «Жесткость режиссера – от недоумия, это не "мэтод"»

анонс

Роман Маякин: «Из кризисов ты либо вытаскиваешь нужный опыт и двигаешься дальше, либо начинаешь сдуваться»

Актер о работе в картине «Номер один», жанре авантюрных фильмов, театре и мечтах

Дмитрий Власкин: «Русский дух нам всегда мешает снять что-то легкое»

14 марта

Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью»

Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме