Дмитрий Власкин: «Русский дух нам всегда мешает снять что-то легкое»

анонс

14 марта Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью» Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме

10 марта Марк Богатырев: «Никогда не стал бы играть гомосексуалиста» Исполнитель главной роли в новом сериале СТС «Корни» Марк Богатырев о новых проектах, актерском искусстве, кино в регионах и праве на частную жизнь

7 марта Евгений Морозов: «Не дай Бог нам попасть в эти условия, чтобы узнать, смогли бы мы выжить» Исполнитель роли капитана Бочкина в сериале «Невеста комдива» Евгений Морозов о настоящих отношениях, судьбах родины и экранизации «Зулейха открывает глаза»