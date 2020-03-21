Роман Маякин: «Из кризисов ты либо вытаскиваешь нужный опыт и двигаешься дальше, либо начинаешь сдуваться»

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20 марта Дмитрий Власкин: «Русский дух нам всегда мешает снять что-то легкое» Актер о работе в картине «Номер один», жанре авантюрных фильмов, театре и мечтах

14 марта Оливье Ассайас: «Многие вещи, которые мы не связываем с политикой, являются ее частью» Французский режиссер – о своей новой картине «Афера в Майами», работе с Пенелопой Крус и Гаэлем Гарсиа Берналем, съемках на Кубе и политическом идеализме

10 марта Марк Богатырев: «Никогда не стал бы играть гомосексуалиста» Исполнитель главной роли в новом сериале СТС «Корни» Марк Богатырев о новых проектах, актерском искусстве, кино в регионах и праве на частную жизнь