Роман Маякин: «Из кризисов ты либо вытаскиваешь нужный опыт и двигаешься дальше, либо начинаешь сдуваться»

На видеосервисе START 26 марта начинается показ одного из самых ожидаемых сериалов года «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли. Ее героиня Женя Короткова, долгое время боровшаяся с раком, переживает ремиссию и пытается вернуться к кажущейся обычной нам всем жизни – проводить время с любимым парнем, ходить на работу, общаться с младшей сестрой-инстаграмщицей. Только вот оказывается, что парень, поддерживающий ее на протяжении болезни, нашел другую, сестра хочет и дальше продолжать зарабатывать на Instagram-странице больной, коллеги по работе смотрят на Женю с опаской (как бы не заразиться), а босс-самодур и вовсе заставляет носить парик, чтобы не отпугивать людей вокруг. Роль эксцентричного начальника в сериале сыграл Роман Маякин, который рассказал нам о своем герое, принятии жизни и смысле любви.
фото: видеосервис START
Как вы попали на проект «257 причин, чтобы жить»?
Его запускал мой приятель Михаил Ткаченко, продюсер YBW Group, самой успешной сейчас компании, которая делает суперкассовые фильмы. Это та редкая дружба, которая существует в профессии, потому что, как правило, продюсеры не дружат с актерами. Мы с Мишей когда-то вместе запускали сериал «Игрушки», где у меня была одна из первых больших ролей, он там работал директором. Нас вместе свела общая компания, мы подружились на Валдае. И вот когда они запускали «257 причин», Миша меня пригласил в пилот попробовать, потому что еще не знали, что из этого выйдет. И я понимал эти опасения. Все-таки у главной героини онкология, у нее наступает ремиссия, и рассказать об этом с тонким юмором довольно сложно. Я знаю это по себе – у меня мама умерла от онкологии, и я прекрасно понимаю даже не состояние человека, который болеет, а этот опыт со стороны его окружения. Эта тема очень болезненная. И здесь не то, что шутить, а найти тонкую грань, когда юмор был бы и смешной, и в то же время жизнеутверждающий, очень непросто. Вообще я сейчас понимаю, что комедийный жанр – достаточно сложный, и для этого нужно много составляющих. И режиссер, и актерский состав, и сценарий, конечно, как база. А тут всё сложилось. Мы отсняли пилот, он получил призы на фестивале, а затем состоялся и сам сериал – во многом благодаря Полине Максимовой, которая круто воплотила эту сложную драматическую и в то же время комедийную роль. И в целом вся команда проекта была на одной волне. Понятно, что мы все разные, но было ощущение, что мы единомышленники, люди одного поколения, которые ценят юмор и вкладывают в свои действия схожее намерение. Вся эта история рассказана через призму юмора, прелестей жизни, того, что мы зачастую просто сами себе ставим какие-то шоры. Эта история про любовь и про добро. Вообще в последнее время понимание слова «любовь» начинает обретать в моей жизни другое значение. Раньше она больше воспринималась как любовь матери к сыну или любовь к родителям, девушке. Сейчас это любовь в целом – к тому, что происходит в жизни, всему, что окружает, тому, как всё это гениально устроено и как в этом во интересно быть. И если разбираться в этой жизни с любовью, то это при всей своей сложности доставляет колоссальное удовольствие. И эта история именно об этом.
У вас при этом роль такого отрицательного персонажа.
Вообще сейчас хочется играть такие истории, которые не делили бы на черное и белое, положительных и отрицательных героев. Там определенный юмор построен на этом психотипе. Это человек такой немножко…
Сексист и самодур
С убеждениями, взрощенный в 90-х, с таким отношением к женщине, к своим подчиненным. Это, наверное, ощущение из моего подросткового детства. Я себе представляю такого начальника-самодура, у которого нет чувства такта, который по большому счету и любит женщин, но у него очень много психологических схем, которые ему были навязаны временем и местом, где он рос, – я решил, что это человек из глубинки, который приехал в Москву. И тут опять же история не в том, что он плохой, он просто такой. Вот есть такие люди. Он добрый в этом во всем, он может кому-то не нравиться, а кому-то наоборот быть симпатичным. Персонажей нужно принимать и относиться к их образу с юмором. Есть общее понимание, что такое хорошо и плохо, и мы всегда осознаем, в какую сторону движемся, когда что-то делаем. Этот начальник из тех, кто всё равно движется в сторону добрых поступков, которыми он впоследствии сможет гордиться. Мы все не по своей воле получаем разную базу. Мы же не выбираем, где мы рождаемся – в семье педагогов или шахтеров. Как и не можем повлиять на многие травматически события, которые приходиться пережить. Последние годы психология стала очень крепкой частью нашей жизни. Люди хотят понять диссонанс между тем, чего они хотят, и тем, что у них реально происходит в жизни. Благодаря возможностям, которые сейчас появились и информации в свободном доступе, многие стали задавать себе вопрос: «А почему я хочу вот это, а получаю вот это?» И это крутой вопрос, который рано или поздно приводит к осознаниям. Кто-то уходит в отшельничество и в этом видит свой путь самопознания, а я все-таки рефлексирую в большей степени через людей, для меня это самый яркий отражатель.
фото: видеосервис START
Как раз в сериале очень много говорится о реакции людей вокруг героини Максимовой.
Конечно, про то, как мы себя ведем в тех или иных обстоятельствах. В этом есть определенное высмеивание, которое, может быть, и позволит увидеть в себе вещи, которые мешают комфортно жить.
В целом проект еще и о том, как начать жизнь с чистого листа…
Странная эта фраза. Невозможно начать жизнь с чистого листа. Ты должен уважать свою историю, разбираться в ней и признавать: да, это случилось со мной и у меня есть несколько вариантов, как выйти из какой-либо ситуации, – либо уйти в грусть-печаль, либо использовать опыт как топливо для развития и процветания. И эта история о том, как люди, обладая порой чудовищно тяжелыми рюкзаками прошлого, встают на ноги, двигаются дальше и учатся вновь получать от жизни удовольствие. Ведь примерами других возможно подпитываться, находить в них воодушевление вместо того, чтобы уходить в зависть: вон, какая история у человека, а он получает от этой жизни всё возможное. И в сериале «257 причин, чтобы жить» мы максимально хотели показать класс жизни, ее прелести, даже с таким вот ворчливым начальником, капризным самодуром, у которого недостаток определенного вещества в голове.
Вы сейчас могли бы составить список 257 причин, чтобы жить?
Я пробовал это делать, но это непросто. Даже взять и написать список 50 людей, которым ты благодарен, или на которых ты злишься- это уже хорошее упражнение, которое даёт правильную почву для размышлений. Но вообще если зрители, даже не досмотрят сериал, но задумаются про 257 причин и их, возможно, запишут, будет очень круто. Кстати, прикольный флешмоб можно запустить.
Если бы вы сейчас сели составлять такой список, какие бы причины были в начале?
Люди и всё что с ними связано, события, которые для меня важно увидеть или прожить. Это долгий список, но он в большей степени связан с людьми.
фото: видеосервис START
Такой вы оптимистичный человек, особенно с учетом того, что происходит.
Я понял, что последние три года не знаю, что происходит в мире в целом. Я о коронавирусе узнал лишь потому, что мне надо было улетать.
Не читаете новости?
А зачем? Не хочу засорять голову лишней информацией. СМИ зачастую хотят максимально привлечь внимание и фокусируются на максимально негативных инфоповодах. Я стараюсь концентрировать внимание на том, что для меня имеет значение. Важная информация всегда доходит через окружение. У меня был период, когда я смотрел много роликов на YouTube. Не могу сказать, что это было бесполезно. Я смотрел различных блогеров и через это понял, что интересно другим людям. Но сейчас ощущаю, что больше можно извлечь из работы с собой. Например, написать 257 причин, почему нужно жить, что хочется в этой жизни попробовать и испытать. И всё это осуществимо, если на это направить свой фокус. И это самое прекрасное. Это труд – каждый день выбирать человека, с которым ты вместе, настроение, с которым ты живешь. Я не исключение, я точно так же сваливаюсь в определенные состояния. Я абсолютно здраво понимаю, что я человек с определенными психологическими травмами, у нас полгорода таких, хотя, думаю, больше. Просто важно в какой-то момент прийти к осознанию, что те неприятные вещи, которые происходят в жизни, это тоже опыт. Что может пройти много времени до реализации каких-то желаний и до того, как что-то изменится внутри себя самого. Это очень крутая история. Любой опыт меняет, любое событие происходит для чего-то. И когда это начинаешь осознавать, то выруливаешь в другую историю, жизнь разворачивается по-новому.
фото: видеосервис START
Профессия в этом помогает?
Профессия актера сложна, потому что очень часто происходят пересечения между игрой и жизнью. И периодически приходится сталкиваться со сложным вопросом – история отражается в твоей жизни или жизнь в истории. Но наша профессия тем и прекрасна, что есть возможность разбирать множество ситуаций и запросов на примере других людей. Тебе говорят, Ром, вот смотри такая ролевая игра. Тебе надо поверить, что ты родился там-то, в жизни тебя что-то травмировало и сделало такие отношения с родителями, мамой, девушкой. Я подключаю определенные психологические типы/модели и истории, которых не так много. Это же прекрасная тренировка, если относиться к этому с точки зрения психологии. Мне это интересно. Да, у меня есть провалы, неудачные работы, но это мой опыт, я отношусь к этому с юмором, хотя в момент очень расстраиваюсь, воюю с ветряными мельницами, но это тоже любопытно и доставляет мне удовольствие. Я считаю, что важно во взрослом возрасте брать ответственность за свою жизнь. И научиться делать свой собственный выбор, не навешанный кем-то. Очень много людей просто проигрывают истории своих родителей и их же транслируют своим детям. Я недавно разговаривал с близким мне человеком, и она мне говорит, что получается по твоей психологии, что все вокруг козлы – родители меня испортили, я такая вся роза майская травмированная, как это помогает жить? А ответ на это простой: смысл не в перекладывании вины, а в понимании того, как работают внутренние схемы и в их последующем изменении. Нет смысла тратить время и энергию на обвинения. Становясь взрослыми, мы можем и должны взять ответственность за себя, свои решения и свою жизнь. И тут может помочь работа с специалистами, психоанализ и т.д. Я отец и часто задумываюсь про свою ответственность за психологическое благополучие ребёнка.
То есть вы такой очень ответственный человек?
В быту я, кстати, безответственный в общем понимании – могу опоздать, могу не приехать, могу не звонить, не брать трубки, могу вообще пропасть, но есть люди, которые особо важны для меня и всегда в фокусе внимания. Также в работе, на мой взгляд, очень важны определённые правила.
Зато удивительное у вас психическое здоровье.
Вообще я думаю, что психология так и открылась, когда человек, которому было плохо, подумал, почему это со мной происходит, а с Колей – нет, и начал разбираться в себе. После 30 лет, практически каждые 10 лет люди проходят через мощные кризисы, старые ценности и жизненные алгоритмы, восприятие подвергаются глобальным изменениям. Вот многие говорят про «возраст Христа», «кризис среднего возраста», астрологи считают, что в это время в нашу жизнь приходит Сатурн, а это некая планета-дед, которая тебе говорит – ты жил 33 года, у тебя были возможности, но что ты сделал? И из этих кризисов ты либо вытаскиваешь нужный опыт и двигаешься дальше, либо начинаешь испытывать чувство вины и начинаешь сдуваться, разочаровываться. Но выбор всегда за нами.
фото: видеосервис START
Вас устраивает профессия актера? Не хотите найти какую-то другую?
Может, в психологию уйду, кто его знает. Мне это интересно, потому что у меня изначально проблемный кейс. Во время, когда ребенок в принципе должен отвязаться от родителей – с 12 до 17 лет, – у меня происходила череда травмирующих событий, и был опыт жить, не разобравшись с этим. И еще остаются вещи, которые я не могу пока что полностью держать под контролем, которые меня ситуационно долбят и вынуждают эмоционировать. Но это в каком-то смысле и есть жизнь. Хотя тут есть опасность эмоциональной и эндорфиновой зависимости. В каком-то смысле я такой человек, что могу любую энергию трансформировать во что угодно. Ты скучаешь о человеке и это можно трансформировать в заботу о нем, а можно в злость, что он, сука, не рядом. И важно этот выбор сделать, а для этого важно разобраться в себе. А чем я буду заниматься? Честно скажу, в профессиональном плане при положительном ощущении я почти всегда говорю новому «да»! Я когда согласился поехать на «Последнего героя», даже не прочитал ничего, не посмотрел ни одной передачи, приехал, увидел, что там остров, на котором находятся все виды змей.
Но всё равно вы же от чего-то отказываетесь.
Это само собой происходит. Просто когда – простите за дурацкое выражение – не встаёт на историю. Иногда я иду на проект, где есть значительные ограничения по бюджету и ряд неудобств связанных с этим, но и в этом нахожу удовольствие – мне интересно увидеть, возможно ли в киноиндустрии что-то сделать только на основном составе или с какими либо ограничениями. Иногда получается, иногда – нет. Мне мой педагог Алла Борисовна Покровская говорила: «Ты, как шар светящийся, у которого энергия струится в разные стороны». Для того, чтобы научиться аккумулировать себя на правильные вещи, мне всегда важно войти в состояние спокойствия, но на это нужно потратить достаточное количество времени. И, конечно, очень важен фокус внимания. Для меня важно выбирать свои проекты. Но тут я, действительно, руководствуюсь в первую очередь своими ощущениями и остаюсь открытым к новому.
Сериал «257 причин, чтобы жить» на видеосервисе START с 26 марта.