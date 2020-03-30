Анна Невская: «Счастливые и всем довольные люди интересны только в Инстаграме»

На видеосервисе START 26 марта начался показ одного из самых ожидаемых и, несмотря ни на что, позитивных сериалов года «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой, которая играет Женю Короткову, долгое время боровшуюся с раком, а теперь переживающую ремиссию. И, вроде бы, надо радоваться, но начало это «новой», безболезненной жизни радует мало: бывшие подруги по офису обсуждаю Женю по углам, сестра-инстраграмщица только и думает, как срубить побольше денег – неожиданное выздоровление Жени ей совсем не на руку, а парень, вроде как поддерживающий во время болезни, теперь и вовсе встречается с лечащим врачом Жени. Роль врача в сериале «257 причин, чтобы жить» исполнила Анна Невская. Мы поговорили с популярной актрисой о дефиците сильных женских персонажей в отечественном кино и на ТВ, изменениях в индустрии сериалов и связи между реальной жизнью и драматургией.
фото: видеосервис START
Если учесть «Звоните ДиКаприо!», это уже ваш второй за недавнее время проект, затрагивающий довольно непростые для нашего кино темы.
Я вообще считаю, что сериалов и фильмов с социальным подтекстом, должно быть больше. У нас животрепещущие темы «на злобу дня» на поверхности лежат, а снимается всё какое-то «мыло», которое, конечно, есть везде. Но проектов, где поднимаются острые, волнующие смелые темы и где зритель может найти для себя хоть какие-то ответы, очень немного. Разнообразия российскому контенту не хватает. Очень часто говорят, что «дело в зрителе», но я с этим категорически не согласна. По-моему, аудитория, по крайней мере большая ее часть, ушла в интернет, все смотрят те же американские шоу и никто даже не знает, что происходит у нас, потому что не смотрит "телек". Так почему же не дать им такой же российский контент? Я, например, недавно посмотрела российский сериал «Шторм», и мне он очень понравился. Там как раз затронуты социальные проблемы – коррупция, взяточничество, – и сделан он очень хорошо, грамотно, там есть почва для размышлений, а не просто для тупого развлечения, когда включаешь телевизор как фон для ужина. Вернее даже для приготовления ужина.
В российской телеиндустрии вы прошли большой путь – буквально с начала ее развития в новейшее время, когда выходил сериал «Кто в доме хозяин?». Как-то внутри, как вам кажется, стало меняться отношение к контенту у самих производителей?
Мне кажется, с возникновением интернет-платформ у многих появились новые ресурсы и возможности для производства и воплощения свежих решений, особенно это касается, конечно, сценаристов и как раз авторов идей различных сериалов. Если раньше всё снималось исключительно для телевизора, где, мы знаем, работают люди с таким немного консервативным подходом, то сейчас есть путь в интернет, за счет чего появилось больше как еще молодых, начинающих авторов, так и тех, кому раньше именно для телика писать было просто не интересно. Конечно, меняется и отношение продюсеров к своим проектам, появляется конкуренция, борьба за зрителя, что очень хорошо и для развития и разнообразия сюжетов, и для актерских возможностей.
Тем не менее есть ощущение некого однообразия актерских образов, особенно женских.
У нас почему-то, правда, очень мало для женщин ролей. Я знаю, что даже для каналов очень много приносят заявок, где главный герой-мужчина, но это уже вчерашний день! Если взять те же самые Netflix, HBO, Apple – у них очень много главных героинь, и это не просто какие-то домохозяйки, которым нужно отвести детей в школу, это именно что очень самостоятельные и самодостаточные персонажи, порой провокационные, как, например, в недавней «Миссис Флетчер» – посмотрите, насколько грамотно написан и исполнен этот сериал, как он продуман до запятой. Но нам, конечно, еще очень далеко до иностранного рынка. Взять даже Швецию, у них очень много отличных сериалов, хотя это очень маленькая страна по сравнению с нами.
фото: видеосервис START
А почему так? Проблема в идеях и бюджетах или есть в этом какой-то русский консервативный дух, привыкший, что всё решает мужчина.
Думаю, что это проблема бюджетов и исполнения. Есть такое понятие «кинофонды», вы, наверное, знаете, они спонсируют производство кино и сериалов. У нас такой фонд один, а в маленькой Финляндии их 10-11, точно не помню. Почему у нас один кинофонд на всю страну? Это не знаю у кого спросить. Но проблема, думаю, именно в этом, а про русский дух, как вы сказали, это всё чушь, и что зритель не готов – тоже чушь. В ГИТИСе, где я училась, нам говорили, что зрителя нужно образовывать, он должен тянуться к нам, а не мы – идти на поводу. Высокопарно, конечно, но я считаю, что так и должно быть.
В сериале «257 причин, чтобы жить» вы играете такую самодостаточную, но одинокую женщину, которая находит партнера, так скажем, в связи с определенными обстоятельствами.
Партнер там постольку-поскольку, но не будем раскрывать всю интригу. Мне кажется, что счастливые и всем довольные люди никому не интересны. Вернее – они интересны только в Инстаграме, но не в кино, даже в комедиях герои всё время решают какие-то проблемы. Мы же все живые люди, и всегда есть конфликт, это закон драматургии, иначе можно просто выключать фильм или сериал. Отношения между людьми, внутренние конфликты, поиск путей их разрешения – всегда самое интересное и для актеров, и затем для зрителей. Есть такой плохой, но пример «Дом-2», сколько уже лет идет это шоу, но его продолжают смотреть именно потому, что участники там все время существуют в каком-то конфликте.
Конфликт, на ваш взгляд, сложнее передать в драме, комедии или драмеди, каким является «257 причин»?
Я бы не сказала, что где-то легко, а где-то – нет. Всегда идет работа, легко не бывает. Часто говорят, что комедия – легкий жанр, но я, как человек, проработавший в ситкоме, могу сказать, что очень непросто заставить людей смеяться. На мой взгляд, да и не только на мой, их легче заставить плакать, что очень легко удается Голливуду, особенно когда они музычку соответствующую пускают.
В сериале «257 причин, чтобы жить» главная героиня после болезни проверяет людей вокруг и все они ведутся на это, показывая себя с не самых лучших сторон. И только ваша героиня – единственная, пожалуй, которая так же становится заложником ситуации.
Да, действительно, у меня получается несколько иная история, чем у всех остальных персонажей, но вот авторам захотелось создать именно такую арку моей героини. Не знаю почему, но это интересно.
фото: видеосервис START
А насколько в реальной жизни такая ситуация, когда врач начинает встречаться с молодым человеком пациентки с онкологией, возможна? И вообще стоит ли смотреть кино или сериал с точки зрения того, может такое случиться в жизни или нет?
Знаете, в жизни бывают такие сюжеты, которых даже в кино не придумаешь. В кино важна драматургия – нужно всё оправдать, мотивировать героя, нельзя написать «просто так», к этому должен подойти сюжет, предлагаемые обстоятельства, всё должно как-то совпасть, и в этом сложность хороших сценариев. Возьмите даже «Железного человека» – вроде бы, бред полный, но так всё там четко прописано, мотивировано, развивается на протяжении всей франшизы. Они, конечно, мастера, у них огромная индустрия именно сценарная. Я читала как раз недавно книгу о шоураннерах. У нас даже аналог не найти этой профессии, креативный продюсер – всё же немного не то. Там проводятся исследования, опросы, что интересует зрителей, почему, они никогда не опираются на собственную вкусовщину, это вообще другой мир.
Как вам работалось с Полиной Максимовой, молодой актрисой, которая в этом сериале показала себя совершенно с новой, неожиданной стороны.
Мы не были знакомы. Я, когда пришла сниматься, то даже очень удивилась: как и многие, я знала только сериал «Деффчонки». Полина оказалась совершенно другой – она работяга и большая молодец, у нее очень много было разных придумок. Это к тому что нельзя судить об актере по одному известному сериалу и думать, что он ничего больше не может. Нет, это огромный диапазон! Мы с Полиной подружились, не было никакого ощущения, что она молодая начинающая актриса. А ее смелость – она же побрилась налысо – говорит о сильном характере, дерзком, и это такой поступок, я считаю.
А вы ради роли готовы на такие поступки?
Мне не пойдет. На самом деле это очень зависит от роли. Когда тебе очень интересно и ты знаешь, что хочешь этого, то не думаешь о сложностях, премиях, лаврах, а думаешь о процессе, команде, в тебе возникает актерский азарт. Так что если бы была роль, за которую я готова бороться, то да, конечно.
фото: видеосервис START
В мечтах она у вас есть?
Мне очень сложно говорить о себе самой, потому что порой со стороны я выгляжу немного иначе и представляюсь в других ролях, нежели как я себя вижу изнутри. Интересно попробовать всё. Я бы не хотела ставить какие-то рамки – жуткая драма, трагедия или наоборот комедия. Как актриса, мне кажется, я могу всё! В свое время мне очень нравился «Карточный домик» и моя любимая Робин Райт в нем – с абсолютно спокойным лицом, психофизикой, но при этом ты понимаешь, какая внутренняя работа была проведена. Так что одно время мне хотелось сыграть такую роль, что-то еще посмотрю – другое. Актерская натура такая. Я всё еще ищу для себя материал. Самой писать? Вот думаю пойти учиться.
Кстати, всё больше актеров уходят в смежные профессии – сценарное дело, режиссура.
Я подумываю о продюсировании. Для сценарного дела надо иметь талант, но на уровне заявки и актер может это сделать. Но вот сделать заявку, ее проработать, найти авторов, команду – это как раз продюсерская история, хотя многие думают, что эта работе сводится исключительно к деньгам. У меня муж продюсирует, он учился в Швейцарии, мы вместе некоторые вещи прорабатываем, я учусь у него, поэтому знаю немного эту кухню изнутри, что мне очень интересно. Как раз возвращаясь к вопросу о том, что у нас мало женских ролей, вот мне интересно как раз продвигать эту тему, развивать истории, где женщины играют не просто красавиц или каких-то исторических персонажей, а где они предстают такими обычными женщинами.
Как вы думаете, почему стоит посмотреть сериал «257 причин, чтобы жить»?
Ну хотя бы из-за названия, чтобы узнать, что это за причины, хотя это, конечно, ирония. Наш сериал – очень смелое решение, необычный подход к такой сложной проблеме как болезнь, онкология. Для многих он откроет какие-то завесы, которые у них есть и которых они боятся. И это касается не только болезни. Вообще он о том, как найти выход из любой проблемы, даже из той, где, казалось бы, выхода нет. Поверьте, он есть всегда!
сериалов и фильмов с социальным подтекстом, должно быть больше
российскому контенту не хватает разнообразия .
главный герой-мужчина - вчерашний день
счастливые и всем довольные люди в кино не интересны
легче заставить людей плакать, чем смеяться