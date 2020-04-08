Как работает художественный департамент: Взгляд изнутри

Что такое художественная постановка и как работает артдепартамент?
А.Г.: Любой проект, будь то художественный полнометражный фильм или короткий метр, телевизионная реклама или музыкальное видео, телевизионный сериал или телепередача, церемония награждения или театральный спектакль, музыкальное видео или многое еще неупомянутое, но являющееся визуальным действием, требует концептуального решения изображения. За это и отвечает в первую очередь коллектив художников, количество которых может достигать полусотни, возглавляемый главным художником проекта.
За что отвечает главный художник, а за что остальные?
А.Г.: Концепция – это решение всего изобразительного ряда. Она включает пространство кадра, в которое помещены образы, то есть костюм и грим. За разработку концепции и отвечает главный художник. А за решение комплекса декораций отвечает художник-постановщик, кстати их может быть и несколько. За костюмы, соответственно, отвечает художник по костюмам, за грим, конечно же, художник по гриму, за эффекты создаваемые на постпродакшене ответственен CG-художник, за наполнение кадра предметами – художник по реквизиту, за различные эффекты в кадре – SFX-художник, за создание сториборда – художник раскадровщик.
А вот всем этим коллективом дирижирует главный художник, в иностранном табеле о рангах он называется «production designer». Этот человек не управляет и ни в коем случае не дает конкретные указания всем, а осуществляет художественное руководство по реализации той самой концепции изобразительного решения, которую он же в самом начале и предложил, сообразуясь с драматургией произведения. Необходимо соответствие драматургии сценарию, брифу, пьесе, либретто, ведь как я много раз говорил, главная задача художника проекта – перенос драматургического замысла на экран кинотеатра, телеэкран или сцену.
Как работает художник по костюму?
С.С.: Задача художника кино создать на экране мир, в который режиссер поселит своих героев. Это может быть приукрашенный мир или наоборот нарочито будничный, но это всегда вымысел. Вековые стены замка, как правило – фанера и штукатурка, даже в современных квартирах переклеивают обои и завозят другую мебель, создавая свой мир, свою вымышленную реальность. Те же функции выполняет и художник по костюмам. Современная картина, рассказывающая о наших днях: приходит актриса и вместе с художником по костюму начинает примерять на себя другой образ – того персонажа, которого она готовится сыграть. Затем к работе подключается художник-гример, и вот – в кадре абсолютно другой человек, готовый жить и существовать в этой вымышленной реальности, которую задумали и воплотили в жизнь все члены съемочной группы.
фото: Сергей Стручев / Пресс-служба МШК
А в чем заключается работа художника по гриму?
М.М.: В обязанности художника по гриму входит: создание и воплощение в гриме уникальных образов героев. Исходя из задач, поставленных режиссёром и определенных сценарием. Но на этом наша работа не заканчивается! Очень важно следить за монтажностью создаваемых вариантов грима, уметь составлять сметы и отчеты, находить нужных подрядчиков и уметь принимать быстрые профессиональные решения. И самое главное – нужно любить то, чем занимаешься.
Расскажите об этапах работы главного художника.
А.Г.: После нахождения концепции и краткого изложения ее в письменном виде, я это называю синопсисом художественного решения, появляется пять-шесть строк или страничка. После обсуждения этого пути с режиссером и продюсером, художник приступает к поиску изобразительного материала, референсов, иллюстраций и фотографий, позволяющих раскрыть его концептуальный замысел. Я делю референсы на два типа: это атмосферные, передающие «аромат» произведения, и «материальные», повествующие о материальной среде – времени, эпохе, образам, костюму, гриму и прочее. Весь этот материал ложится в основу дальнейших разработок, «кроков» и зарисовок, изобразительных поисков участников артдепартамента. Затем из всех этих рисуночков и зарисовок создается изобразительная экспликация (не путать с раскадровкой, которая возникает значительно позже).
Изобразительная экспликация – это последовательное повествование всего проекта в рисунках. Он прорисовывается в полусотне или сотне картиночек в самой различной манере, скорее в смешанной технике. Здесь важно внятно показать, что будет в кадре, какие важные сцены, какая цветовая палитра кадров, соответствующая все той же драматургии, ракурсы и манера съемки, и прочее. Все это в хронологической последовательности, но без какого-либо хронометража кадров. Эта экспликация, как правило, украшает киносъемочный офис артдепартамента. Именно из этой экспликации вырастают затем эскизы декораций у художника-постановщика, выбор мест натуры у локейшен-скаутов и образы у художников по костюму и художников по гриму. Художественная экспликация – общий вектор, помогающий всем художникам понять главную изобразительную идею.
Следующий пункт — это создание лимита затрат. Определяемый лимит соответствует концепции, и хороший художник может достаточно точно определить порядок расходов на реализацию его же идеи. Это очень важно для продюсера, так как именно на этом этапе можно скорректировать затраты и сделать это без значительного ущерба изображению. Лимит затрат на реализацию художественного решения представляется продюсером заказчику, и после утверждения как концепции, так и лимита, это становится документом, которому уже надо следовать беспрекословно.
фото: Мария Морзунова / Пресс-служба МШК
А в какой момент создается артдепартамент?
А.Г.: Он создается еще на стадии подготовки концепции. Собирается коллектив художников. Каждый по своей специализации составляет свой бюджет, который укладывается в общий бюджет затрат артдепартамента.
Как работа художника меняется на разных этапах производства?
А.Г.: Обычно разработка концепции главным художником начинается еще во время разработки проекта, это позволяет, как я уже отметил, оптимизировать соответствие идеи финансовым затратам. На следующем этапе, предпродакшене, уже начинается полноценная разработка проекта и проектной документации, окончательно формируется артдепартамент, создаются эскизы, архитектурные разработки, в скетчапе проектируется декорация и объекты для строительства в павильоне и на натуре, выбираются подходящие места для съемок, производится экспертная оценка локаций и экспедиционный выезд с определением мест строительства додекорировок и декораций на натуре, определяется логистика возведения тех или иных объектов для съемок. Определяется студия и павильоны и их количество и площадь. Выбирается наиболее оптимальная страна, да-да, это так. Нужно понять, где технологические возможности соответствуют реализации художественной идеи.
Параллельно с этим происходит подбор мебели и реквизита, разработка и пошив костюмов, загрузка костюмерных цехов и заказ материалов для художников по гриму. На основе созданных эскизов возникает понимание объема постановки и постпродакшена, взаимодействие художника-постановщика и художника CG. На этапе препродакшена, он может длиться на картине от двух до шести месяцев, заканчиваются все работы по подготовке к съемочному периоду.
Главный художник вместе с режиссером-постановщиком и оператором проекта детально продумывают сцены съемок и мизансценирование. На этом этапе подключается художник-раскадровщик, который на основе эскизов и концепции главного художника, планировок, режиссерского видения мизансцен и операторского светового и технического решения рисует раскадровку. Она нужна для наиболее значимых сцен, но иногда делается и ко всему фильму. В раскадровке, в отличие от экспликации, в хронологической последовательности и с проставленным хронометражом указаны все кадры. Еще главный художник принимает участие в различных технических моментах. В период препродакшена, обычно через определенные временные промежутки, назначается координационная встреча глав департаментов коллектива художников, на которой производится сверка разработок. На этой встрече обязательно присутствует представитель исполнительного продюсера и административного звена, продакшн-менеджер.
Вслед за препродакшеном наступает период непосредственно съемок фильма, и тут основная задача коллектива художников – это способствование беспрерывному и запланированному съемочному процессу. Контроль за съемкой осуществляется через монитор на площадке и наблюдение за соответствием концепции. Персонал, находящийся у монитора на площадке, а это может быть как главный художник, так и артдиректор или ответственный за контроль художник, следит за ходом съемочного процесса и руководит установкой кадра через находящихся на площадке ассистентов и постановщиков. В хорошо разработанном проекте во время съемок неожиданностей не возникает, хотя все предусмотреть невозможно, и возникающие на площадке проблемы нужно уметь решать тут же, это еще одна особенность работы артдепартамента.
фото: Аддис Гаджиев / Пресс-служба МШК
Чем еще занимается главный художник? Как строится взаимоотношение в команде артдепартамента?
А.Г.: Первым помощником главного художника является арт-директор, «злой боцман», руководящий всем артдепартаментом и осуществляющий непосредственный контроль за ведением работ в коллективе художников. Он знает все проблемы всех отделов художественного департамента каждый день и по мере возможностей решает их, обязательно посвящая в них главного художника. Артдиректор находится в тесном взаимодействии с дирекцией проекта и со вторым режиссером.
Вообще артдепартамент помимо глав департаментов включает еще и их многочисленные команды, в каждой из которых от пяти до десяти человек по различным позициям и специальностям, асисстенты и помощники.
Так работают на всех площадках или вы описываете какой-то конкретный подход?
А.Г.: Описываемая мной система – это система американского, голливудского фильмопроизводства. Я всегда придерживаюсь этой системы устройства артдепартамента, где множество самостоятельных специалистов и художников, но художественное руководство одно в лице production designer, то бишь главного художника. Она показывает себя наиболее продуктивно, хотя есть еще более авторская европейская система, где роль и значение главного художника проекта не столь велика, и его может вообще не быть. Есть еще и отечественная система, нечто среднее между описанными выше двумя, у нас же все своё.
Просто централизованная система устройства артдепартамента позволяет наиболее продуктивно, в кратчайшие сроки и в оптимальный финансовый лимит реализовать любой проект. Проверено.