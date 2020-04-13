Михаил Галустян: «Чтобы удивить – нужно нарушить границу!»

13 апреля на канале СТС стартует научно-развлекательный скетчком «Миша портит всё» с Михаилом Галустяном в главной роли. Создатели российской адаптации популярного британского шоу «Адам портит всё» с Адамом Коновером расскажут о самых стойких заблуждениях и мифах, которые живут в массовом сознании, и при помощи обаятельного ведущего и звёздных гостей постараются восстановить справедливость. Накануне премьеры мы поговорили с Михаилом Галустяном и обсудили работу с Николаем Валуевыем, продажу Аляски, Ольгу Бузову, творчество на карантине и узнали, куда идет современный юмор и зачем нести научпоп в массы.
Цель вашего нового шоу – разрушение мифов. Почему нам сегодня нужно этим заниматься?
Это не только сегодня, а так должно быть всегда. Пытливый ум человека стремится к тому, чтобы узнать «как все работает на самом деле». Рано или поздно одни теории опровергаются и появляются новые. Раньше люди думали, что Земля – плоская, или что руки перед едой или медицинской операцией мыть совсем не обязательно…
Почему так происходит, что какие-то вещи, которые не являются правдой в научном смысле, остаются в народной памяти и передаются из поколения в поколение?
Вот об этом и рассказывается в нашем шоу. Зачастую это мнение навязано кем-то в корыстных целях – маркетологами, сотрудниками транснациональных корпораций, общественными организациями, сектами и так далее. Они влияют на поведение людей, превращая их в преданных потребителей. Нужно всегда задаваться вопросом: «А кому это выгодно?»
Получается, что «Миша портит всё» – своего рода детектив?
Наша задача – образовательно-развлекательная. Мы подвергаем сомнению расхожие мнения или высказывания и стараемся докопаться до истины. Допустим, многие думают, что это Екатерина II продала Аляску Америке, хотя, на самом деле, это случилось при Александре II. Или большинству кажется, что если магазин со скидкой продает какой-то товар, то это действительно дешевле, а на самом деле, перед распродажей просто повысили цены. И так до бесконечности.
Знакомы ли вы с оригинальным «Адам портит все»? Чем российская версия будет отличаться?
Да, конечно, я посмотрел оригинал, но честно скажу, что мне не очень понравилось. Я считаю, что в нашем шоу больше динамики и юмора. И, конечно же, харизматичный ведущий, то есть я! А это залог успеха (смеется).
фото: Пресс-служба СТС
Адам Коновер почти всегда использует один образ – знайки в очках, а вы, в свою очередь, примеряете несколько десятков разнообразных ролей. Почему было принято такое решение? И какие образы вас поразили больше всего?
Я очень люблю перевоплощаться, и мне очень хотелось, чтобы эта история была как можно ярче, разнообразнее, и мой актерский вклад был весомее. Такой формат позволяет рассматривать ситуации с разных углов и задавать вопросы не с позиции стороннего наблюдателя, а действовать изнутри. За счет этого ответы получаются иногда просто парадоксальными и, прежде всего, очень смешными. Есть несколько серий, которые у меня вызвали такой приступ хохота, которого у меня очень давно не было. Но дело не только в юморе, для меня очень важна та начинка, которая содержится внутри шуток и балагурства. Мы – научпоп для семейной аудитории и несём полезную информацию в массы.
В передаче будет большое количество звёздных гостей. Работа с кем из них вас больше всего вдохновила?
Мне очень понравилось работать с Николаем Валуевым. Он развенчивал миф о том, что все боксёры – не очень умные. Для большего эффекта мы снимали на ринге. Как мне кажется, вышло весьма занимательно. Еще порадовала работа с Эвелиной Бледанс. Но выделить кого-то очень сложно, потому что наш проект – это командная история, и мы просто паззлы, из которых складывается большая мозаика.
А что такое ум по-вашему? В чём он измеряется? Это уровень IQ?
На этот вопрос сложно ответить с ходу. Но, как мне кажется, тут нужно говорить об эмоциональном интеллекте, о том, как человек взаимодействует с другими, как реагирует на изменения ситуации и условий. Если ты подкован в этом, то справишься с любой проблемой.
В одном из недавних интервью вы сказали, что самым сложным для вас был образ Джокера. А как Джокер вообще связан с этой историей?
Это интеграции образов в сериал: мы разрушаем четвертую стену, и я обращаюсь напрямую к телезрителям, а потом возвращаюсь внутрь сцены. А дальше мы делаем небольшой скетч с использованием этого персонажа. Своего рода «вижуал стэндап» на тему, где мы разгоняем идею и показываем «как бы это могло быть».
На съемках «Миша портит всё» случился актёрских дебют вашей жены. Каково работать семейным подрядом?
Слава богу, у моей жены Виктории уже был актёрский опыт в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы», поэтому она камеры не боится. Но это не потому, что я где-то там нашёл роль для Вики, а потому что в этом шоу я играю самого себя, и по сценарию ко мне должна была прийти жена. Никакая актриса не могла бы сыграть мою жену, ведь это была бы неправда. Поэтому роль абсолютно уместная и заслуженная!
На днях вышел клип Ольги Бузовой с вашим участием – «Давай останемся дома». Что вас сподвигло принять в нем участие?
Меня сподвигла Ольга Бузова! Она позвонила мне и попросила прислать видео какое-нибудь о том, что мы делаем дома во время карантина. Я играл с Викой в PlayStation – вот мы и прислали.
В какие игры играете?
В FIFA и UFC – прекрасно убивают время.
Влияет ли карантин на творчество? Удается ли заняться проектами, которые откладывались в долгий ящик?
Да, наконец-то появилось время! Я уже начал писать полнометражный фильм. Сейчас как раз думаю о дрим-касте. Это будет комедийный боевик в стиле «Солдатов неудачи». Сочетание качественного юмора и экшена – это то, что сейчас нужно.
фото: Пресс-служба СТС
Как изменилось представление о юморе за последнее время? Повлияло ли появление диджитала на его формы?
Поменялся не сам юмор, а форма его подачи. Ушли анекдоты, скетчи даже ушли, а пришли мемы, видео, вайны, короткие ролики. Где-то юмор стал откровеннее, поскольку, чтобы удивить – нужно нарушить границу. Но, в любом случае, шутят всегда над одним и тем же.
Вы могли бы отметить кого-то из тех молодых ребят, кто работает в жанре?
Практически все молодое поколение юмористов сейчас сияет, как звёздочки. Они создают свой контент, кто-то лучше, кто-то хуже, но «свежее дыхание» я чувствую. Если говорить конкретно, то мне нравятся ребята из «Что было дальше?». Хотя это, конечно, такой чисто дворовый юмор, междусобойчик. Но это прикольно, мы с пацанами на районе всегда также ржали друг над другом, подкалывали, троллили, как сейчас принято говорить. Конечно, Ваня Ургант, у него свой стиль и широчайшая юмористическая эрудиция.
Я разный юмор воспринимаю. Есть у Саши Гудкова хороший юмор, у других ребят хорошие работы. Это не всегда стабильно смешно, но есть вещи, которые действительно стоит отметить.
Недавно вышел мультфильм «Тролли», где вы озвучили одного из героев. Что такое для актёра озвучание анимационного персонажа? В чём сложности и прелести этой работы?
Сложность работы в том, что нужно попасть в lipsync, то есть смыкание губ персонажа. Это если говорить о технической стороне вопроса, а актёрски нужно прожить эту роль. Я отношусь к этому уже с полупрофессиональной точки зрения, потому что у меня за плечами есть несколько озвученных персонажей, например, панда По. Но в этом и прелесть, поскольку ты даришь жизнь, а вернее свой голос герою картины, и у него появляется своя характерная черта, манера общения. В этом смысле, конечно, это очень приятно.