ревью

Интервью Михаил Галустян: «Чтобы удивить – нужно нарушить границу!» О Валуеве, Бузовой, продаже Аляски и скетчкоме «Миша портит все»

Новости кино Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса Ему было 87 лет.

Новости театра Рената Литвинова поставит в Театре на Малой Бронной спектакль с Софьей Эрнст Премьера «Посмертных ранений», посвящённых актёрам, намечена на осень 2020 года.

Новости кино Феде Альварес поставит актуальный зомби-триллер Над сценарием «16 штатов» с прошлого года корпели Гленн Фикарра и Джон Рекуа.

Новости кино Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов Смотр пройдёт с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде.

Ролики фильмов «Рассказы из Петли» Жители небольшого городка получают доступ к вещам и событиям, о которых они раньше слышали разве что в фантастике.

Лайфстайл Руперт Гринт впервые станет отцом 31-летнего актера и его возлюбленную ждет пополнение

Главная тема Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет К юбилею знаковой народной комедии