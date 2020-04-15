Анатолий Белый: «В основе всегда должен быть образ!»

15 апреля при поддержке компании по фестивальному продвижению фильмов CinePromo на YouTube-канале Кино-Театр.Ру состоялась премьера короткометражного фильма «Джойс» Полины и Софии Набока на стихи Бориса Рыжего, созданного в рамках проекта «Кинопоэзия». Мы связались с автором и продюсером «Кинопоэзии», заслуженным артистом Российской Федерации Анатолием Белым, и поговорили о тонкостях поэтического кино, волшебном пинке извне, интуиции, «Колл-центре», энергии дебютантов и о том, как сделать так, чтобы актер не просто читал стишки на камеру.
фото: Анатолий Белый // Из личного архива
Как появилась идея проекта «Кинопоэзия»? Из каких потребностей он вырос?
Все началось еще в детстве. Мама сумела привить нам с сестрой любовь к стихам. Не могу сказать, что я заядлый стихоман и всю жизнь этим занимался, но поэтически формы всегда были где-то рядом. На первом курсе театрального института преподаватель по сценической речи как-то мне сказал: «Толь, запомни, что это – твоё, и, если в какой-то момент у тебя будет что-то не так, знай, это – твой хлеб». Я хотел сделать программу, но, как обычно, руки не доходили, поэтому просто учил для себя стихи поэтов, которые отзываются во мне. В 2015 году ко мне обратились с канала «Культура» и позвали в программу «Послушайте!», где актеры читают стихи. Я понял, что это волшебный пинок извне, и сделал программу по трём своим любимым поэтам – Мандельштаму, Пастернаку и Бродскому. И это был настоящий кайф, наконец-то у меня появилась поэтическая история, от которой я получаю удовольствие. Потом я сделал спектакль «Триптих», где соединил стихи с живой музыкой и видеоартом. Вместе со мной на сцене был гитарист Даниил Калашник из Петербурга. После этого я понял, что хочу сделать нечто большее.
Эксперименты с соединением поэзии и ее визуального воплощения проводил еще Гийом Аполлинер, достаточно вспомнить его каллиграммы. А кого вы рассматриваете в качестве идеологического предшественника?
Корни можно искать и у Аполлинера, как вы предложили, и во французских киноколлажах 40-50-х, и еще в сотне мест. Это естественно, у творческого человека при прочтении того или иного стихотворения возникают образы, которые ему сразу же хочется воплотить. Но жанр существовал отрывочно, а мне хотелось, чтобы он постоянно присутствовал в пространстве современного искусства. Самым мощным толчком для меня стал фильм Андрея Хржановского «Я к вам лечу воспоминаньем» 1977 года про Пушкина. Это трилогия, где у него в кадре было всё: и документальный фильм, и рисованная анимация, и видеоряд, закадровые голоса, на минуточку, Юрского и Смоктуновского. Когда я это посмотрел, я понял, что это отдельный жанр, который должен быть всегда рядом с нами, также, как и любой другой. Но тут нужно понимать, что в основе всегда должен быть образ, те ассоциации, идеи, которые возникают в голове у режиссера, иначе будет получаться, что актер просто читает стишок на камеру.
И кино, и поэзия – искусство образное. Как сделать так, чтобы они существовали равноценно, и при этом не получилось «масло масляное»? И не кажется ли вам, что это довольно сложная задача, особенно для начинающих режиссеров?
Вы правы, такая опасность есть, но создать методичку «Как снимать кинопоэзию?» – невозможно. И я не буду на себя брать роль гуру в этом вопросе. Каждый раз мы с режиссером двигаемся наощупь, пытаясь избежать нарочитой иллюстративности, которая для кинопоэзии губительна. Это очень сложный, неизведанный жанр, который требует тонкого и вдумчивого подхода, нестандартных решений. И тут как раз начинающие авторы могут проявить себя в полной мере, потому что у них еще нет наработанного пула шаблонов и решений, и именно они могут сделать какое-то открытие. На сегодняшний день мы сняли более сорока поэтических мини-фильмов, какие-то лучше, какие-то менее удачные, но за каждым из них стоит уникальный режиссерский взгляд, что и делает эту работу ценной.
фото: Кадр из фильма «Джойс»
Насколько нам известно, вы предлагали этот проект в качестве материалов по литературе для Министерства образования?
Да, у меня были очень толстые розовые очки, я думал, что им это очень нужно. Я делал открытые уроки в школах и надеялся, что мы можем в каком-то виде существовать в рамках школьной программы. Но некоторые учителя довольно критически высказывались, что мы навязываем своё видение того или иного стихотворения зрителям. Я с этим в корне не согласен, потому что навязывание – это когда тебе рекламу по телевизору повторяют через каждые пять минут, а у нас – предложение. Вы видите по-другому – прекрасно! Значит, заработало ваше собственное воображение, что, в принципе, тоже является одной из наших задач – разбудить.
Если вернуться к предыдущему вопросу, то я столкнулся с тем, что именитые режиссёры, которым я предлагал, не брались за «Кинопоэзию» потому, что у них уже есть репутация и имя, а также большая ответственность перед собой и перед зрителями, и я это прекрасно понимаю. А молодые ребята рвутся в бой, и иной раз высекаются очень крутые и интересные вещи. Например, у нас есть фильм, который снял Иван Оганесов на стихотворение Марины Цветаевой «Але», посвящённое её дочери. У нас оператором был Михаил Кричман, в кадре – Маша Миронова, и фестивальная судьба сложилась так, что фильм доехал до Лос-Анджелеса, участвовал в международном фестивале поэтического фильма «Film and Video Poetry Symposium», где дошел до финала.
В этой системе координат вы – продюсер, идеолог, автор? Вы как-то вмешиваетесь в процесс, или ваша задача просто соединить произведение А и автора Б?
Если просто соединять, то мне было бы скучно. Я нахожу интерес в сотворчестве с режиссёром. У нас звено «сценарист» отсутствует, поэтому у нас режиссёр = сценарист. Иногда мне удается достать деньги, но в основном я занимаюсь творческими вопросами. Для каждого отдельного фильма я подключаю профессионального продюсера, который ведет техническую сторону процесса. Я думаю, что меня можно назвать идеологом и автором проекта. На стадии написания сценария я высказываю свою точку зрения, режиссёр иногда не соглашается, естественно, спорим, из этого рождается то, что рождается.
Как происходит отбор авторов? В сборнике «Кинопоэзия» 2016 года многообещающие имена: Аксинья Гог, Володя Бек, [b]Антон Сазонов, Антон Коломиец. Может ли человек с улицы просто прислать вам заявку и стать одним из них?[/b]
Наш первый сборник 2016 года начался с того, что моя жена соединила нас с женой Миши Козырева, режиссером-документалистом Настей Поповой. Она помогла выйти на фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Я встретился с директором фонда, и мы ударили по рукам. Проект родился шестого июня, как раз в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Что касается поиска авторов, то это происходит интуитивно. С Ваней Оганесовым мы встретились на его короткометражке, он пригласил меня как актёра, поработали и задружились, и когда пришла пора «Кинопоэзии», у меня в голове щёлкнуло: «Ваня, мне кажется у него получится!». Дальше Ваня говорит: «Слушай, а еще есть Аксинья». Ты смотришь что делает человек, как он чувствует, пишет сценарий. Тот же Володя Бек, его посоветовал кто-то из знакомых, и потом бах, от него приходит сценарий, и сразу понятно – это наш автор. А дальше, как снежный ком. Конечно, уже есть ряд, назовём их модным словом, резидентов «Кинопоэзии», режиссёров, в которых я уверен, которые уже с нами работали, и про которых знаю, что это проверенные в боях товарищи. Что касается новых, то всё начинается со сценария. У нас есть открытая почта «Кинопоэзии», на неё можно прислать письмо со сценарной заявкой, и дальше, отталкиваясь от того, что человек написал, я примерно понимаю, туда это или не туда.
фото: Кадр из фильма «Джойс»
Есть ли у проекта коммерческий потенциал?
Это просветительский, образовательный проект, который на сегодняшний день себя не окупает. У нас нет генерального партнёра, который сказал бы: «О, ребята, вы классные, давайте делать это вместе от и до». Поэтому каждый раз для нового фильма работа по фандрайзингу начинается заново. Большое достижение у «Кинопоэзии» было, когда в прошлом году мы вышли в прокат. Это случилось благодаря «Кинотавру», где мы провели презентацию «Кинопоэзии». Вместе с Объединенной сетью кинотеатров («Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко») мы придумали выпустить четыре тематических альманаха – один по Золотому веку, два по Серебряному и ещё один по современной поэзии. Альманахи показывали в двадцати двух городах по выходным. Но монетизации не произошло, если говорить про экономическую сторону, то это по нулям.
Как возникла идея фильма «Джойс» режиссеров-дебютантов Софии и Полины Набока на стихи Бориса Рыжего?
София и Полина – замечательные фотографы, с которыми меня познакомила моя, на тот момент, двадцатилетняя дочь. Мы сделали с ними фотосессию и после этого я им предложил: «Девчонки, у вас такая классная поэтическая картинка в фотографиях, не хотите ли себя попробовать вот в таком жанре?» Они написали сценарий, и это был тот случай, когда я прочитал его и сразу сказал – делаем. У нас получилось уложиться в очень скромный бюджет, практически все своими силами. Большое спасибо Марьяне Спивак и Жене Шварцу, что согласились принять участие в нашем начинании. Как мне кажется, это тот случай, когда все сошлось: и замысел, и операторская работа, и актеры – все сработало на общую идею. И что особенно приятно, нас отметило международное киносообщество. На сегодня это один из самых успешных фильмов «Кинопоэзии», в активе которого девять фестивалей: от Лас-Вегаса до Благовещенска.
На ТНТ закончился показ сериала «Колл-центр», где вы сыграли одну из ролей. Что вы думаете об этом проекте? Действительно ли он прорывной для нашего телевидения?
У меня в «Колл-центре» пунктирная линия такого спасителя, который появляется в конце, поэтому я могу сказать только то, что работать с Меркуловой и Чуповым – сплошное удовольствие. Это профессионалы высокого класса, тонко чувствующие и знающие своё дело. Когда ты приходишь к ним на площадку, то попадаешь в прекрасную атмосферу банды, которая делает общее дело. Это и составляет суть кино, то, ради чего мы все этим и занимаемся. У меня довольно чистенькая история, за исключением последнего съёмочного дня, когда меня взорвали и засыпали всем, чем только можно. Но это тоже было прекрасно: ты лежишь под этими обломками, у тебя пыль в ноздрях, кровь из носа и ушей, и ты лежишь и думаешь: «Господи, я – счастливый человек, я занимаюсь любимым делом!». Может быть я много чего не видел, но, как мне кажется, такого действительно ещё не было в нашей телеиндустрии по уровню придумок, неожиданных поворотов, сюжетных ходов, смелости высказывания, остроты, темы. Для меня это абсолютный прорыв. Взять хотя бы Толстоганову в гриме. Это очень круто и смело!
фото: Кадр из сериала "Колл-центр"
До конца года должен выйти большой проект с вашим участием «Мастер». Что под капотом у этой истории, про которую мы только в новостях слышали, что российская команда в очередной раз выиграла ралли «Дакар»?
Это история ребят из команды «КАМАЗ-мастер», про которых мы действительно слышим только в сводках, а тут мы пытаемся копнуть глубже. Это уникальный коллектив, который много лет побеждает во всех международных ралли. Мы попытались разобраться, что ими движет, почему такая команда появилась именно там, на заводе в Набережных Челнах. Я не люблю слово интрига, но думаю, что мы готовим для зрителей настоящий сюрприз.
Сегодня все больше разговоров о коротком формате: веб-сериалы, короткометражки. Как вы думаете, сможет ли он когда-нибудь начать существовать независимо, как творчески, так и финансово?
Короткий метр за последнее время действительно очень вырос, как с точки зрения качества, так и зрительского потенциала. Если раньше это был междусобойчик, и работа кочевала с фестиваля на фестиваль, то сегодня многие из них стали выходить онлайн, на платформах, показывать достойные цифры, и даже приносить какие-то средства. Но впереди еще долгий и полный сложностей путь.