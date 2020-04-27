Салли Поттер: «Мой фильм оценивают неправильно из-за того, что я женщина»

28 апреля в онлайн-прокат выходит новый фильм Салли Поттер «Неизбранные дороги» - трогательная мелодраматическая история об отношениях любящей дочери и отца, страдающего деменцией. Главные роли исполнили Хавьер Бардем и Эль Фаннинг, а премьера картины состоялась в конкурсе 70-го Берлинского фестиваля. Кино-Театр.Ру поговорил с британской постановщицей о ее новой работе, уязвимых людей в реальности и на экране и сочувствии друг другу.
фото: ВВС // Салли Поттер
Насколько личной была для вас история, которую вы показали на большом экране?
Мне кажется, я всегда снимаю про что-то личное, как и большинство, но пока ты работаешь над фильмом, история может превратиться и во что-то другое. Я помогала своему младшему брату, хотя у него была не совсем такая же болезнь, как у героя. Еще у меня был близкий друг, у которого был склероз, и он потерял способность разговаривать. Этот опыт меня многому научил, но важно понимать, что этот фильм - не о том, как я за кем-то ухаживала, хотя такое, конечно, помогает при написании сценария. «Неизбранные дороги» ― это больше история о мужчине, который стал уязвимым, и о его отношениях с дочерью. Плюс основой для структуры фильма стала идея о выборе - о тех дорогах, которыми мы не пошли. Болезнь героя помогает ему исследовать эти параллельные вселенные.
Про фильм пишут, что он для вас стал терапевтическим опытом. Согласны ли вы с этим?
Я часто чувствую, что мой фильм оценивают неправильно из-за того, что я женщина-режиссер. Это ощущение у меня с самого первого фильма, помню, тогда один или два критика писали про него то, за что сегодня можно подать в суд. Думаю, что мой новый фильм будет сложно понять тем, кто не хочет испытывать какие-то неудобные чувства. На тех же, кто чувствам открыт, этот фильм может производить очень сильное впечатление. После показа ко мне подходили зрители и делились своими личными историями. Эти ощущения принадлежат зрителям, не мне. Моя задача ― снимать кино. Если кому-то кажется, что фильм для меня терапевтический, то это не так. Я проходила терапию после смерти брата, и над фильмом работала довольно отсраненно. Снимать кино очень трудно. Использовать такую работу в качестве терапии дорого и неэффективно.
На фильм «Вечеринка», с которым вы приезжали в Берлин в прошлый раз, люди в залах реагировали очень бурно. Стал ли другим опыт с «Неизбранными дорогами»?
Конечно, здорово, когда можно дать людям возможность смеяться, когда можно их развлечь. И мой следующий фильм обязательно будет комедией. Тем не менее, я думаю, что иногда нужно говорить на грустные темы. И людям нужно над ними плакать. Мы должны уметь справляться с сожалением, разочарованием, горем - со всеми этими неудобными чувствами. Я четыре года работала над этим фильмом ― увидеть реакцию зрителей мне очень важно. Но я стараюсь не читать плохих отзывов, до сих пор помню фразы из негативных отзывов, которые писали двадцать лет назад, а из хороших ― не помню.
В фильме есть тема миграции. Хотели ли вы с ее помощью выразить свою позицию?
Конечно. Мы уже видим героев-мигрантов в кино, и, конечно, мы все знаем про действия Трампа, из-за которого большое количество живущих в США латиноамериканцев не чувствуют себя защищенными, и в любой момент могут быть вытолкнуты из страны. Это важный американский контекст. Герой, у которого смазаны границы между реальностью и фантазией, жизнью которая случилась, и той, которая не случилась, сталкивается с физическим препятствием: вот тут стена, а твой дом ― там. Мне показалось, что так будет возможно пояснить тревогу героя ― между прочим, у латиноамериканцев и афроамериканцев деменция встречается гораздо чаще, чем у белых американцев, и это напрямую связано с тем, что они испытывают в жизни гораздо больше стресса.
фото: Хавьер Бардем, Эль Фаннинг, Салли Поттер
«Неизбранные дороги» исследуют сложное сознание главного героя. Как вы работали над тем, чтобы перенести его состояние в фильм?
Я постаралась уложить весь сюжет в 24 часа. Каждая из линий ― в Греции, Мексике, Нью-Йорке ― начинается рано утром и заканчивается вечером, и все они развиваются параллельно. Складывается ощущение, что все идет от начала к концу, но с точки зрения монтажа работать с такой историей очень трудно. Ее также могут интерпретировать как работу памяти, но для меня это было больше как путешествие.
Расскажите, пожалуйста, о работе с актерами. Эль Фаннинг, которая играет одну из главных ролей, очень тепло отзывалась о вашей совместной работе.
Она пришла ко мне на пробы к фильму «Бомба», когда ей было двенадцать, и я подумала, что она ни за что не будет играть. Но она показала такой высокий уровень игры, что я была очень впечатлена, обняла ее и почувствовала себя странно: с одной стороны, я обняла ребенка, с другой - передо мной стояла настоящая актриса, с которой я могла работать на равных. Это ощущение есть у меня до сих пор, хотя Эль уже молодая женщина и профессионал в лучшем смысле этого слова - я очень это ценю. С актерами я строю доверительные отношения, и они имеют возможность задать мне все вопросы про своих персонажей. К тому моменту, когда они встречаются на съемочной площадке, они уже все знают, и им легче работать друг с другом. Мне помогает хореографический бэкграунд. По тому, как люди двигаются, мы можем многое о них понять. Я стараюсь помочь актерам выстроить работу со своим телом и выстраиваю между персонажами отношения в пространстве.
Герой Хавьера Бардема - человек, которому нужно много выражать эмоции, и он находится в ситуации, когда теряет свою независимость. Считаете ли вы таких персонажей важными?
Если изучить статистику по психическим заболеваниям, то мужчины из-за них в два раза чаще кончают с собой, чем женщины. Это большая проблема, в том числе и потому, что у них нет возможности выражать себя. На экране мы видим или образы совсем ужасных персонажей-мужчин, или великолепных героев, а между ними почти совсем никого нет. Для меня важно создать это пространство для человечности, где можно быть собой, даже когда ты становишься уязвимым. Бардему знакома более экспрессивная культура - но она же и более мачистская. Так что для него играть такого персонажа было непросто, хотя он этого и не говорил, я чувствовала это во время работы над фильмом. Я думаю, для этого нужно быть смелым.
Можно ли сказать, что ваш фильм ― о сопереживании?
Сопереживание, эмпатия ― это правильные слова. Эта доброта знакомых и незнакомых людей ― ценность, на которую мы часто не обращаем сегодня внимания. А я могу обратить на это внимание и напомнить, что другим людям можно сопереживать.