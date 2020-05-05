Кирилл Соколов: «Если поеду в Голливуд, то позову сниматься Мэг Райан»

В конце апреля российская черная комедия «Папа, сдохни» Кирилла Соколова вышла на цифровых площадках в США и Великобритании. Зарубежная критика оказалась в восторге от картины, которая год назад с треском провалилась в российском прокате и осталась практически незамеченной. Режиссер рассказал Кино-Театр.Ру, как его кровавое кино приняли здесь и за рубежом, планах на ремейк и новой работе – фильме-погоне «Оторви и выбрось», где Анне Михалковой досталась «крутейшая роль бабушки».
Бонус: В конце интервью Соколов советует 5 длинных фильмов, которые стоит пересмотреть на карантине.
фото: Кирилл Соколов // Кадр из фильма "Папа, сдохни", Inside Promotion
«Папа, сдохни» вовремя обрел вторую жизнь. Это же идеальное кино про карантин.
Что будет, если члены одной семьи, которые не в ладах друг с другом, на долгое время застрянут вместе в одной квартире? Карантин нам, конечно, даже помог. Не факт, что авторы из New York Times, Los Angeles Times и Guardian посмотрели бы русский фильм «Папа, сдохни», если бы был обычный прокат.
Правда, пришлось отменить кинотеатральный прокат в США.
Я мечтал, чтобы фильм показали на Западе в кинотеатрах. Должен был быть прокат в десяти городах Великобритании и двадцати городах США.
А ты сам читаешь кинокритику?
Если кино хорошее, и я хочу в нем лучше разобраться, то да. Но вообще я обожаю автобиографии режиссеров. Мало литературы о том, как снимать кино. Режиссеры обычно очень много внимания уделяют процессу съемок и объяснению каких-то решений. Мне понравились автобиографии Орсона Уэллса, Дэвида Линча, Билли Уайлдера.
За рубежом лучше понимают небольшое жанровое кино, чем в России.
В США, Бразилии и Европе у жанровых фестивалей есть огромное сообщество. Люди действительно любят жанровое кино. Там смогли взрастить аудиторию, которая достаточно серьезно к нему относятся. Забавно, что наш фильм в основном участвовал в хоррор-фестивалях. Видимо, из-за количества крови. В России пока нет такого сообщества – Comic Con начали проводить относительно недавно. Прокатчики не знают, как такое кино продавать.
фото: Кадр из фильма "Папа, сдохни"
То есть зрители есть, но нет грамотного проката?
По сути, да. Мы не поняли, как его продавать правильно. У людей интерес сейчас есть. Больше полумиллиона человек посмотрели на YouTube украденную версию фильма, которая почему-то спокойно там лежит.
А что надо было сделать по-другому?
Надо было точно менять название. Говорят, что трейлер не передает содержание фильма. На мой взгляд, все он передает. Шутки есть? Есть. Кровь есть? Есть. Сейчас я столкнулся с похожей проблемой на новом фильме. Снова однозначно жанр определить сложно, это тоже будет комедия с элементами драмы и экшена. Посмотрим, сможем ли мы ее грамотно распиарить и продать.
Тебя удивляла какая-то реакция на фильм у иностранцев?
Юмор очень сложно переводить, потому что он завязан на культуре и ментальности. Но как раз в «Папа, сдохни» много не текстового, а контекстного юмора. Когда сама ситуация становится смешной, потому что события разворачиваются определенным образом. Смешно из-за контраста или физического юмора. В Бразилии, Италии и Техасе люди реагировали в одних и тех же местах. Это очень сильно, конечно, радует, потому что понимаешь, что попал очень точно. Сцена, где Кузнецов лезет языком в слив ванной, работает одинаково на людей во всех странах.
фото: Кадр из фильма "Папа, сдохни"
Тем не менее в «Папа, сдохни» есть и чисто российский контекст – про ментов и панельки.
Конечно. Правда я не хочу никому ни в коем случае рассказывать, про что мы сняли кино. Оно должно жить своей жизнью, и любые уровни восприятия верны.
У нас «Папа, сдохни» собрал всего лишь 2,6 млн рублей. Фильм способен окупиться за счет этого успеха за рубежом?
В долгосрочной перспективе — да. Вопрос в том, за сколько лет это произойдет. Его продали где-то в 20 стран, продюсеры из трех стран заинтересованы в съемках ремейка.
Тебе было бы интересно снять англоязычный ремейк?
Я был бы готов поучаствовать в качестве креативного продюсера. Создание кино — это два года минимум, и тратить их на ту же историю мне не очень интересно. Даже если речь идет о Голливуде. К тому же, мне все-таки важен социальный подтекст, который в Голливуде уберут. Без него получится какой-нибудь «Кровавый четверг». В 90-х кино могло быть более инфантильным, сейчас хочется смыслов. Круто было бы посмотреть на корейскую версию «Папа, сдохни». С другой стороны я и так внутренне снимал «корейское кино».
фото: Кадр из фильма "Папа, сдохни"
В США сейчас как жанровые проекты активно наполняют социальными подтекстами – взять хотя бы хорроры Blumhouse.
Я бы хотел снять фильм ужасов, хоть и не люблю современные хорроры – часто они абсолютно пустые. За формой и пугалками ничего нет. Да, есть исключения, но вроде «Маяка» или «Реинкарнации», но это уже абсолютно артовые фильмы, которые сложно продавать.
Ты говорил, что тебе уже предлагают работу в Голливуде.
Пока ничего конкретного, но я действительно перезнакомился с кучей продюсеров. Обсуждаем возможные проекты.
С российскими продюсерами договориться легче?
В России гораздо быстрее придуманные проекты запускаются и снимаются. В Америке ждать пять лет — это нормально. Наверное, экономика более стабильная, и они могут себе это позволить. У каждого режиссера есть 5-7 проектов в разной степени готовности. Запускают тот, на который первым находят деньги. Пока ударят по рукам, найдут финансирование, согласуют расписания звезд, пять лет и проходит.
А «Папа, сдохни» быстро запустился? Ты планировал, что это будет твой первый фильм?
Нет, у меня было много других попыток. Я закончил с физикой в 2012 году, а все свои короткометражки снял, работая в лаборатории в Питере. Параллельно я писал полнометражные сценарии. Они были достаточно посредственные, но научиться писать можно только на практике. Когда я закончил ВКСР, у меня был уже написан четвертый полный метр – комедийный фильм ужасов, который наконец-то мне было не стыдно показывать. Год я думал, что это будет мой дебют. Когда проект не случился, я написал «Папа, сдохни». Может быть, это и к лучшему. По крайней мере, за сценарий мне не стыдно.
фото: Кадр из фильма "Огонь"
А чем ты зарабатывал на жизнь?
Смонтировал полный метр как режиссер монтажа, снимал клипы и рекламу. Это классический путь в России. Я помню ощущение тотальной изоляции, будто вся индустрия находится внутри мыльного пузыря, а ты стоишь снаружи, не понимая, как в нее попасть. Долгое время мне было неловко посылать свои сценарии продюсерам. И это большая ошибка на самом деле – их нужно отправлять и потом долбить продюсеров в фейсбуке. Самое смешное, что с Софико Кикнавелидзе (продюсер «Папа, сдохни») я познакомился случайно, и она была первой, кто прочитал сценарий. Больше я его никому не предлагал. Мне очень повезло, что она раскусила юмор. Дебютантам вообще непросто, донести свое видение можно только короткометражками.
А в сценарии возможно доходчиво описать экшн?
В «Папа, сдохни» экшен был прописан по кадрам. А на первую встречу с продюсером я принес раскадровку: фильм уже был полностью нарисован, хотя мы, конечно же, много дорабатывали с оператором Димой Улюкаевым. Точно также я готовился и ко второму фильму. Раскадровка позволяет объяснять свои идеи продюсерам. Плюс, помогает мыслить монтажно.
Надеюсь, получится крутая киношка. Это фильм-погоня о внучке, маме и бабушке, которые воют между собой и не слышат друг друга. Будет целый букет из продажных милиционеров, украденных машин, перестрелок, драк, рек, лесов, трасс, попуток и всего на свете. Анна Михалкова играет бабушку, и это будет крутейшая роль. Ее никто в таком амплуа не видел. Виктория Короткова из моей короткометражки «Огонь» играет маму. Внучку мы искали год – нужна была девочка с ядреным характером.
Будет похоже на «Папа, сдохи»?
Будет гораздо менее кровавое кино, но висельный юмор и черная ирония останутся обязательно.
фото: Кирилл Соколов // фото со съемок фильма "Папа, сдохни", Inside Promotion
Кирилл Соколов советует 5 длинных фильмов, которые стоит пересмотреть на карантине:
Если тебе грустно или тревожно, разгружай себе день, бери ведро семечек, включай «Хоббита». Если «Властелин колец» – это эталон, по которому можно учиться снимать кино, то «Хоббит» подкупает своей нелепостью и сказочной интонацией.
Потрясающе трогательный фильм с Мэг Райан. Если хочется светлого и наивного кино без намека на черноту, то это идеальный выбор. Я смотрел все фильмы с Мэг Райан! Если поеду снимать в Голливуд, то я обязательно позову ее сниматься.