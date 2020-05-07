Анна Казючиц: «Я верю, что души наши бессмертны. Поэтому бессмертие волнует меня меньше всего»

В мае телеканал Dомашний покажет проект «Таисия». Одну из ролей в мини-сериале играет молодая популярная актриса Анна Казючич. Она такая разная: философ и ребенок, реалист и мистик, сентиментальная и уравновешенная, таинственная и открытая, мудрец и практик. Мы поговорили с Анной о ее актерском опыте, ролях негодяек, женской самооценке, сыновьях и взглядах на брак и внутрисемейные отношения.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
Как вы считаете, ваша профессия была предопределена, или у вас был выбор?
Выбор у каждого человека есть всегда. В моем случае актерская профессия была само собой разумеющимся будущим. Тем более, что родители ждали, что я стану актрисой, и не потому, что в детстве я читала стихи, стоя на табуретке. У меня отец актер, он закончил в свое время Щукинское училище, работал в Минске в двух театрах. Наверное поэтому, так получилось, что в тринадцать лет у меня состоялся дебют на сцене Русского театра в Минске, и на сцене Театра студии киноактера. Это дает основание считать: кем я стану, «наверху уже было известно».
Как началось ваше знакомство с проектом «Таисия»?
Для меня проект «Таисия» — это счастливый момент, один из тех, что случаются в жизни актеров. Мне позвонили из Киева и спросили – свободна ли я в определенные даты? Я ответила, что свободна, и тогда мне торжественно объявили, что я утверждена на одну из главных ролей в проекте. «Подождите, - сказала я, - это, конечно, здорово, но прежде я хотела бы прочитать сценарий». Мне его прислали, и только после знакомства с ролью я дала согласие. Это, конечно, везение, редкая удача - получить роль без проб.
Вам все время задают вопрос, почему вы, при вашей ангельской внешности, так часто получаете приглашения на роли «негодяек»?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, причина во внешне ярко выраженной силе характера. Говорю, «выраженной внешне», потому что внутри я ранимый и робкий человек. Неуверенность в себе маскирую высоко поднятым подбородком. Но иногда могу ярко проявить себя, бурно отреагировать на какие-то жизненные обстоятельства. А может быть дело еще и в том (улыбается), что я слежу за фигурой и до сих пор не набрала «пару лишних килограммов» и выгляжу как-то уж слишком «прямолинейно».
Так какой у вас характер?
Если серьезно, характер для окружающих, для работы хорошо отшлифован. У меня, кажется, бесконечное терпение. Я воспринимаю людей такими? какие они есть, ничего не беру нахрапом, ни на кого не держу зла. Наоборот, всегда стараюсь быть внимательной к людям, и если кому-то нужна моя помощь, то по возможности помогаю. С близкими сложнее.
Ваша героиня в «Таисии» Алевтина - это персонаж отрицательный или в ней есть что-то хорошее?
На мой взгляд, не бывает абсолютно отрицательных или «окончательно положительных» персонажей. Алевтина не была такой, пока не появилась Таисия. И только когда возникла соперница, ставшая новой возлюбленной ее мужа, в Алевтине открылись негативные качества. Но я думаю, любая женщина, поставленная в условия экстремальной боли, вызванной разрушением семьи, может в отчаянии решиться на самые непредсказуемые поступки.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
В течение творческой жизни актерам приходится играть много самых разных ролей. Как вы считаете, не в этом ли причина того, что многие из них рано взрослеют и мудреют?
Хороший актер, как правило, читает много книг и сценариев. И, даже если в будущем он не снимается в роли героев этих книг, то всё равно весь прочитанный материал пропускает через себя. И чем больше такого внутренне пережитого, тем лучше человек ориентируется в сложных ситуациях и в возникающих проблемах. Правда, это чисто теоретический подход, ну а в жизни, мне кажется, любой человек учится только на своих ошибках. И вся актерская мудрость остаётся чисто рабочим инструментом.
Пожалуй, так и есть. Для меня ближе то, что вызывает эмоции, например, любовь или ревность. А вот равнодушие, холод, отстранённость играть очень непросто, потому что я так не живу. Я не люблю образ этакой холодной бизнес-леди, у которой любовь, ревность, желания - всё под контролем.
Исходя из вашего актерского опыта, вам легко отличить любовь от страсти?
Может быть не всегда сразу, но обычно я понимаю, где страсть, а где любовь. Страсть - это яркая вспышка, фейерверк, то что «сносит крышу», но оставляет горький привкус. Даже если она затягивается, то чем старше становишься, тем тверже знание: страсти не стоит доверять. Она… она активная, завораживающая, всепоглощающая. Но это чувство не созидающее. Страсть разрушает. По-настоящему созидательным чувством может быть только любовь. Иногда случается, что страсть перерастает в любовь, и это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, бывает так редко.
Это целеустремленная женщина. Но, потеряв память, перестает быть такой. Некоторые наши качества, например, целеустремленность, жесткость и многие другие мы приобретаем в процессе жизни, но все эти приобретения не отражают нашей изначальной сути. В реальности мы зачастую являемся людьми беззащитными, иногда теряющимися в сложной ситуации. В образе Дарьи Кирилловны очень точно передана эта двойственность. Когда волею обстоятельств с нее слетает приобретенная в жизни шелуха, то в полной мере обнажается беззащитная, тонкая и ранимая душа.
Какой эта роль будет? Точнее, какую вы хотели бы сыграть?
Мне пока довольно трудно объяснить, как я себе её представляю. Она, наверное, должна быть связана с чем-то магическим. Возможно, потому, что я считаю себя мистическим человеком, и думаю, могла бы отразить бытие не таким плоским, где существуют просто любовь, просто ревность, просто злодейство… А так хочется какой-то неоднозначной… волшебства, магии. Может быть сказка. Я согласна сыграть ведьму!
У вас есть маленький сын, вы для него строгая мама?
Да, строгая. У нас вот папа мягкий, а мама строгая.
Как вы считаете, кто должен быть главным в семье?
Я считаю, что главная в семье – это женщина. И убеждена: так и должно быть. Если женщина не голова, то она обязательно шея. Куда шея повернет голову, туда голова и будет смотреть. А если нет отца, то тогда женщине приходится быть и головой, и шеей. Вот и получается, что если есть женщина в семье, то есть и семья.
Можете ли вы уступить супругу, понимая, что он все-таки неправ?
Мне кажется, что я все время этим занимаюсь (смеётся). Иначе между нами постоянно была бы война, потому что каждый из нас всегда считает себя правым. Если бы мы не уступали друг другу, то вряд ли смогли бы так долго быть вместе.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали актерами?
Профессия актера не придает жизни стабильности, поэтому для своих сыновей, как для будущих мужчин, мне хотелось бы чего-то более надежного. Но в любом случае выбор профессии за ними. Могу сказать, что у младшего сына несмотря на то, что ему всего четыре года, есть сильная тяга к музыке. Песни поем целыми днями! Конечно, мы будем его развивать и в этом направлении тоже. Ну а дальше посмотрим. Старший сын определился: ему близка медицина, и он уже встал на путь профессионального обучения в этом направлении.
Вы как-то говорили, что для женщины важно повышать самооценку. А как можно этого добиться?
Все очень просто. Женщина должна окружать себя людьми, которые ее любят: любимый муж, любимые дети, любимые подруги… То есть, те, кто хвалит вас, поддерживает, повышает вашу самооценку. Ни в коем случае нельзя допускать в свое окружение людей, которые позволяют себе критиковать вас, завидуют и сплетничают. Лучше не иметь подруг, чем иметь их в качестве тех, кто с легкостью опускает вашу самооценку.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
У вас много свободного времени?
Сейчас, в условиях карантина, свободного времени достаточно.
А чем вы его заполняете?
По-разному. Например, сегодня я приехала на телевидение, на ток-шоу. Это для меня работа. А в другие дни отдыхаю на даче, занимаюсь с младшим сыном учебой, играми, рукоделием. Приучаю его к хозяйским делам. Мы с ним топим баню, колем дрова, чего-то делаем на участке земли. Так что скучать не приходится.
А читать успеваете?
Да, к счастью, успеваю. Сейчас перечитываю свои интервью. А на днях закончила читать книгу «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество» Роберта Сапольски. Эта книга написана в жанре научно-популярной литературы. Книга очень увлекательная, читается на одном дыхании. Я вообще очень люблю научно-популярный жанр.
А какие еще направления этого жанра вам интересны?
Астрономия очень нравится, и все, что связано с генетикой. В каждом из нас много разного намешано. И все это определено генами, каждый из которых несет в себе нечто особенное, что придает уникальную неповторимость любому человеку.
Если бы у вас была Золотая рыбка… Какие три желания вы загадали бы?
Непростой вопрос. Конечно, я бы не удержалась и попросила о чем-то глобальном и важном для всех. Чтобы не было войны, хотелось бы побольше справедливости в мире. Ну и, конечно, здоровья всем болящим. А для себя я бы попросила счастья, достатка своей семье и здоровья себе и всем близким мне людям. Это такие простые, понятные и вечные желания.
А бессмертия не пожелали бы?
Я считаю, что оно и так есть. Я верю, что души наши бессмертны. Вот поэтому бессмертие волнует меня меньше всего.
Смотрите сериал «Таисия» на телеканале Dомашний с 7 мая.