Екатерина Гусева: «Надеюсь, что после карантина мы станем другими»

18 мая на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало»«Разбитое зеркало». По сюжету в лесу обнаруживают тело исчезнувшей много лет назад женщины-почтальона. В ее сумке находят письма, которые отправляют адресатам. Чтобы разгадать тайны прошлого, героине Екатерины Гусевой предстоит провести собственное расследование. С актрисой пообщалась корреспондент портала Кино-Театр.Ру.
фото: пресс-служба Россия-1
Чем вас привлек этот проект?
Меня заинтриговал сценарий. История с непредсказуемым развитием событий. Надеюсь и зритель будет с таким же интересом следить за сюжетом. Благодаря режиссеру и актерскому составу на первый взгляд обыкновенная детективная история обрела глубину. Персонажи не плоские, а сложные и неоднозначные. А еще картина снята небанальным, непривычным для наших сериалов способом. Почти все сцены снимались однокадрово, некоторые продолжительностью 7-12 минут. Это потребовало очень высокой концентрации всех служб! Камера не выключалась, в непрерывном движении снимала крупно и лица актёров, и важные детали, взлетала вверх, разглядывая происходящее с высоты птичьего полёта... Были и подводные съёмки. Такая прямо...вязь. Приходилось много часов репетировать, прежде чем услышать команду: «мотор!».
Наверное актеру это тоже дается непросто?
Конечно, нужно быть чрезвычайно собранным. Чётко выполнять всё задуманное, без импровизаций в движении, чтобы не сбить с толку оператора. Впервые я попробовала такой способ существования в кадре во время работы над картиной замечательного режиссера Бахтиера Худойназарова «Танкер Танго». Это сложно, но зато эффект достигается невероятный. Глаз невозможно оторвать от происходящего, даже когда отсматриваешь отснятый материал на мониторе. Кадр держит в постоянном напряжении, затягивает, как в воронку. У зрителя создается ощущение, что он попадает внутрь истории, находится среди персонажей, в центре событий.
Где проходили съемки? Судя по трейлеру, места просто замечательные?
Сказочные. Нам невероятно повезло. Мне-особенно. Мы снимали в Карелии, в Несвижском замке в Беларуси. Я впервые открыла для себя эти заповедные места. Со мной на съемках была моя семья. В выходные нам удалось побывать на Валааме. Счастливое очень было время.
По сюжету ваша героиня вместе с мужем владеет небольшой гостиницей. Отель, действительно существует или просто очень хорошая декорация?
Гостиница настоящая. Находится непосредственно в окутанном тайнами Несвижском замке. Не знаю, что было в этом крыле в прошлом, но в наши дни его переоборудовали в мини-отель. Обычно там останавливаются туристы, путешествующие по европейским замкам. Комнаты-кельи со скошенным потолком, мансардные окна. Удивительная атмосфера. Скрип половиц, деревянных лестниц. В ночи даже страшновато, я вам скажу...
Команда и правда подобралась замечательная. Блестящие артисты, замечательные партнеры.
фото: пресс-служба Россия-1
С Александром Лазаревым, сыгравшим вашего мужа, вы не первый раз сталкиваетесь на съемочной площадке?
Мы снимались в фильме «Тобол», премьера которого состоялась в прошлом сезоне. Правда, у нас не было общих сцен и в кадре мы не встречались. Еще раньше мы снимались у Константина Худякова в картине «Спасибо за любовь». Но там тоже общих сцен у нас не было. И вот теперь, наконец, повезло. Александр потрясающий совершенно партнер! Все-таки театральная школа много значит. У Саши – «Ленком», у меня Театр «Моссовета». Мы в этом плане родственные души. Мы сразу поняли друг друга. Мне с ним было очень легко.
Ваша героиня получает письмо от возлюбленного, которого считала умершим. В конверте рисунок бригантины. Завязка чем-то напоминает роман «Два капитана», послуживший основой мюзикла «Норд-Ост». Только теперь вы в роли не Кати Татариновой, а скорее ее мамы…
Марьи Васильевны... Приятно, что вы это уловили, упомянули об этом. Мы с друзьями как раз обсуждали эти параллели. Героиня Каверина, так же как Дарья из «Разбитого зеркала», потеряла горячо любимого человека. Марья Васильевна долго ждала возвращения своего капитана, но с течением времени связала свою жизнь с братом своего без вести пропавшего мужа. Позже она покончит с собой выяснив, что это Николай Антонович сделал все возможное, чтобы экспедиция ее мужа погибла. А Дарья, героиня «Разбитого зеркала», узнав всю правду, найдёт в себе силы начать жизнь заново.
Кстати, в «Разбитом зеркале» есть такой момент, когда герой Алексея Макарова находит старую фотографию моей Даши. Я взяла снимок времен мюзикла «Норд-Ост». Для меня спектакль, как вы понимаете, очень много значит.
В аннотации к сериалу сказано, что ваша героиня прожила двадцать лет с мужем, которого никогда не любила. Если она никогда не испытывала к нему никаких чувств, то почему она связала с ним жизнь?
Благодарность. Материнская благодарность движет ею. Ведь Мирон вынес её маленького сына из полыхающего огнём особняка. А ещё всякой женщине хочется опереться на крепкое плечо, хочется, чтобы рядом был сильный, любящий мужчина. Мирон именно таким и казался ей. До поры до времени. Не знаю, как бы сложилась их жизнь, если бы не всплыло это письмо из прошлого.
Глядя на отношения вашей героини с мужем, вспоминается начало романа «Анна Каренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Писателей, сценаристов, режиссеров в основном интересуют больные, проблемные отношения? Как думаете, почему?
Не знаю, это вековая тенденция. Причем не только в кино и литературе. И в поэзии, и в музыке.... О счастливой любви написано не так много песен, в основном – сплошные страдания. Ведь когда человек счастлив, ему хочется своё счастье сберечь. Не разменять, не расплескать, не растерять... Особенно не хочется ни с кем своим счастьем делиться. Не зря говорят, что счастье любит тишину. А когда больно, обидно, тяжело на душе, пусто, то хочется поддержки, есть желание переложить этот груз, разделить боль, выплеснуть наружу, освободиться, стряхнуть с себя.
фото: пресс-служба Россия-1
Вы счастливо замужем уже более двадцати лет. Есть какой-то секрет гармоничных отношений?
Любой крепкий, многолетний союз так или иначе проходит через испытания. Многие не выдерживают, разбегаются. А кто-то находит в себе силы и желание преодолевать трудности, быть мудрым, терпимым, уметь прощать. Людям, которые вместе, которые хотят, чтобы так было и впредь, приходится прикладывать усилия. А у меня просто хорошая наследственность. (Смеётся). Мама с папой всю жизнь были вместе. Бабушка с дедушкой – тоже. Дедушка мой воевал восемь лет! Сначала его призвали в армию, затем началась финская война, потом Великая Отечественная (он дошел до Берлина), а затем Сахалин и японский фронт. Бабушка его восемь лет ждала! Дождалась. Вернулся. Родили двух сыновей, всякое было, но они были вместе.
Вы очень активный человек, много снимаетесь в кино, играете в Театре Моссовета, в театре Оперетты, выступаете в качестве певицы. Как переживаете карантин? Или это время наоборот позволило вам перевести дух?
С одной стороны – я благодарна карантину. Я дома, посвящаю себя семье, наслаждаюсь тишиной и покоем. Но на душе тяжело... Растерянность, непонимание, недоверие, уныние, страхи... За детей, за родных, близких, за друзей, за нас, за людей... Как жить? На что? Что с нами будет? Какими мы станем, когда всё это закончится? Уверена, другими. Нужно пересмотреть свою жизнь, задуматься. Есть же такое понятие - очищение через страдания. Это не только к литературе относится! К жизни, в первую очередь. Хочется верить, что мы, как в песне, станем чище и добрее. Хотя бы чуть-чуть.
Понятно, что сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы, но есть творческие задумки на будущее?
Я сейчас задумываюсь вот над чем... Что нести людям? Какой выбрать материал, чтобы поддержать, укрепить, вселить надежду, веру и любовь. Должно быть что-то спасительное. Мне кажется, что и театр, и кино должны сейчас взять на себя эту миссию. Ну или хотя бы не нести в себе разрушение... в такое сложное время, как сейчас.