Екатерина Гусева: «Надеюсь, что после карантина мы станем другими»

анонс

Анна Казючиц: «Я верю, что души наши бессмертны. Поэтому бессмертие волнует меня меньше всего»

5 мая

Кирилл Соколов: «Если поеду в Голливуд, то позову сниматься Мэг Райан»

Режиссер «Папа, сдохни» рассказывает об успехе в Америке и новой картине, а также советует пять фильмов для карантина