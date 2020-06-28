ревью

Школьницы пытаются заработать на карманные расходы присмотром за детьми.

Дэвид Литч адаптирует для кино мангу об убийцах

Интервью

Дмитрий Муляр: «В любом материале есть индивидуальное звучание, и нужно его услышать, почувствовать»

Популярный актер – о сериале «Алекс Лютый», тщательной подготовке к ролям и работе с Рустамом Хамдамовым